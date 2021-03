Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 21/03 até 28/03

Sol inaugura ano de Vênus



Ontem o astro-rei Sol ingressou em Áries, o primeiro signo do zodíaco, no qual recomeça seu ciclo e ocasiona o Equinócio de Outono para nós, que habitamos o Hemisfério Sul. Nossa estrela inaugura um novo Ano Astrológico, regido por Vênus, astro que também entra em Áries, às 11h17 deste domingo. Como esse é o planeta do amor, a regência de Vênus facilita nossa vida sentimental. As pessoas tendem a se mostrar mais afetuosas, acolhedoras, conciliadoras e dispostas a entender os outros. Os negócios e finanças também estão beneficiados a partir de agora. A passagem do Sol por Áries anuncia quatro semanas bastante movimentadas. A influência desse signo nos torna mais vitais, decididos, dispostos e combativos. Exatamente por isso os exercícios, e tudo o que nos estimula a agitar fisicamente, nos fazem bem. Nossa capacidade de tomar iniciativas está em alta e podemos impulsionar com garra e entusiasmo tudo o que nos convém.



Áries

O Sol entra hoje em seu signo e inaugura um período muito especial para você, que tende a estar com a corda toda. Durante as próximas semanas você estará em condições de se concentrar melhor em si e em seus próprios interesses. DICA: mantenha seus canais receptores bem abertos e deixe-se energizar pela nossa estrela.



Touro

O fato de o Sol transitar em seu setor espiritual lhe recomenda evitar o excesso de badalações e compromissos. Nestas próximas semanas o ideal é você desacelerar o ritmo e alternar as horas de agito com outras de meditação e sossego, para prevenir o estresse. DICA: faça vista grossa às provocações, em especial no amor.



Gêmeos

O astro-rei Sol ingressa em seu setor das amizades e lhe convida a socializar e se divertir, virtualmente, com seus amigos. Você pode conhecer gente com a qual você tem real afinidade, e isso será gratificante. Além disso, você pode ampliar seu círculo social. DICA: aceite as pessoas queridas como elas são e não pegue no pé delas por detalhes.



Câncer

De agora em diante o Sol magnetiza o ponto mais elevado do seu céu natal e anuncia uma fase muito propícia para você se realizar e projetar. O sucesso, a nível social e profissional, está mais do que nunca ao seu alcance, portanto vá fundo! DICA: esteja alerta para não reprimir suas necessidades íntimas e afetivas.



Leão

Sua necessidade de sair da rotina e receber novos estímulos está em alta, graças ao Sol. Nossa estrela estimula seu desejo de aprender, favorece as leituras, estudos e tudo o que rompe com a rotina, de preferência na companhia de quem você ama. DICA: evite que a monotonia afete sua vida sentimental.



Virgem

A passagem do Sol pelo seu setor do inconsciente torna as próximas semanas ótimas para você mergulhar profundamente em seu próprio íntimo. Procure entender melhor suas reais necessidades e motivações. DICA: seu desejo de intimidade está em alta e você pode passar momentos maravilhosos a dois.



Libra

A partir de agora o Sol movimenta suas relações pessoais e torna as semanas vindouras muito propícias para você compartilhar as coisas. Você anda mais sociável, capaz de entrosar-se melhor com todos e de aliar-se aos outros em torno de metas e interesses comuns. DICA: será muito mais fácil dar e receber afeto.



Escorpião

Agora o Sol ativa seu setor do trabalho e promete várias semanas ideais para você se organizar e cuidar das pequenas coisas do cotidiano, para as quais em geral não tem muita paciência. DICA: você pode se purificar através de uma dieta leve, saudável e natural, rica em líqüidos, fibras, frutas, verduras e cereais.



Sagitário

Nossa estrela, o Sol, passa a dar a maior força aos assuntos sentimentais e faz com que se inicie um período muito quente, divertido e gratificante para você. Afaste as preocupações e curta plenamente a alegria de viver. Procure concentrar a mente em tudo o que é positivo. DICA: os encontros estão muito beneficiados.



Capricórnio

A passagem do Sol por Áries, seu signo de concepção, assinala um excelente período para todas as suas iniciativas no sentido de instalar-se melhor e de modo mais confortável em casa. Os negócios com imóveis estão favorecidos e você pode melhorar sua qualidade de vida. DICA: converse mais com a pessoa amada.



Aquário

As poderosas vibrações do Sol atingem harmoniosamente o seu signo. Elas fazem com que as próximas semanas sejam especialmente movimentadas e propícias para você, que pode curtir ainda melhor as atividades culturais. DICA: sua necessidade de aprender está em alta, por isso você apreciará os estudos e leituras.



Peixes

O Sol dá início a uma fase ótima para você se concentrar no serviço, cuidar das coisas concretas e se organizar melhor. Seu senso prático está em alta e você pode se sair bem em tudo o que exija os pés no chão. DICA: aproveite a fase para incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação financeira mais estável.