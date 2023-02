Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (7/2)

Capricórnio

Hoje a Lua passa o dia todo em Virgem, e forma um aspecto mais desafiador com Marte no final da tarde. A quadratura entre esses dois planetas nos deixa mais críticos, e pode causar discussões sobre planos diferentes ou ideias que não se complementam em nossos relacionamentos. Esse incômodo desperta nosso lado mais objetivo e um pouco ríspido, que pode gerar pequenos conflitos sem necessidade. Apesar disso, o sextil entre Mercúrio e Netuno direciona o foco para nossos sonhos e talentos, proporcionando ideias inovadoras.A Lua em Virgem evidencia o lado crítico das pessoas de Capricórnio, que questiona tudo e todos, e vê defeito nos pequenos detalhes. Tome cuidado para que essa energia não te leve a criar problemas, descontando suas frustrações nas pessoas ao redor.Os trânsitos do dia despertam a vontade de conquistar todos seus objetivos de uma só vez, buscando uma super produção, que pode até prejudicar sua saúde. Aproveite a Lua em Virgem para cuidar da sua alimentação, praticar exercícios e cuidar da sua mente.A presença da Lua em Virgem faz com que você fique mais criativo, e aponte os erros das outras pessoas. Muitas vezes, o que te incomoda no outro diz muito sobre você mesmo. Reconhecer isso é muito desafiador, mas necessário para evoluir.A presença da Lua em Virgem desperta seu lado mais crítico, fazendo com que seja necessário se desprender dos padrões em que você vem se encaixando. É um momento de buscar novas formas de se comunicar e expressar seu ponto de vista.A passagem da Lua por Virgem evidencia o seu lado mais metódico, para realizar suas tarefas com mais eficiência. Esse movimento pode desencadear muitas ideias, que proporcionam evoluções no campo profissional. Aproveite para colocar em prática tudo o que você vem adiando.A presença da Lua em Virgem pode despertar um senso maior de auto cobrança em relação às suas obrigações. Esse movimento pode acabar deixando você muito cansado mentalmente. É importante ter momentos de autocuidado ao longo do dia, para encontrar equilíbrio entre as obrigações e as suas necessidades.A Lua entrou em seu signo oposto, trazendo alguns desafios em relação a sua rotina, despertando muita autocobrança. Busque se organizar para que os pequenos imprevistos não acabem te desmotivando a seguir seus planos. Lembre-se de comemorar a cada conquista e tarefa realizada.A energia da Lua Cheia traz muitos esclarecimentos para suas angústias e frustrações, fazendo com que você sinta a necessidade de agir. Esse processo te ajuda a enxergar tudo o que vem sugando sua energia. Trabalhe para se libertar desses pesos.Vênus, seu planeta regente, vem formando alguns aspectos que te convidam a ter mais foco em suas habilidades e sonhos. É importante repensar o quanto você está priorizando e dando atenção para o que realmente te cativa. Aproveite para buscar novos caminhos, em que seu coração se sinta mais leve.A presença da Lua em um signo de terra te convida a focar em suas habilidades de organização, proporcionando uma maior produtividade. É um ótimo momento para focar em pequenas tarefas e ter grandes resultados em seu dia.A presença da Lua em seu signo traz muito foco para essa semana, fazendo com que seja mais fácil determinar suas prioridades, buscando se colocar em primeiro lugar. Além disso, esse movimento te convida a dar mais atenção à sua saúde, tanto mental quanto física.A entrada da Lua em Virgem traz o foco para suas ações e sentimentos, podendo gerar muitas críticas internas. Aproveite a força da Lua Cheia para renovar suas energias e esclarecer o que está se incomodando. Não deixe de lado sua leveza e liberdade.