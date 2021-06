Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (8)

Ontem Urano e Saturno começaram a formar um dos aspectos mais importantes do ano, que marca o período de transição que estamos vivendo como sociedade.

Enquanto Urano representa renovação e questionamento, Saturno indica reestruturação e manutenção da ordem.

Por isso, quando esses dois planetas formam uma quadratura, percebemos de forma mais explícita a influência desses planetas de forma desarmônica, como em uma disputa de poder.

Esse aspecto se forma três vezes durante esse ano (sendo essa a segunda) e marca um momento de grandes debates internos, mas principalmente externos.

No Brasil, essa dualidade é percebida claramente na política, enchendo os jornais de notícias e citações extremistas, uma mais conservadora (assim como Saturno) e a outra mais liberal e flexível (assim como Urano).

A discussão sobre a vacinação contra o covid-19 em meio a um ano influenciado por esse aspecto tenso marca um período de transformações sociais, em que, mesmo que haja discordâncias, estamos questionando e buscando mudanças com mais determinação (e talvez até mais conhecimento) do que antes.

O que seu signo revela para hoje, terça-feira (8)

Áries

Os questionamentos que vêm à tona neste momento não devem ser ignorados, mas você deve estar em constante diálogo consigo mesmo, analisando se não está tomando um posicionamento inflexível. Lembre-se que para se chegar a um consenso, ambas as partes precisam estar dispostas a se compreender.

Touro

Os nativos de Touro costumam ter dificuldade para sair da sua zona de conforto. Por isso, você tende a evitar conflitos e mudanças, mesmo quando elas são necessárias. A conjuntura astrológica atual te convida a refletir sobre aquele tipo de comportamento que você sabe que não faz bem, mas que tem permanecido.

Gêmeos

Hoje a Lua fica fora de curso durante a tarde, antes de ingressar no seu signo às 16h. Por isso, você pode sentir seu raciocínio mais lento durante esse período ou ser acometido por algum imprevisto. Quando a Lua entre em Gêmeos, você se sente mais criativo e animado, mas deve ter cuidado com excessos.

Câncer

Hoje após às 16 horas a Lua ingressa em Gêmeos, onde também estão o Sol e Mercúrio. Esse alinhamento planetário faz com que fiquemos mais criativos e animados, mas também gera ansiedade. Quando a aceleração geminiana não é bem recebida, você se sente mais irritado e pode acabar ‘falando demais’.

Leão

Nesse momento, o Sol está se aproximando de Mercúrio em Gêmeos, signo que também recebe a Lua a partir das 16 horas. A concentração de astros em gêmeos faz com que você fique instável e indeciso, mudando de humor em questão de minutos. Por isso, evite assuntos delicados e lugares desagradáveis ​​hoje.

Virgem

Nesse momento em que Mercúrio se aproxima do Sol em Gêmeos, você pode se sentir mais sortudo e autoconfiante, buscando iniciar novos projetos no trabalho. Porém, a retrogradação de Mercúrio faz com que esse não seja um momento para lançar novas ideias, porque podem surgir imprevistos de última hora.

Libra

A pressão interna que você sente quando precisa tomar uma decisão é algo desafiador para você, principalmente devido aos agravantes atuais, como a cultura do cancelamento que afeta o cotidiano social. Por isso, respeite seu tempo e escolha não fazer e nem falar nada, se isso for preciso nesse momento.

Escorpião

Hoje durante a tarde a Lua ficará fora de curso até às 16 horas, quando ingressa em Gêmeos. Esse posicionamento pode trazer confusão mental e desentendimento até mesmo no trabalho. Em algumas situações, a forma como você se expressa pode causar um impacto desagradável na pessoa que está recebendo a mensagem.

Sagitário

O aspecto que está se formando entre Urano e Saturno pode fazer com que você fique excessivamente irritado com situações que lhe pareçam injustas. Apesar de ter intenções boas, você pode tentar impor sua opinião e se envolver em situações que não dizem respeito a você. Saiba oferecer ajuda e compreender quando não for necessário.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são regidos por Saturno, que está formando um aspecto tenso com Urano durante as próximas semanas. Tente não reprimir os questionamentos e dúvidas que vem à tona nesse momento, mas lembre-se de não tomar nenhuma decisão precipitada com base neles.

Aquário

O aspecto que o seu planeta regente está formando com Urano pode fazer com que você se cobre demais e exija muito das pessoas ao seu redor, o que gera um clima hostil. No trabalho, você pode ter dificuldade para cumprir o que foi indicado pelo seu supervisor, tente ter maturidade para dialogar sobre isso.

Peixes

Hoje a Lua fica fora de curso durante a tarde e você tende a sentir dificuldade de realizar as tarefas diárias com a mesma destreza, como se não conseguisse pensar direito. Após as 16 horas a Lua ingressa em Gêmeos e faz o movimento contrário: acelera demais seus pensamentos. Essa inquietação pode te deixar mais irritado(a).

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.