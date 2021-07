Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira-feira (13/7)

Hoje a Lua entra em Virgem pela após as cinco horas da manhã, o que pode gerar um certo mau-humor pela manhã.

A influência desse posicionamento lunar evidencia um sentimento de cobrança que nos faz sentir mais pressionados e até mesmo mais inseguros.

Nesse momento, é importante ter cuidado para compreender que é necessário sim cobrar de si mesmo o seu melhor, mas também é preciso saber reconhecer seus limites e saber que a busca pelo perfeccionismo apenas causa frustração.

Além disso, nessa semana temos os últimos dias em que Vênus está caminhando lado a lado com Marte em Leão e, por isso, a tensão e a irritabilidade que estávamos vivenciando nos últimos dias estão se amenizando.

É importante parar para refletir sobre o quanto os seus sentimentos têm influenciado as escolhas que precisam ser mais racionais (como no campo profissional), afinal, o Sol e Mercúrio estão transitando por Câncer, que é o signo mais sensível e emotivo do zodíaco.

Aquário

Para os nativos de Aquário, a presença do Sol e de Mercúrio no signo de Câncer tende a despertar comportamentos imaturos, porque a sua capacidade de refletir sobre o que está sentindo fica defasada. Tenha cuidado para não tomar decisões precipitadas, baseadas em emoções que são apenas momentâneas.

Câncer

Os nativos de Câncer devem aproveitar o posicionamento da Lua em Virgem para analisar suas emoções com um pouco mais de maturidade. É preciso saber mediar seus pensamentos com um pouco de razão, para que você não tome decisões sem considerar verdadeiramente as consequências decorrentes delas.

Capricórnio

Capricórnio, assim como Virgem, é regido pelo elemento terra. Por isso, a presença da Lua nesse signo indica um momento em que você se sente mais confiante e deve investir suas energias para resolver pendências no trabalho. Devido à presença de Mercúrio em Câncer, tenha cuidado para não agir de forma imatura com seus colegas.

Escorpião

Como os escorpianos são controladores, a presença da Lua em Virgem pode evidenciar esse traço e gerar brigas, principalmente com as pessoas que você se relaciona afetivamente, porque você pode se sentir no direito de interferir na vida delas. Lembre-se que o diálogo e a sinceridade são fundamentais para relações saudáveis.

Gêmeos

Os geminianos tendem a adotar uma postura mais séria quando a Lua se encontra em Virgem, o que indica um momento adequado para lidar com assuntos que precisam de muito profissionalismo. Porém, é necessário ter cuidado para não querer resolver tudo à sua maneira e acabar passando por cima dos seus colegas de trabalho.

Libra

Para os librianos, o posicionamento de Mercúrio em Câncer pode ser muito incômodo, porque dificulta um olhar imparcial sobre as situações, o que é algo muito prezado por esses nativos. Por isso, é preciso ter cuidado para não deixar que suas emoções interfiram principalmente na vida profissional, porque você tende a se arrepender posteriormente.

Peixes

Os nativos de Peixes devem aproveitar as energias do atual posicionamento lunar para organizar suas prioridades, fazer um planejamento profissional e resolver pendências. Saiba diferenciar os momentos em que você pode dar espaço à sua sensibilidade e aqueles que precisam de uma postura mais séria e racional.

Leão

A presença da Lua em Virgem pode te deixar mais exigente com as pessoas à sua volta, querendo controlar o comportamento delas de forma imatura. É preciso perceber que esse tipo de postura mais agressiva apenas gera hostilidade (em casa ou no trabalho) e aumenta o problema, porque ninguém reage bem quando é maltratado.

Touro

Assim como os virginianos, os nativos de Touro são regidos pelo elemento terra e, por isso, o posicionamento atual da Lua faz com que você se sinta mais seguro de si. Hoje é um ótimo dia para focar no trabalho e resolver as pendências que estão te incomodando. Porém, tenha cuidado para não deixar suas responsabilidades em casa em segundo plano.

Áries

Ontem a Lua ficou fora de curso durante o dia, e esse movimento chega ao fim nesta manhã, quando ingressa em Virgem. Como os efeitos desse movimento lunar costumam atrapalhar a produtividade, hoje é um ótimo dia para fazer uma lista de prioridades e colocar em dia as tarefas que ficaram acumuladas.

Virgem

Os virginianos apreciam o posicionamento da Lua no seu signo, porque possibilita que acessem com mais facilidade o seu lado racional. Com o posicionamento de Mercúrio (planeta regente de Virgem) em Câncer, a sua capacidade de julgamento fica defasada e você pode se iludir com pessoas ou até mesmo situações no trabalho.

Sagitário

Os sagitarianos devem aproveitar o posicionamento da Lua em Virgem para analisar a forma como estão lidando com os seus compromissos profissionais. Com a presença do Sol em Câncer, você pode estar tendo dificuldades para lidar com suas emoções, deixando que elas interfiram no seu rendimento no trabalho.