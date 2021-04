Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 04/04 até 11/04

Ânimo forte

Nós vivemos este Domingo de Páscoa em clima de ânimo forte, com o coração cheio de esperança. Tudo graças à concentração em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. À 00h42 também o planeta Mercúrio ingressou em Áries, onde o Sol e Vênus já se encontram. Nesse signo, Mercúrio facilita ainda mais a tomada de decisões e iniciativas. Mas convém nós sermos prudentes, pois Áries é um signo impulsivo e sua influência pode fazer com que a gente se precipite e atue impensadamente. Devemos evitar a impaciência e refletir bem antes de agir. Essa concentração em Áries torna as próximas semanas ideais para a gente se exercitar e se dedicar a alguma atividade física. Nossa necessidade de ação tende a acentuar-se e podemos aproveitar para viver nossas situações e quebrar com a rotina. Áries é regido por Marte, que nesta semana vibra em grande harmonia com o Sol e Vênus. Assim, há uma poderosa energia à nossa disposição.



Áries

À 00h42 de hoje o planeta da inteligência, Mercúrio, entrou em seu signo, onde reforça o time. Ele acelera sua mente e faz com que você esteja com a corda toda. Esse planeta estimula seu lado inteligente e racional e faz com que você atue com maior objetividade. DICA: aproveite para concentrar-se no trabalho.



Touro

O fato de também Mercúrio estar no signo anterior ao seu assinala um período em que você deve pensar positivamente. Concentre a mente em tudo de bom que deseja para si e para toda a coletividade. DICA: evite que os amigos dêem palpites ou interfiram demais em sua vida sentimental e preserve sua independência.



Gêmeos

Seu planeta Mercúrio, agora em seu setor do futuro, anuncia uma fase excelente para você reavaliar objetivamente os seus projetos e ideais. Você está em condições de dar vazão ao seu lado progressista e pode fazer planos de modo bastante realista. DICA: não se sobrecarregue de afazeres e curta mais as horas íntimas.



Câncer

Hoje também Mercúrio começa a ativar o ponto culminante do seu céu natal, por isso faz com que você se mostre uma pessoa ainda mais ambiciosa e realizadora. Esse planeta lhe dá condições de criar bases mais sólidas para seus empreendimentos. DICA: evite sobrecargas e mantenha a capacidade de concentração.



Leão

Mercúrio ingressa hoje em Áries, signo no qual estimula ainda mais seu espírito de aventura. A partir de agora ele faz com que você sinta maior necessidade de abrir sua aprender com o mundo à sua volta. Procure ler mais. DICA: você atravessa uma excelente fase para ampliar e aprofundar seus conhecimentos.



Virgem

O fato de também seu regente Mercúrio entrar em seu setor das transformações anuncia um período ótimo para você desligar-se de tudo o que considera ultrapassado em sua vida. Sua capacidade de renovar-se está em alta. DICA: você anda mais penetrante em sua visão de mundo e pode ver além da aparência das coisas.



Libra

A partir de hoje também Mercúrio ocupa o signo oposto ao seu. Assim, dá maior ênfase às suas relações pessoais e faz com que seu interesse pelos outros esteja mais marcante do que nunca. As alianças e parcerias serão bem sucedidas. DICA: Saturno lhe ajuda a executar seus planos com especial concentração e bom senso.



Escorpião

De hoje em diante também Mercúrio está em Áries, signo no qual acentua sua capacidade de trabalho e faz com que você se mostre uma pessoa ainda mais eficiente e dedicada. Você está em condições de dar total atenção às minúcisas das coisas. DICA: não seja detalhista demais e mantenha a capacidade de síntese.



Sagitário

Seus dons criativos estão reforçados a partir de hoje também por Mercúrio, que lhe ajuda a canalizar construtivamente suas energias. Sua autoestima está em alta, assim como sua capacidade de afirmação, e você pode agir com maior garra, firmeza e determinação. DICA: Vênus favorece os momentos a dois.



Capricórnio

Neste domingo Mercúrio ingressa em Áries, seu signo de concepção, por isso passa a favorecer o diálogo com os mais velhos e propicia um melhor entendimento com todos em casa. DICA: tudo o que contribua para ampliar seus conhecimentos sobre o passado de sua família será particularmente bem-vindo.



Aquário

Mercúrio entrou hoje em Áries, por isso passa a acentuar seu lado inteligente e antenado. Ele torna esta fase excelente para você estudar e aprofundar-se nos assuntos que despertam sua curiosidade. Sua capacidade de aprendizado está em alta. DICA: seja prudente nos negócios e finanças, para não sofrer perdas nem ter prejuízos.



Peixes

O fato de Mercúrio deixar o seu signo e entrar em Áries estimula ainda mais seu espírito prático e lhe dá condições de fazer bons negócios. Você anda com ótima cabeça para as finanças e pode incrementar seus rendimentos. DICA: aproveite para impulsionar com objetividade tudo o que lhe interessa.