Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (9/8)

A lua minguante amanhece no signo de Touro e logo segue em retirada, trabalhando na finalização de ciclos. Mas para isso é necessário limpar o pasto, cortar os excessos e não permitir que as ervas daninhas roubem os nutrientes dos seus sonhos.

Às 12:05 a lua segue e entra no signo de Gêmeos e aquelas quatro patas firmes no chão ganham asas. Chegou a hora de se locomover, buscar novas experiências e se soltar por aí, ou seja, para onde o vento o carrega. A presença de Júpiter torna o voo mais alto, abre novos horizontes e agora você pode enxergar do alto o que realmente lhe interessa. Aproveite essa configuração celeste para ver os dois lados da moeda, ou até mudar de ideia.

O planeta Vênus retrogradando em Leão vai bater um papo nada amigável com Urano em Touro. E ao longo do dia alguma surpresa pode bater na sua porta. E mesmo que não seja agradável, deixe entrar, pois lidar com algum tipo de insegurança, imprevisto ou rompimento, vai mobilizar em você uma tomada de decisão. E a melhor saída é arriscar uma nova atitude ou ousar nas ideias. Aproveite a agilidade de uma lua em Gêmeos e o olhar crítico de um Mercúrio em Virgem, que raramente deixa escapar um erro, e abra novos caminhos. Se existir alguma situação desconfortável na sua vida ou apegos que estão prejudicando a sua evolução, chegou a hora de soltar. Mesmo que você ainda não saiba direito aonde vai, vá ao seu encontro, não tem erro. Você pode até cair e tropeçar, mas levante, esteja disponível, não pare na pista. Mercúrio e Jupiter estão numa linda parceria removendo todos os obstáculos do novo caminho a ser explorado.

Áries

A Vênus retrograda em Leão pede que você olhe a vida com mais amor. Chegou a hora de fazer uma busca interna e vasculhar aqueles tesouros que você vem guardando. Não se apegue aos medos, não se proteja tanto. Chegou a hora de criar algo novo para o mundo, pode ser um filho, uma arte, escrever um livro ou um novo projeto. Você tem muito amor e dinheiro para receber, mas tudo vai depender da verdade que você entrega.

Touro

Chegou a hora de dar uma boa chacoalhada no seu jeito de ser e na sua forma de se expressar para o mundo. Pode ser que a sua autoconfiança tenha ficado um pouco abalada nos últimos tempos. Mas o segredo é se libertar da imagem que você fez de si, do seu passado, das carências e ressentimentos relacionados a família. Olhe para sua história e reconheça os ganhos. Chegou a hora de despertar de padrões antigos e sustentar o amor, a carreira e se auto realizar na vida.

Gêmeos

A quadratura de Urano e Vênus está pressionando sua mente. Tente sair do controle das situações. Os seus relacionamentos com irmãos, parentes e pessoas próximas precisam de um pouco mais de atenção. Seja mais receptivo as mudanças, conheça novos lugares, transite por aí. Chegou a hora de se livrar das experiências vividas na primeira infância. Aproveite a lua minguante e faça uma faxina nos fantasmas internos e nos medos que prejudicam a sua vida.

Câncer

Cuide do que é seu, principalmente das suas finanças e de tudo que lhe pertence. Seja cauteloso nos gastos. Nada de se precipitar e sair consumindo por aí. Seja racional nesse momento. Muito cuidado para não confundir desejos emocionais com desejos materiais. Olhe para o seu valor interno e colabore com seu grupo de amigos, empresa ou se envolva em alguma causa social. Pode ser que Urano renove suas amizades ou você seja surpreendido de forma desagradável por algum amigo.

Leão

Pode ser que alguma dor esteja lhe afligindo, mas tudo isso significa que você está passando por uma grande transformação. E tudo que você precisa fazer agora é se olhar no espelho e admirar quem você é, ativar o seu sol interno e obter contato com sua autoconfiança. O que você tem rejeitado em si? Chegou a hora de abrir o seu coração e acolher o seu corpo, valorizar suas belezas e deixar o amor entrar. E por mais que seja difícil, se livre das pressões externas, das posições privilegiadas que não te deixam feliz e abra um novo caminho.

Virgem

Chegou a hora de mergulho profundo e fazer um balanço das suas experiencias afetivas e financeiras. Pode ser que fique tudo muito confuso, mas nos momentos de reclusão, muitas carências serão reveladas e você vai enxergar seu caminho de realização e despertar muitas forças que foram reprimidas. Não seja cabeça dura, deixe esse passado para trás. Apego só traz infelicidade. Chegou a hora de romper com os princípios que lhe foram impostos e seguir a sua verdade.

Libra

Pode ser que tudo esteja balançando ao seu redor. O seu planeta regente, Vênus, pede uma revisão urgente nas suas conexões sociais, na sua equipe de trabalho e principalmente, nas suas amizades. Não se isole, não tenha medo de mostrar o seu valor nas ações coletivas. Esse é o momento de se reinventar, mas para isso você precisa se posicionar, pois o único momento que existe é agora.

Escorpião

Como estão as suas parcerias e seus relacionamentos? Urano pede renovação, mudança e pode trazer algum rompimento. Pode ser que você se liberte de um chefe, um sócio ou de um parceiro de trabalho que vem tirando a sua paz. Alguns padrões antigos precisam ser rompidos nos seus relacionamentos para que você brilhe na sua carreira ou na busca pela autorrealização. Podem surgir novos contratos e novas oportunidades, mas para isso você precisa desapegar de uma posição que não lhe cai bem. Busque um trabalho que lhe proporcione prazer e lhe valorize. Essa é a hora de sair dos bastidores e ser reconhecido pelas suas qualificações.

Sagitário

Você não está aqui por acaso. O mundo precisa de você e da sua sabedoria. Júpiter seu planeta regente, quer te mostrar o que tem lá do outro lado, mas não estou falando de um lugar físico, mas de uma imensidão que você carrega e do seu desejo de ir mais longe. Nunca esqueça que você pode ser melhor do que você é. Organize sua rotina e se liberte de hábitos ou de um trabalho diário que não tem haver com você.

Capricórnio

Olhe para tudo que você vem reprimindo. Chegou a hora de abrir a porta dos desejos e se permitir relaxar mais. Vênus em quadratura com Urano pede que você se liberte da vaidade e dos excessos de ago. O Universo está lhe dando uma nova chance. Se reinvente, crie novas formas de autoexpressão e descubra novas maneiras de se colocar no mundo. Chegou a hora de acolher a angústia e abraçar a própria sombra. As raízes desse desconforto está no passado. Chegou a hora de voltar lá e libertar essa dor antiga. Aproveite a lua minguante e coloque pra fora esses sentimentos guardados.

Aquário

Pode ser que hoje você experimente uma montanha-russa emocional. As bases que lhe sustentam emocionalmente podem balançar. E para não cair é importante que você busque equilíbrio nos seus relacionamentos. Vênus em quadratura com Urano pede rompimento com alguns padrões e memórias familiares bem antigas que estão lhe aprisionando. E como um bom aquariano, revolucione seus afetos, seu jeito de amar, vire a página e arrume a casa para receber as novidades. Algo bem maior está esperando por você. Escolha relacionamentos que lhe permitam Ser e respeitem suas vontades e verdades.

Peixes

Pode ser que hoje sua mente esteja bem agitada. Não fale por falar. Tente ser mais espontâneo nas suas trocas e comunicações. Você precisa respirar novos ares, buscar novos conhecimentos e deixar fluir suas ideias. Não precisa controlar tanto. Busque acolhimento e harmonia na sua rotina. Relaxe, faça tudo com calma e presença. Respire antes de falar e deixe o amor de manifestar pela suas palavras.

*Juliana Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos