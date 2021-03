Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 28/03 até 04/04

Fase alto astral



A Lua atinge a fase cheia às 15h49 deste domingo. Essa fase nos inclina a socializar, mas no momento o mais importante é a gente ser sensato e ficar em casa. Felizmente os astros nos ajudam nesse sentido. Nós vivemos um período particularmente benéfico e vitalizante, graças ao excelente contato que o Sol, em Áries, forma com Saturno, que está em Aquário. Esse planeta faz com que a gente seja mais paciente, mantenha os pés no chão e raciocine com clareza. O Sol e Saturno nos transmitem uma dose extra de energia e esperança e fazem com que a fase seja excelente para a gente se exercitar e agitar fisicamente. A prática de esportes está especialmente beneficiada e as atividades recreativas estão em alta. Podemos nos dedicar ao lazer, de preferência na companhia de quem a gente ama. A influência sensata de Saturno acentua nosso senso de responsabilidade e nos faz ver o quanto é essencial que optemos por agir de modo racional. Na verdade podemos nos mostrar muito mais consequentes no nosso modo de lidar com todos.



Áries

Agora você está totalmente sob a ação do ótimo contato que o Sol, em seu signo, forma com Saturno, que está em Aquário. O momento é de intensíssima energização para você, que pode se revitalizar sob todos os pontos de vista. DICA: ter maior contato com pessoas queridas lhe fará muitíssimo bem.



Touro

Supere certa propensão para a dispersão e concentre a mente em tudo de bom que deseja para si e para a humanidade como um todo. Mentalize muita paz e amor e saiba que sua fé, já tão poderosa, anda mais potente do que nunca. DICA: aproveite para fazer uma média com todos em casa e dedique-se aos familiares.



Gêmeos

Seu desejo de ajudar os outros e sentir-se útil anda mais marcante do que nunca agora, graças ao bom aspecto do Sol com Saturno. Canalize suas energias para projetos que lhe permitam exercer sua cidadania. DICA: participar na criação de melhores condições para seu bairro e cidade lhe fará bem.



Câncer

A fase é pródiga em algo que você gosta muito: concretização. Chegou a hora de você colher os frutos de tudo o que plantou nos últimos tempos e realizar seus planos, em todas as áreas. Vá fundo! DICA: neste domingo, fazer exercícios e agitar fisicamente lhe fará bem e constituirá excelente higiene mental.



Leão

Graças a Saturno seu signo recebe com especial intensidade as poderosas vibrações do Sol, que abre seus caminhos de forma bastante estruturada. Você está em condições de se expandir e crescer nas áreas que lhe convém. DICA: seu otimismo e atitude generosa em relação aos outros atrai proteção.



Virgem

Convença-se de que sua vida nada mais é do que consequência de suas crenças e imagens mentais e tenha mais cuidado com elas. Pense sempre positivamente, mas em especial agora, que os astros fortalecem sua fé. DICA: sua capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima está em alta e você pode se renovar.



Libra

Os astros enfatizam positivamente sua vida social e fazem com que as parcerias sejam particularmente fecundas. Na verdade você sentirá especial prazer em compartilhar as coisas com os outros e em dar vazão ao seu lado mais dedicado e altruísta. DICA: reavivar velhas amizades também lhe dará muita alegria.



Escorpião

O fato de Saturno vibrar harmoniosamente lhe dá condições de efetuar transformações em sua vida de modo bastante responsável. Você poderá analisar as coisas com especial sensatez e objetividade e assim as verá exatamente como elas são. DICA: os assuntos caseiros estão particularmente beneficiados.



Sagitário

Tudo o que andava meio travado em sua vida tende a fluir muito mais facilmente a partir de agora, que o Sol em Áries lhe dá total proteção. Você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais determinada e convicta em suas ações. DICA: os romances estão favorecidos e pode pintar alguém muito especial.



Capricórnio

O aspecto positivo do Sol com seu planeta Saturno acentua sua necessidade de renovação e faz com que você aprecie as novidades em sua vida. Na verdade, novos estímulos serão hiper bem-vindos, por isso lhe agradará ler, se informar e conhecer pessoas diferentes. DICA: curtir sua família será estimulante.



Aquário

Você vive uma fase bastante estimulante do ponto de vista intelectual, por isso pode aprender mais e facilmente. Sua curiosidade está em alta, por isso tudo o que rompa com a rotina será bem-vindo. DICA: aproveite para ler e estudar mais, mesmo porque será gratificante saber sobre lugares novos e povos diferentes.



Peixes

As questões concretas tendem a atrair ainda mais a sua atenção e de fato você vive uma fase muito fecunda e propícia às realizações. Saturno e o Sol lhe permitem dar o melhor de si e demonstrar seu lado mais dedicado e eficiente. DICA: procure adotar uma dieta alimentar mais leve, saudável e natural.