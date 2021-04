Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 18/04 até 25/04

Astros anunciam fase fecunda



Às 13h52 de amanhã Mercúrio e o astro-rei Sol entram em Touro, signo fixo, terrestre e feminino, no qual Vênus também já se encontra. Esses astros acentuam nosso espírito prático e nos dão condições de atuar de modo bastante objetivo e realista sobre o mundo à nossa volta. O trânsito do Sol, Mercúrio e Vênus por Touro enfatiza nosso lado realizador, além de nos tornar mais perseverantes e realmente capazes de dar continuidade às nossas iniciativas. A influência desse signo favorece os negócios e finanças e anuncia um ótimo momento para as transações relacionadas com bens de raiz, como terras e imóveis. O Sol em Touro também pode fazer com que nos mostremos um tanto teimosos e obstinados, além de excessivamente apegados às pessoas e às coisas materiais. Durante esse trânsito a gente deve manter a capacidade de se adaptar e adotar uma atitude flexível em todas as situações.



Áries

Amanhã o Sol e Mercúrio deixam seu signo e passam a atuar sobre o seu setor da matéria e aumentando a influência de Vênus, que também transita por ele e favorece as questões concretas. DICA: sua capacidade de partir da teoria para a prática está em alta e as próximas semanas prometem ser bastante frutíferas.



Touro

Às 17h35 o astro-rei Sol ingressa em seu signo, onde estará por cerca de um mês. Nele, o Sol recarrega suas baterias físicas e psíquicas e faz com que você esteja com a corda toda. DICA: juntamente com Mercúrio e Vênus, também em seu signo, o Sol favorece os assuntos pessoais e os cuidados com a imagem.



Gêmeos

O Sol e seu regente Mercúrio, de amanhã em diante, unem-se a Vênus e passam a magnetizar poderosamente seu setor espiritual. Assim, voltam ainda mais sua atenção para as questões transcendentais. DICA: meditar e visualizar um mundo melhor será frutífero, pois suas imagens mentais tendem a se realizar.



Câncer

A partir de amanhã o Sol e Mercúrio atuam sobre o seu setor das amizades. Eles passam a estimular seu lado sociável e possibilitam que você conheça pessoas interessantes. Nossa estrela volta sua atenção para o futuro e torna a fase ótima para você fazer planos e estabelecer metas. DICA: mantenha o bom senso e evite a utopia.



Leão

Como só ocorre uma vez por ano, amanhã sua estrela-guia, o Sol, passa a magnetizar o ponto mais elevado do seu céu natal, por isso faz com que nestas semanas o sucesso e a realização estejam ao seu alcance. DICA: a fase é de grande projeção para você, que pode demonstrar seu valor e se projetar naquilo que faz.



Virgem

De amanhã em diante os raios solares passam a incidir sobre seu Sol natal. Por esse motivo fazem com que você entre em uma fase de grande vitalização, ótima para expandir seus horizontes e ampliar seu campo de ação. DICA: o fator sorte atuará de modo ainda mais potente sobre a sua vida e abrirá seus caminhos.



Libra

O fato de amanhã o Sol começar transitar pelo seu setor da renovação anuncia um período em que será mais fácil para você se libertar de tudo o que considera ultrapassado em sua vida. DICA: você pode mergulhar ainda mais profundamente dentro de si e tomar maior consciência de seus processos íntimos.



Escorpião

Amanhã é o Sol e que ingressa no signo oposto ao seu, onde acentua seu interesse pelos outros, movimenta sua vida social e anuncia uma fase ainda mais favorável às associações. Aliar-se aos outros será a melhor pedida nesta fase. DICA: não se envolva em situações de disputa nem se deixe levar pela competitividade.



Sagitário

A posição do Sol muda amanhã e passa a reforçar seu lado realizador. Ele lhe ajuda a se sair bem no trabalho e desse modo as próximas semanas serão muitíssimo produtivas. DICA: você está em melhores condições de colocar suas ideias em prática com eficiência e pode dar a devida atenção aos detalhes das coisas.



Capricórnio

O Sol passa amanhã a atuar exatamente sobre o seu setor da alegria e da energia, por isso anuncia várias semanas muito divertidas. Ele faz com que você sinta-se muito mais feliz, vital e de bem com a vida e você tende a agir de modo bastante firme e decidido. DICA: o lazer está favorecido e você anda mais quente.



Aquário

O trânsito do Sol sobre seu signo de concepção inicia-se amanhã e anuncia várias semanas muito favoráveis para você dar maior atenção aos familiares e aos assuntos caseiros de modo geral. DICA: sua necessidade de sossego e intimidade está em alta e a fase será ótima para você se instalar melhor em casa.



Peixes

A partir de amanhã sua capacidade de aprendizado e de comunicação está reforçada também pelo Sol. Junto com Mercúrio e Vênus, nossa estrela estimula seu lado verbal, capaz de expressar com clareza tudo o que pensa e sente. DICA: sua necessidade de ação está em alta, porém não se disperse em atividades demais.