Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (6/6)

Um dia em que sentimentos como franqueza, sinceridade e honestidade darão o tom do início ao fim. A Lua, que caminha pelo meio do signo de Capricórnio, em sua fase cheia, faz trígono com Mercúrio e Urano, que estão em conjunção. Isso trará a luz da razão sobre todas as dúvidas emocionais, deixando a tomada de decisões complexas algo muito mais fácil e prático. O Meio do Céu em Áries pede por atitude e movimento - a procrastinação no dia de hoje terá consequências severas. Um aspecto com Quiron pede mais atenção a problemas na cabeça, como dores de todos os tipos, febre, estresse e irritação.Tente se manter a salvo de possíveis desencontros, atrasos ou acidentes. Dê atenção especial aos seus compromissos, por menores que sejam, porque sua cabeça está nas nuvens. Aproveite momentos com seu amor, aprecie e promova os momentos de intimidade, pois nesse momento a proximidade física ajudará a manter as brigas longe.Com o Ascendente apontando para o signo de Câncer, você sente mais vontade de sair de casa, se arrumar, ser visto. Não por mera necessidade de aprovação, mas sim porque quer que as pessoas te vejam como realmente é, que entendam as suas necessidades e as respeitem. Para resolver seus problemas de maneira assertiva, use palavras diretas.Atenção redobrada a problemas como enxaqueca, tensão muscular, estresse. Você encontrará o apoio que precisa entre as pessoas mais próximas da sua família, ou entre aqueles amigos que te acompanham desde a infância. Vênus em Leão pede que você tenha uma atitude mais assertiva para dizer aquilo que realmente quer. Imponha limites.O afastamento de Plutão vai deixando as coisas mais leves, pouco a pouco. A sensação de que algo ainda está por vir, porém, permanece: o planeta retornará a Aquário ainda esse ano. Direcione a sua energia para o trabalho, evitando discussões e motivos para irritar pessoas de cargos mais altos. Abra o seu coração para a fé, por mais distante que a espiritualidade possa parecer.Sol e Lua em aspecto harmonioso ajudam a equilibrar a razão e a emoção. Seu poder de sedução está em alta, em todos os sentidos: esse é um ótimo dia para convidar alguém para sair ou pedir uma promoção no trabalho. Suas palavras estão com alto poder de convencimento. Vênus pede autocuidado e reforça a autoestima.É normal que nos sintamos um pouco fora do eixo quando a Lua transita por nosso signo solar, mas isso é ainda mais forte para você, do signo de Capricórnio. Cuidado com acidentes: aperte os cintos, não exagere na velocidade e preste atenção ao caminhar. Tente usar os bons aspectos da Lua com Sol e Marte para revitalizar antigos projetos, deixados de lado por falta de tempo.Com a Lua transitando em exílio pelo signo de Capricórnio, você ainda tem a necessidade de passar mais tempo descansando. Talvez sinta sono excessivo, ou ao menos vontade de estar na própria companhia. A nostalgia está em alta no seu coração. Com Câncer ascendendo no horizonte, seu corpo se renova, favorecendo a cura de doenças.Momento tenso, em que somos perturbados por medos antigos, daqueles que quase não tem forma (existem mais em nossas mentes do que no mundo físico). Tente não se preocupar além da conta com o que não merece sua energia, se poupe para nutrir aquilo que realmente te faz feliz. A Lua em Capricórnio aumenta sua criatividade no trabalho.Atenção: você terá excelentes oportunidades para conseguir mais dinheiro e conquistar bens materiais. Confie em sua intuição, reforçada pela Lua em Capricórnio, e no tino para negócios que Mercúrio no signo de Touro, em conjunção com Urano, te traz. A diversão também te chama - o que você tem feito para realmente curtir a sua própria vida?Hoje é o ápice do Sol em seu signo - sinta toda essa luz, vitalidade, energia e sucesso. Deixe a força do astro-rei atrair para o seu caminho tudo aquilo que você merece. O sextil do Sol com Marte renova sua força física e aumenta sua capacidade de conquista. Mercúrio em Touro pede que você dê atenção às oportunidades profissionais.Dia marcado por discussões com pessoas importantes, o que pode trazer alguma instabilidade emocional. Tente segurar seus instintos ao máximo, para evitar problemas maiores. Marte em Leão reforça essa sensação de irritação, mas você pode aproveitar essa energia para fazer atividades físicas ou namorar bastante.Aproveite a sua capacidade de tomar atitudes, se engajar e assumir novas responsabilidades. O Meio do Céu aponta para o signo de Áries, e isso traz uma fase onde a velocidade é importante para que as coisas aconteçam da melhor maneira. A Lua em bom aspecto com Marte nutre a sua intuição, favorecendo sonhos proféticos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.