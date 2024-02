Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (6/2)

Hoje, o Céu te pergunta: O que você quer que seja verdade em sua vida? Quem você é além da matéria, quem você é além das suas obrigações sociais, além do seu papel na família? Quem você é além das suas relações? O que você quer e qual caminho você quer seguir? O Sol em Aquário está iluminando o seu papel no mundo e a Lua em Capricórnio, te chama para responsabilidade e pede praticidade e realização. Solte o que está rígido e se entregue. Atravesse sem medo, pois tudo que você necessita já existe no seu interior.

Áries

Você está super envolvido(a) com amigos e grupos, mas muito cuidado para não forçar a barra e tomar decisões precipitadas em relação a uma pessoa. Converse, escute os dois lados e só depois tente emitir sua opinião. Eu sinto que você não vai compreender muito bem, nem vai se sentir compreendido(a).

Touro

Entre os dias 05 e 07, Mercúrio fica pertinho de Plutão e vai intensificar sua vida profissional. Você vai ficar preocupado(a), desconfiado(a) dos colegas ou até mesmo focado(a) nas suas inseguranças. Evite conversas paralelas, foque apenas no que tem que ser feito.

Gêmeos

O Céu pede planejamento e estrutura, geminiano(a). Você está mergulhado(a) num mar de informações, mas muito cuidado para não se perder ou se fixar nos detalhes. Não perca tempo em discussões que não vão te levar a lugar algum.

Câncer

Hoje pode ser aquele dia de fazer cortes. Se deixe guiar pela intuição e corte gastos desnecessários, pessoas que não lhe fazem bem ou situações que não lhe agrada mais. A Lua minguante é o momento perfeito para reconhecer áreas de sua vida que podem estar drenando sua energia emocional.

Leão

Sua mente está profunda. Uma simples conversa pode virar um debate ou uma sessão terapêutica. É o efeito Mercúrio e Plutão. Até o dia 07, evite assinar contratos, fazer acordos ou negociações. Pode ser que você não perceba alguma informação importante nas entrelinhas.

Virgem

Entre os dias 05 e 07 de fevereiro, muito cuidado com as palavras, pois você pode machucar. Vigie seus pensamentos e pense duas vezes antes de falar. Seja mais flexível e não saia cutucando feridas por aí, o melhor a fazer nesse momento é cuidar das suas feridas. Não se cobre tanto.

Libra

Tente relaxar um pouco mais, cuidar mais de você ou se dedicar a algo que lhe dê prazer. Não fique tão obcecado(a) por assuntos que consomem sua energia. Você está super criativo(a) no momento, mas é importante se distanciar de tudo um pouco, desopilar e depois voltar ao foco.

Escorpião

Seus dias não estão tão agradáveis assim. Mas não se preocupe, esses aborrecimentos vão passar. Até o dia 07/02 é crucial manter a calma. Você vai atravessar por um período de turbulência na sua casa ou no campo das emoções. Pode ser que você se sinta provocado(a) por um familiar ou alguém que você divide a vida doméstica. Evite confronto e não tome nenhuma decisão precipitada.

Sagitário

O céu pede cautela, sagitariano(a). Você está vivendo dias intensos. Tente não pensar demais, pois sinto que sua mente vai ficar super inquieta. Flexibilize mais as suas ideias e emoções. Pode ser que você trace suas rotas, mas sua mente fique o tempo todo apontado as armadilhas e tudo que pode dar errado. Você precisa de discernimento para seguir em frente com segurança.

Capricórnio

Desde ontem sua mente está inquieta, existe um problema que você não consegue resolver. É melhor não perder o sono com isso, pois algumas experiências podem não ser compreendidas ou resolvidas. Até o dia 07/02, tudo que você oculta no seu interior pode chegar na superfície. Vasculhe, mergulhe e se entregue, pois você está passando por um momento de limpeza. Evite discussões, suas palavras podem arruinar tudo.

Aquário

Ontem quando Mercúrio chegou em Aquário, teve que passar por Plutão. E até amanhã (dia 07), você vai sentir que nem tudo está totalmente claro. Existe algo lá no fundo que pode incomodar. Não se exija tanto e muito cuidado com a autocrítica. Faça alguma atividade relaxante ou movimente o seu corpo antes de qualquer atividade, mas evite focar nas suas inseguranças.

Peixes

O momento pede uma limpeza emocional, pisciano(a). Desde ontem você está vivendo momentos intensos. Tente não se preocupar tanto com uma situação específica. Evite ficar batendo na mesma tecla e não deixe os pensamentos negativos no comando. Tente conversar com alguém sobre tudo que você sente ou escreva uma carta para você mesmo(a). Você só precisa dar vazão a esses sentimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.