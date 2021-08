Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 02 a 08 de agosto

O Sol ingressou em Leão recentemente e, durante o próximo mês em que o Sol estará transitando por esse signo, nós nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida. Na última terça-feira(27) Mercúrio também ingressou em Leão, onde ficará até 11 de agosto. Esse posicionamento proporciona a visualização de um propósito mais firme para as coisas que fazemos no dia a dia. Outro aspecto importante que influenciou a última semana e está se amenizando nesse momento é a oposição que se formou entre Marte em Leão e Júpiter retrógrado, que está posicionado em Aquário.

Esse aspecto desarmônico pode nos levar a deixar deixar que as opiniões pessoais interfiram no julgamento, e acabem prejudicando o profissionalismo e aquelas situações do dia a dia em que precisamos ser mais racionais.

Áries

Durante essa semana, você, ariano(a), precisa se concentrar nas suas prioridades e tentar identificar o que pode estar sugando sua energia. Entendendo o que está em excesso, você conseguirá aprimorar sua organização e assim sentir que realmente seus esforços podem lhe trazer bons resultados. Na quinta-feira (29), Marte ingressa em Virgem, o que te ajuda a ter mais responsabilidade para fazer planejamentos, mas também desperta um criticismo que pode ser prejudicial. Por outro lado, nessa próxima semana, o seu lado intelectual e criativo está em evidência, propiciando conversas mais profundas e até mesmo atividades artísticas. Esse também pode ser um momento harmonioso no convívio familiar, porque você está mais sensível e carente. Lembre-se, porém, que você não deve apenas esperar que façam algo por você.

Touro

No último sábado (31), a Lua se tornou minguante enquanto estava nos últimos graus de Áries (se aproximando do seu signo) e, nessa fase, é interessante olhar para dentro de si e se permitir reconhecer suas falhas. A Lua instiga a reclusão e reflexão, sendo preciso manter distância de desentendimentos e bate-bocas que não levam a lugar nenhum. É hora de encerrar todas as situações e relacionamentos que não agregam nada em sua vida. A sua carreira, por outro lado, tende a se alavancar nesse momento, e muitos negócios e atividades financeiras podem ser combinados e acertados nos próximos dias. Você pode ter encontros e conversas muito interessantes e produtivas, mas deve ter flexibilidade e sabedoria para fechar acordos sem discussões.

Gêmeos

Com a entrada de Mercúrio (planeta regente do seu signo) em Leão na última semana, você precisa ter cuidado com a tendência de lidar com as coisas em termos gerais, ignorando os as coisas que não se relacionam com o seu foco de interesse imediato. Isso pode acabar fazendo com que você deixe de lado a responsabilidade afetiva, agindo de forma egocêntrica. Quando você põe uma ideia em mente, tende a colocá-la em prática com muita certeza. Porém, é preciso se lembrar de considerar todos os pontos de vista e para ser flexível em relação ao sentimento do outro. Tenha cuidado para não magoar pessoas amadas. A Lua Minguante que aconteceu na última semana mostra ser tempo de fazer um balanço do que foi renovado, assentando melhor tudo aquilo de novo que está entrando em sua vida.

Câncer

A temporada que o Sol passa transitando pelo signo de Leão traz a capacidade de confiar naquilo que você está pensando, além de promover força para lançar aos quatro ventos suas ideias mais inovadoras. No sábado último (31), a Lua se tornou minguante em Touro e as principais reflexões impulsionadas por essa lunação estão relacionadas com a necessidade de se ter autoconhecimento. É importante que, nesta fase de reconciliações, de transição e de desapego, a mente esteja preparada para lidar com as finalizações. Não há necessidade de se ter medo da quebra de ciclos, pois todo fim representa um recomeço. Esse é um momento de grande sensibilidade, mas voltada à intimidade mais do que a uma expressão social ampla. É tempo de terminar as tarefas difíceis que começou, mesmo estando com pouco ânimo.

Leão

A temporada em que o Sol estará transitando por Leão favorece os diálogos com pessoas amadas e, mais do que isso, a expressão do que se sente. É necessário acolher e ter orgulho de suas emoções Assim, você consegue ter autoconfiança para expressar o que você sente com maturidade. Tenha cuidado para que o orgulho e o medo não te impeçam de viver experiências incríveis. Os grandes planos e sonhos podem ser agora firmados de modo definitivo por você, caso você tenha paciência e perseverança. Esse é um momento socialmente intenso, com encontros e maior necessidade de convívio com os amigos. Ainda assim, é preciso manter as medidas de restrições. Mas, com criatividade o uso da tecnologia, conseguimos ter encontros e conversas agradáveis. Mantenha-se firme, que esse momento de isolamento está caminhando para o seu fim.

Virgem

Na última semana, Mercúrio (planeta regente de Virgem) ingressou em Leão, aproximando-se do Sol. O posicionamento desses dois astros em um signo de fogo faz com que você esteja mais consciente das suas vontades e consequentemente tenha mais disposição para correr atrás delas. Por isso, esse pode ser um momento divertido na vida profissional, mas é preciso ter cuidado com a tendência de tentar controlar tudo e todos para garantir os resultados. Tendo atenção com esse tipo de comportamento, o convívio com pessoas do trabalho fica mais harmônico. Além disso, você pode ter a chance de consolidar boas oportunidades que surgiram nas últimas semanas, sejam elas pessoais ou profissionais.

Libra

O ingresso do Sol em Leão te convida a se apoiar mais em si mesmo, a acolher suas vontades e escolhas e a pensar no que você verdadeiramente almeja. Aproveite esse momento para refletir sobre o quanto você tem colocado as necessidades dos outros em cima das suas, mesmo sem perceber. Esse é um momento para aproveitar as energias do seu signo que estão amplificadas para dar ouvidos à sua criatividade, o que trata ideias inspiradoras. Essas ideias podem ser aproveitadas para desenvolver novas ideias no trabalho, lembrando da importância de contar com seus colegas ou profissionais mais experientes. No amor, você está em frente a novas oportunidades que precisam ser consideradas para construir o que você deseja para o futuro. Tenha cuidado para não tomar atitudes precipitadas, das quais você poderá se arrepender posteriormente.

Escorpião

Aproveite a energia física e a vitalidade que são impulsionadas pelo posicionamento do Sol em Leão nos próximos dias para estabelecer uma meta de se exercitar mais, buscando cuidar melhor da sua saúde física (e consequentemente da saúde mental também). As energias leoninas despertam mais energia que, se não for bem gasta, pode se transformar em ansiedade, que prejudica seu dia a dia e seus relacionamentos. No último sábado (31), a Lua se tornou minguante enquanto se aproximava de Touro e as principais reflexões impulsionadas por essa lunação estão relacionadas com a necessidade de se ter autoconhecimento. Nesse momento, torna-se evidente que a intimidade é um fator essencial para os relacionamentos afetivos. É preciso ter confiança para se abrir à pessoa amada. Comece aos poucos, respeitando os seus limites e aprendendo a dialogar.

Sagitário

Durante essa semana, os encontros, parcerias e o relacionamento a dois estarão favorecidos. Aproveite que, a partir desse momento, você começa a colher os frutos que você plantou nos últimos dias, principalmente no campo profissional. Caso a sua carreira não esteja caminhando da forma como você gostaria, esse é um bom momento para usar a criatividade e fazer um planejamento para como mudar isso. Apostar em si mesmo(a), mandar currículos, conversar com outros colegas sobre suas ideias ou buscar um curso profissionalizante são opções interessantes para dar os primeiros passos. Como Vênus está próxima a formar um aspecto desarmônico com Saturno, você precisa precisa ter cuidado para não permitir que os seus preconceitos.

Capricórnio

No último sábado (31), a Lua se tornou minguante enquanto estava se aproximando de Touro e, nessa fase, é interessante olhar para dentro de si e se permitir reconhecer suas falhas. A mente e o corpo precisam estar em sintonia, por isso, nesses próximos dias busque manter distância de toxicidades, de estresses e de tudo que te deixar desanimado ou desconfortável. Este momento é de recolhimento e de autocuidado e rejeitar essas questões, só faz com que este ciclo seja desconfortante e frustrante. As relações no cotidiano tendem a ficar mais divertidas e promissoras, devido ao ânimo e alegria que é despertado pela influência do trânsito do Sol por Leão. Você pode estar se sentindo mais atraído por alguém em especial e esses sentimentos tendem a se tornar cada vez mais concretos. Porém, é preciso ter cuidado para não se fechar ou perder a cabeça a vista de um desentendimento ou obstáculo que surgir em seus relacionamentos.

Aquário

A presença do Sol em Leão faz com que você, aquariano(a), tenha ainda mais certeza daquilo que você deseja alcançar e do que está te motivando. É importante manter isso em mente, para manter o ânimo durante os últimos meses de isolamento social que temos pela frente.Por outro lado, é preciso ter cuidado para não ‘ir com muita sede ao pote’, porque isso pode magoar as pessoas que estão ao seu redor e gerar problemas que poderiam ter sido evitados. A sua vida afetiva está sendo estimulada nesse momento e tudo o que você plantou nas últimas semanas começa a mostrar resultados. Além disso, como Mercúrio está próximo ao Sol, a sua capacidade de concentração e a criatividade estão exaltadas e ajudam no trabalho. Aproveite esse momento para tentar desenvolver novas ideias com seus colegas e tenha flexibilidade para acolher opiniões construtivas.

Peixes

Com Saturno transitando em Aquário, é importante pensar em planejamento e organização. Se há decisões em pausa, que você vem adiando há tempos, saiba que a temporada que o Sol está passando em Leão traz garra para você decidir de uma vez por todas o que realmente será bom para si mesmo(a). As melhores escolhas podem ser feitas com autoconfiança durante as próximas semanas, mas lembrando de não fazer nada de forma precipitada. No último sábado (31), a Lua se tornou minguante quando estava transitando pelos últimos graus de Áries. As principais reflexões impulsionadas por essa lunação estão relacionadas com a necessidade de autoconhecimento. Esse é um momento especial para conciliar as discussões e propiciar momentos mais harmônicos com a sua família. Aproveite para relaxar, permitindo-se realmente descansar o corpo e os pensamentos.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.