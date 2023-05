Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (9/5)

Aquário

Escorpião

Libra

Peixes

Gêmeos

Leão

Câncer

Touro

Sagitário

Capricórnio

Áries

Virgem

Hoje a Lua em Capricórnio pede um pouco mais de praticidade, formando um sextil com Saturno em Peixes. Além disso, o Sol forma uma conjunção exata com Urano em Touro, e essa conjunção nos direciona a quebrar padrões e a ter novas perspectivas, o que também pode gerar surpresas e imprevistos. Apesar dos desafios que podem ser despertados pelo poder de Urano, esse encontro planetário promove uma energia revolucionária, que nos traz forças para começar novos ciclos. É uma oportunidade de colocar as coisas em prática, colocar sua inteligência em jogo, ver o seu valor e reconhecer o quão incrível você é.A Lua em Capricórnio pode fazer com que se conecte com sua vida interior e espiritual. Aproveite essa energia para meditar e refletir sobre sua vida e sua conexão com o mundo ao seu redor, sem deixar de seguir seus sonhos e ideias. É um momento de muita movimentação e transformação.O Sol forma uma conjunção com Urano, sendo um bom momento para concentrar-se em sua criatividade e expressão artística. Você pode ter ideias inovadoras sobre como expressar sua individualidade, assumindo novos riscos.A Lua em Capricórnio te convida a se concentrar em sua saúde e bem-estar, focando em como estabelecer rotinas mais balanceadas. Muitas ideias de mudanças podem surgir, sendo importante fazer o movimento de novas práticas, para que se possa cuidar melhor de si mesmo.Os trânsitos do dia levam a um momento para se concentrar em sua vida social, conectando-se com outras pessoas. Você pode se sentir mais inclinado a falar sobre si e seus sentimentos com as pessoas que ama. Aproveite para desfrutar de tempo de qualidade com elas.O trígono entre a Lua e Saturno proporciona um movimento de comunicação em seus relacionamentos, sendo muito importante dedicar tempo e esforço à sua vida familiar. Você pode se sentir mais conectado com as pessoas próximas a você, fortalecendo seus laços.Os trânsitos do dia podem fazer com que você se sinta mais conectado com sua comunidade e com a humanidade em geral. Você pode ter ideias inovadoras para ajudar os outros, aumentando sua força de ação.A conjunção do Sol com Urano enfatiza a necessidade de liberar o passado e deixar para trás velhos ressentimentos e traumas. Você pode sentir uma vontade de mudar sua vida em níveis maiores, estando mais disposto a mudanças radicais.A conjunção entre Sol e Urano em seu signo possibilita um momento de muitas transformações. Você pode sentir o desejo intenso de romper com velhos padrões e hábitos, e estar mais disposto a experimentar coisas novas e diferentes.Os trânsitos do dia enfatizam um momento para se concentrar em seus objetivos pessoais e criativos. Você pode ter sucesso ao estabelecer metas sólidas para o futuro em relação aos seus projetos pessoais e criativos, podendo desenvolvê-los de uma forma mais profunda.A Lua em seu signo pode ajudá-lo a se concentrar em seus objetivos pessoais, com sua sabedoria e autoconfiança. É um momento de muita força e poder para você, aproveite para estabelecer suas metas de forma mais prática.A Lua em Capricórnio traz um foco maior para seus objetivos de carreira e finanças, sendo um momento para se concentrar em seus planos a longo prazo. Você também pode sentir uma necessidade mais forte de expressar sua individualidade, e encontrar seus próprios gostos e desejos.A conjunção entre o Sol e Urano te convida a se concentrar em seus relacionamentos mais profundos. Você pode ter insights surpreendentes sobre como se conectar mais profundamente com as pessoas amadas, de uma forma mais leve e emocional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.