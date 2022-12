Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (6/12)

Escorpião

Hoje a Lua ficará em Touro até as 18 horas. As energias taurinas evidenciam nossa determinação para agir em prol dos nossos desejos e necessidades mais profundas, e o encontro que acontece entre a Lua e Urano nos ajuda a fazer isso com mais coragem e originalidade. Após as 18h, quando a Lua ingressar em Gêmeos, ficaremos mais ansiosos e será preciso ter momentos de autocuidado para desacelerar no fim do dia. Além disso, Mercúrio está entrando em Capricórnio hoje, e será acompanhado por Vênus no sábado (11/12). Como esses dois astros estavam em Sagitário, o alto fluxo de ideias e a vontade de expandir todas as áreas da nossa vida estavam em foco. Agora, com a influência capricorniana, podemos sentir o cansaço que foi acumulado nas últimas semanas, percebendo a necessidade de nos aterrar mais, sendo mais respeitosas com nosso próprio tempo e limites.É preciso ter cuidado para não entrar em um ciclo de produtividade em que você não se permite descansar. As outras áreas da sua vida acabam sentindo muito quando isso acontece. Busque equilíbrio.A necessidade de estar no controle e de 'dar conta do recado' que tendemos a sentir desde o início desta semana pode acabar causando muito estresse no campo profissional. Por isso, lembre-se diariamente da importância de ter momentos de autocuidado e acolhimento das suas próprias necessidades.Na vida amorosa, seremos desafiados a diferenciar a noção de responsabilidade afetiva e a necessidade de impor limites. Lembre-se que o amor e a liberdade devem andar lado a lado. No trabalho, aproveite o foco e o discernimento capricornianos para revisar aquelas coisas que não estão dando os resultados esperados.Nossos projetos tendem a desacelerar neste momento, porque se torna mais perceptível que as coisas são mais bem feitas quando há planejamento, embasamento e segurança. Por outro lado, como essas necessidades são evidenciadas, podemos nos tornar controladores, e esse é um dos principais cuidados a ser tomado nos próximos dias.Em se tratando das relações profissionais, estaremos mais empenhados para fazer acontecer e mostrar resultados concretos, mas isso também cria um clima de competitividade que pode ser perigoso.Como Mercúrio passou as últimas semanas em Sagitário, você pode ter se sentido um pouco irritado com a dificuldade de se concentrar e de realizar as tarefas de forma mais produtiva, o que tende a mudar a partir de agora.O senso de responsabilidade despertado pelas energias de Capricórnio pode ajudar a colocar as coisas em ordem no trabalho. Nos sentiremos mais determinados a resolver problemas e dispostos a mostrar produtividade.Você pode acabar sendo incisivo demais ao correr atrás do que deseja, atropelando um pouco as fases de construção dos seus sonhos. Essa pressa deixa transparecer a sua insegurança em não conseguir realizar suas vontades.A necessidade de colocar os pés no chão, e pensar melhor sobre como você está nutrindo suas relações e seus sonhos, será evidenciada pela entrada de Mercúrio em Capricórnio. Aproveite esse momento para ativar a sua capacidade de equilibrar melhor as suas expectativas. Busque enxergar com mais clareza a realidade dos fatos, mas sem perder o seu brilho no olhar.A entrada de Mercúrio, planeta regente das pessoas de Virgem, em Capricórnio é muito benéfica para sua rotina, porque você se sentirá mais seguro para 'partir para a ação'. Tenha cuidado, porém, para não acabar atropelando suas necessidades emocionais.Aproveite a entrada de Mercúrio em Capricórnio para definir suas prioridades. O que você está construindo em suas relações pessoais e profissionais condiz com o que você deseja colher?Mesmo que você ainda não esteja aonde imaginava no campo profissional, é possível ressignificar suas tarefas, para que elas não se tornem um fardo e, ao mesmo tempo, buscar as melhorias.