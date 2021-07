Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira-feira (6/6)

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo.

Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação.

Além disso, Vênus está se aproximando de Marte em Leão e esse encontro indica possíveis tensões nos relacionamentos afetivos.

O orgulho pode atrapalhar a comunicação, fazendo com que fiquemos irredutíveis em relação aos nossos desejos e opiniões pessoais.

Porém, para qualquer tipo de relacionamento, é necessário saber dialogar com paciência e flexibilidade, para ser possível chegar a um consenso.

Como Marte está formando uma quadratura com Urano, tendemos a tomar decisões de forma abrupta, sem pensar nas outras pessoas que são afetas.

Capricórnio

Desde a semana passada, Marte estava formando um ângulo de 180 graus com Saturno (planeta regente de Capricórnio), que chega ao fim hoje. Esse movimento pode ter evidenciado a necessidade de transformações em sua vida, mas, ao mesmo tempo, a pandemia colocou seus planos ‘em pausa’. As pessoas mais velhas (e há quem diga, mais sábias), costumam dizer que tudo aquilo que mais vale a pena não é facilmente conquistado.

Aquário

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.

Leão

É preciso ter cuidado com a forma que você trata as pessoas ao seu redor, porque o encontro de Marte e Vênus no seu signo faz com que você se estresse com mais facilidade e acabe falando o que não deve. Lembre-se que, mesmo quando você não consegue controlar esse comportamento, pedir desculpas é algo que só depende de você.

Gêmeos

Desde a semana passada, Marte em Leão estava formando um ângulo de 180 graus com Saturno em Aquário, que chega ao fim hoje. Esse aspecto desarmônico pode ter gerado uma sensação de estagnação. É preciso ter muita sabedoria para lidar com aquilo que não podemos mudar, porque nos apegar à frustração e à raiva apenas dificulta o processo.

Escorpião

A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. O grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pelo encontro entre Marte e Vênus e você pode agir de forma imatura.

Câncer

Os nativos de Câncer tendem a sentir dificuldade em acalmar a mente quando a Lua está transitando por Gêmeos. Você pode direcionar toda essa energia fazendo as coisas habituais do seu dia a dia, porque tentar algo novo hoje pode ser frustrante. Tenha momentos sozinho(a) para digerir o que está sentindo e pensando.

Libra

Os librianos precisam ter cuidado com a forma que reagem a situações inesperadas, porque pode haver uma explosão emocional que prejudica as pessoas ao seu redor. O encontro entre Marte e Vênus dificulta o autocontrole, trazendo à tona os impulsos que você tende a reprimir. É preciso escutar a si mesmo e respeitar os seus limites. Mantenha-se afastado se necessário.

Touro

Para os taurinos, o processo inesperado de mudança que é gerado por Urano é inquietante e faz com que você se sinta inseguro. A insegurança pode te levar a tomar atitudes desajustadas, porque você pode projetar seus medos nos outros e tentar culpá-los. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.

Áries

Os nativos de Áries tendem a ter muita dificuldade em desacelerar. Se a sua carreira ou alguma outra área da sua vida está ‘em pausa’ por causa dos impedimentos gerados pelo afastamento social, aproveite a oportunidade de fazer um curso ou qualquer coisa que te ajude a estar mais preparado quando a hora chegar.

Sagitário

Como Vênus e Marte estão caminhando lado a lado, você tende a se irritar facilmente, principalmente quando se sente vulnerável ou quando alguém amado faz algo que você não gostaria. Porém, é necessário ter flexibilidade para entender que é impossível controlar o comportamento do outro e a melhor opção é esclarecer a situação por meio do diálogo.

Peixes

Para os nativos de Peixes, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Organizar os sentimentos é o primeiro passo para controlar melhor suas ações.

Virgem

Você tende a ficar irritado com aquilo que não sai de acordo com seus planos. Tente contornar aquilo que não pode ser feito nesse momento, investindo seu tempo em algo que te ajude a conquistar o que você almeja. As pessoas mais velhas (e há quem diga, mais sábias), costumam dizer que tudo aquilo que mais vale a pena não é facilmente conquistado.

