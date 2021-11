Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (9/11)

Hoje o dia começa com a Lua transitando por Capricórnio e a parte da manhã tende a ser produtiva. Aproveite para organizar o dia assim que acordar e defina as tarefas mais importantes, para que consiga fazer elas primeiro.

É importante adiantar seus compromissos, já que a Lua fica fora de curso e permanece transitando dessa forma até a madrugada de quarta-feira (10).

Durante esse período, o fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos, questionando decisões que foram tomadas recentemente.

Tente não se deixar levar pelos pensamentos intrusivos que podem vir à tona nesse momento e busque ter um dia mais tranquilo após o almoço.

Caso esteja se sentindo muito ansioso, é interessante colocar suas ideias no papel, para que você consiga visualizar e organizar os pensamentos.

Aquário

Nesse momento é importante desacelerar e dar mais atenção à sua vida pessoal, buscando compreender aquilo que está te motivando e aqueles comportamentos ou pessoas que estão se configurando como uma pedra no caminho para você. Muitas vezes, é preciso deixar ir mesmo que ainda haja sentimento, e isso não se aplica apenas a relacionamentos românticos.

Câncer

Nos próximos dias, o trânsito do seu planeta regente ativa a área das finanças em sua vida e, consequentemente, pode indicar um bom momento para considerar novas parcerias e formas de expandir seus projetos. Aproveite para dar uma chance a si mesmo, depositando confiança no seu trabalho e percebendo que os seus limites são apenas aqueles impostos por você.

Capricórnio

É importante aproveitar o período em que a Lua estará fora de curso para desacelerar e dar mais atenção às suas próprias necessidades. Você deve considerar os seus próprios limites antes de decidir abraçar responsabilidades por outras pessoas. Os gestos de autocuidado devem ser diários para que a sua auto estima se construa gradualmente.

Escorpião

Nos próximos dias você pode enfrentar situações desafiadoras em sua casa, que tendem a envolver atitudes ou pessoas do passado. Os atritos que surgem no dia a dia indicam a necessidade de adequar expectativas, dividir tarefas e dialogar sobre o que está incomodando cada um.

Leão

Você tende a se sentir mais emotivo nos próximos dias, mas da mesma forma que os sentimentos se tornam mais evidentes, a necessidade de tomar atitudes de forma independente pode acabar criando obstáculos em seus relacionamentos afetivos. No trabalho, tenha cuidado para não agir de forma arrogante.

Peixes

O trânsito astrológico atual indica um momento em que será necessário se dedicar ao autocuidado, para que os seus sentimentos não acabem fazendo com que você enxergue os problemas que está passando agora de forma amplificada. Identifique aquilo que está te incomodando e não deixe de modificar esses pontos por medo da opinião de outras pessoas.

Gêmeos

O momento astrológico atual indica a necessidade de dar mais atenção ao seu desenvolvimento profissional e pessoal, buscando aprofundar-se nos assuntos que te interessam. Além disso, esse é um bom momento para se dedicar à sua espiritualidade, buscando identificar suas dúvidas e fortalecer sua fé da forma que fizer sentido para você.

Sagitário

Aproveite para buscar sua voz interior e se conectar à sua intuição e, nos próximos dias, é importante estar preparado para crescer na área da comunicação. Você precisa investir em sua própria marca, ou seja, em si mesmo, para encarar novas oportunidades com coragem. É uma fase boa para externalizar e compreender os próprios sentimentos.

Libra

Esse é um bom momento para deixar a criatividade fluir e tentar curtir mais os prazeres da vida. Em meio a tanto estresse e cobranças diárias, é preciso reservar momentos para curtir os prazeres da vida e buscar fazer aquilo que realmente faz com que você se sinta motivado. Buscar novos hobbies é algo que pode te fazer bem nesse momento.

Virgem

Durante os próximos dias você pode enfrentar algum empecilho relacionado à saúde, seja ela mental ou física. O excesso de trabalho e de cobranças que você deposita em si mesmo pode estar causando uma rotina extremamente estressante. Nesse momento, é preciso estar atento às suas necessidades, para respeitar mais os seus limites.

Touro

O contexto astrológico atual indica mudanças próximas, que podem afetar, inclusive, a sua carreira e a sua vida pública de forma geral. É preciso estar disposto a assumir novos desafios e a expressar suas ideias, que podem gerar inovações importantes em seu trabalho. Reflita também sobre os assuntos que deseja manter apenas para si mesmo, por enquanto.

Áries

Nos próximos dias você pode se deparar com oportunidades que trarão um bom retorno financeiro. Aproveite para dar os primeiros passos em direção aquilo que você deseja alcançar. Além disso, você pode sentir a necessidade de reavaliar e limpar profundamente as os relacionamentos que está construindo.



