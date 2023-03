Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (7/3)

Gêmeos

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Virgem

Aquário

Leão

Áries

Libra

Peixes

Sagitário

Touro

Hoje a Lua entra em sua fase Cheia em Virgem, formando uma oposição com Sol em Peixes, resgatando aquilo que precisa ser iluminado e concluído em sua vida. A influência de Virgem chama a atenção para questões relacionadas à praticidade, simplicidade e disciplina. Por isso, aproveite a Lua Cheia para fazer alguns questionamentos como: o que venho complicando em minha vida? O que posso simplificar na minha rotina? Além disso, Saturno entra em Peixes, e esse é um dos trânsitos mais importantes de 2023. Saturno em Peixes traz desafios em relação à sua capacidade de lidar com suas emoções e sentimentos. Isso pode acabar gerando a sensação de sobrecarga, mas também ajuda a desenvolver relações mais profundas e significativas.A entrada da Lua Cheia em Virgem traz à tona questões que precisam ser conversadas dentro dos seus relacionamentos. A comunicação e a resolução de problemas se tornam mais eficientes, e você pode aproveitar para falar sobre assuntos mais sensíveis, que exigem seriedade.A entrada de Saturno, seu planeta regente, em Peixes enfatiza a necessidade de buscar equilíbrio entre seu lado racional e emocional, permitindo que você sonhe mais alto em relação aos seus planos. É um momento de ter mais confiança sobre suas capacidades.A entrada de Saturno em Peixes proporciona uma visão melhor sobre suas necessidades, dando ênfase para aquilo que traz significado para sua vida. Com a influência de Peixes, seu lado espiritual e sentimental se amplifica, te encorajando a explorar relações e questões mais profundas.A entrada de Saturno em Peixes desperta seu lado mais espiritual, fazendo com que você foque sua atenção em seu interior. Isso pode acabar deixando você mais isolado, mas também ajuda a construir relações mais íntimas, pautadas na compreensão e no respeito.A Lua Cheia em seu signo potencializa sua busca por identidade e aperfeiçoamento, fazendo com que você se movimente em direção a novas realizações. É momento de buscar sua melhor versão, mas tome cuidado para não acabar sendo crítico demais consigo mesmo.A Lua Cheia em Virgem abre espaço para compreender melhor sobre o sentido das suas ações e como você pode se organizar para que elas sejam mais efetivas. É momento de aprender a ser mais prático, aumentando seu desenvolvimento pessoal e profissional.O lado mais assertivo e simplificado de Virgem pode te ajudar a se concentrar em suas habilidades, favorecendo sua comunicação e desempenho. É um bom dia para apresentar seu ponto de vista ou novas ideias, sejam no serviço ou em projetos de estudo.A Lua Cheia em Virgem pode despertar um foco maior para sua saúde e bem-estar, fazendo com que você se sinta mais disposto a se movimentar e praticar atividades físicas. É um bom momento para se concentrar em si mesmo e em seus objetivos.A Lua em Virgem enfatiza a necessidade de se organizar e buscar um melhor controle da sua vida financeira e material, sem deixar que pequenos imprevistos acabem te desestabilizando. Além disso, é um bom momento para finalizar ciclos e colocar as coisas em ordem.A entrada de Saturno em seu signo traz um maior senso de responsabilidade e ordem, fazendo com que você busque novas crenças e hábitos, que te ajudem a se sentir mais satisfeito. Aproveite esse momento para estabelecer os pontos que precisam ser aprimorados.A entrada de Saturno em um signo mais sonhador traz um encorajamento para lidar com questões profundas, buscando significado para seus sonhos e metas. Apesar disso, muitas dúvidas em relação aos seus sentimentos podem surgir. Aproveite a Lua Cheia em Virgem para definir suas prioridades.A entrada de Saturno em Peixes desperta sua intuição e te ajuda a se conectar com a beleza e sensibilidade da vida. Aproveite a Lua Cheia em Virgem para se organizar e reservar mais tempo para estar ao lado das pessoas amadas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.