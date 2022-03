Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (8/3)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Gêmeos

Sagitário

Libra

Leão

Touro

Peixes

Virgem

Áries

Hoje no período da manhã as tarefas que você se propor a cumprir podem trazer resultados visíveis - seja uma demanda de trabalho ou uma conversa importante. Isso acontece devido às influências da Lua em Touro, que nos ajuda a fazer as coisas de forma mais prática. Além disso, Vênus e Marte estão transitando pelos primeiros graus de Aquário, o que nos faz sentir mais determinados e mais conectados aos nossos ideais. Por isso, uma dica interessante para esse momento é perguntar a si mesmo quais são os motivos, os valores e os ideais que você está seguindo. Entre meio dia e quatro horas da tarde, a Lua estará fora de curso e devemos ter cuidado com discussões e acidentes. Depois desse período, ela entra em Gêmeos e nos ajuda a retomar a capacidade de ter conversas mais claras e racionais.O momento astrológico está muito favorável para estabelecer novas conexões e desconstruir algumas barreiras que estão te impedindo de aprimorar seus relacionamentos. Muitas vezes, seus preconceitos podem fazer com que você sequer dê uma chance para se aproximar de pessoas que não compartilham seus ideais. Porém, é importante questionar: você pretende se relacionar só com quem é ‘correto’ no seu ponto de vista?Os trânsitos atuais favorecem que você peça auxílio de amigos e familiares para lidar com sua bagagem emocional e finalmente superá-la. Essa ajuda também pode vir de pessoas que você não tem contato ainda, mas vê como referência em alguma área que você precise de se desenvolver melhor, como no trabalho.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está em Gêmeos e forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.Os nativos de Escorpião podem sentir a necessidade de fazer mudanças grandiosas, mas é preciso ter cuidado para não dar um passo maior que a pena. Apesar da proximidade entre Marte e Vênus em Aquário indicar extroversão e criatividade, você pode ficar mais ‘briguento’ hoje e isso requer mais distância e reflexão antes de agir.Os nativos de Gêmeos tendem a se cobrar demais durante os próximos dias, buscando resultados imediatos que não vão acontecer - as melhores coisas são construídas com o tempo. O problema começa quando você passa a ultrapassar seus limites para alcançar metas inconcebíveis. Tenha compaixão com você mesmo, entendendo que não faz sentido cobrar perfeição de ninguém.Hoje a Lua fica fora de curso durante a tarde e você tende a sentir dificuldade de realizar as tarefas diárias com a mesma destreza, como se não conseguisse pensar direito. Após as 16 horas a Lua ingressa em Gêmeos e faz o movimento contrário: acelera demais seus pensamentos. Essa inquietação pode te deixar um pouco irritado, porque dificulta o seu rendimento no trabalho.Hoje a Lua fica fora de curso durante a tarde, indicando que você não terá tanta facilidade para manter o raciocínio e a produtividade que está acostumado. Por isso, é importante ter paciência consigo mesmo e, se possível, organizar seus afazeres mais complexos para serem feitos após às 16 horas. Quando a Lua entra em Gêmeos, você se sente mais criativo e animado, mas deve ter cuidado com excessos.Os leoninos podem ter muita dificuldade para lidar com a conjunção que está se formando entre Vênus e Marte, além dos desafios da Lua fora de curso que acontece hoje. Sendo assim, tenha cuidado para não desvalorizar o ponto de vista do outro e tentar impor a sua vontade. Aprenda a respeitar os limites de quem ama para que seja igualmente respeitado.Os taurinos podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante o período em que a Lua ficará fora de curso. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve. Caso tenha algum compromisso entre as horas de Lua fora de curso, tente sair com antecedência.Os nativos de Peixes devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher seus sentimentos para compreender o que está se passando internamente.A entrada de Vênus, Marte e da Lua em signos de ar faz com que você consiga enxergar as coisas de forma menos emotiva e sofrida. Esse é um ótimo momento para vislumbrar o futuro e o que você deseja criar para si. Pare de se prender ao passado e aos padrões que te mantinham estagnado. Foque no que você pode fazer de bom na sua vida a partir de agora.As energias de transição da Lua hoje para se desafiar a manter suas opiniões para si mesmo, pelo menos até o fim do dia. Apesar disso, o novo posicionamento lunar te ajuda a expandir tudo que realmente importa para você - quais são suas prioridades na vida? Esses questionamentos afetam os relacionamentos, mas é importante não tomar decisões definitivas hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.