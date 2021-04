Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/4)

Astros criam clima positivo



Se por um lado Marte e Netuno tensionam o astral, por outro lado nós estamos sob ação do excelente aspecto existente entre Vênus e Júpiter, que o elevam. Esses planetas favorecem os encontros e nos tornam ainda mais quentes e demonstrativos no amor. Além disso, nos dão maior entusiasmo pelas ações solidárias e nos tornam bastante participantes. Isso porque acentuam nossa capacidade de compreensão e empatia e fazem com que vejamos melhor as necessidades alheias. O melhor de tudo é que o fato de Vênus e Júpiter vibrarem em harmonia nos torna mais confiantes, capazes de olhar o futuro com positividade, independente daquilo que acontece no momento presente. Estamos em condições de fixar a atenção no lado bom da realidade e isso atrai proteção para nossas vidas. O momento é ideal para a gente ampliar nosso campo de ação e estar de olho nas boas oportunidades nos negócios.



Áries

O aspecto benéfico de Vênus com Júpiter anuncia dias estimulantes para você, que, mesmo em casa, pode se divertir e dar vazão a seu lado extrovertido nas redes . As atividades de lazer estão favorecidas e lhe ajudam a se desligar mais facilmente das preocupações. DICA: os amores vão de vento em popa.



Touro

No que depender de seu regente Vênus e de Júpiter este período é propício para você mergulhar profundamente em seu próprio íntimo. Sua necessidade de reflexão está em alta e você pode entender tudo ainda melhor, até mesmo suas próprias motivações. DICA: há um clima de maior diálogo e entrosamento no amor.



Gêmeos

Estar on-line com seu grupo de amigos, curtí-los e frequentar as redes sociais será divertido neste período, em que Júpiter e Vênus estimulam seu lado fraternal e solidário. Você está em condições de participar ativamente de tudo o que acontece a seu redor. DICA: reserve um tempo para simplesmente relaxar e meditar.



Câncer

Sua capacidade de trabalho está reforçada por Vênus e Júpiter, que anunciam dias excelentes para você se concentrar nas suas atividades e progredir no que faz. Cuidar do organismo também dará bons resultados, mesmo porque você tende a dar maior atenção à dieta alimentar. DICA: aproveite para se desintoxicar.



Leão

Júpiter vibra positivamente no signo complementar ao seu, por isso acentua sua necessidade de contato e faz com que estar on-line com os amigos lhe dê maior prazer. Você está em condições de se colocar no lugar dos outros e pode entender melhor seu ponto de vista. DICA: curtir os outros será especialmente gratificante.



Virgem

Seu lado objetivo está em alta, por isso aproveite este período para se dedicar ao trabalho e executar seus planos. Conhecer pessoas diferentes, ler e aprender sobre outros hábitos e culturas será agradável e interessante. DICA: o momento é ideal para você se informar, se atualizar e aprofundar seus conhecimentos.



Libra

Júpiter e seu planeta Vênus colocam você em evidência, acentuam seu carisma pessoal e possibilitam que você faça sucesso em seu círculo social e profissional. Para evitar desgastes, é importante que você evite compromissos e afazeres demais. Respeite seus limites. DICA: mudar o rumo de seus pensamentos lhe fará muito bem.



Escorpião

Vênus harmoniza-se com Júpiter, por isso enche você de boa vontade para promover a paz em casa, introverter-se e crescer interiormente. Esses astros também acentuam seu poder de recuperação, possibilitam que você vença os desequilíbrios e se renove. DICA: procure entender melhor seus reais sentimentos.



Sagitário

O momento é ideal para você curtir as atividades artísticas, graças às ótimas emanações que Vênus envia a seu planeta Júpiter. Esses astros também dão total proteção à sua vida amorosa e prometem harmonia a dois. DICA: a Lua abre seus canais de contato com o mundo e promete um maior entendimento com todos.



Capricórnio

Júpiter, em seu setor material, capta as boas emanações de Vênus e facilita ainda mais sua atuação no serviço. Os cuidados com a saúde também estão beneficiados e você pode se recuperar com maior facilidade de qualquer estresse ou desgastes dos últimos dias. DICA: acautele-se contra atitudes ciumentas.



Aquário

Vênus envia ótimas vibrações a Júpiter, por isso esses dias são ótimos para você recarregar suas baterias e concentrar-se em tudo o que lhe diz respeito. Cuidar do visual e se embelezar são ótimas pedidas. DICA: seu romantismo está mais marcante do que nunca e os momentos a dois serão muito especiais.



Peixes

A passagem de Júpiter pelo signo anterior ao seu acentua sua capacidade de síntese e faz com que a fase seja ótima para você fazer um bom balanço dos acontecimentos. Você está em condições de ver as coisas de modo bem mais amplo e abrangente. DICA: meditar e imaginar coisas positivas será bastante frutífero.

