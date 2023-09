Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (5/9)

O dia começa agitado. A Lua se aproxima de Urano e tudo vai balançar. Você deseja fortemente mudar as coisas, mas tente manter a calma, pois só assim você pode aproveitar melhor a sua intuição. E logo em seguida a Lua negocia com Plutão. Aproveite para transmutar o que atormenta sua tranquilidade. E Netuno também entra em cena, te convidando a mergulhar com segurança nas emoções.

Hoje temos um Céu de planetas desapegados, que estão trabalhando arduamente, em prol da sua libertação. Ou rompe, finaliza e dissolve ou rompe, finaliza e dissolve. Não tem outro jeito. E no fim do dia, a Lua fica mais leve, chegando no signo de gêmeos, mais curiosa do que nunca.

Áries

Você parece determinado (a) a encontrar novas maneiras de ser prático (a). E a única saída é acessar sua fonte inata e começar de novo. O desapego também está relacionado as finanças. Ele nos ajuda a questionar nossas necessidades reais e a não buscar a felicidade através da acumulação de bens materiais.

Touro

Você está aprendendo a desapegar, taurino (a)! Não dependa emocionalmente das coisas ou das pessoas. Isso não significa que não devemos nos importar com os outros, mas sim que devemos encontrar nossa própria paz e contentamento internamente, em vez de esperar que as coisas ou pessoas preencham esse vazio. Mas não desapegue de você, o autocuidado: desapegar-se dos compromissos excessivos e reservar tempo para si mesmo é uma forma de autocuidado. Isso ajuda a manter o equilíbrio emocional e a saúde mental.

Gêmeos

Reduza o estresse, geminiano (a). Ao desapegar-se das preocupações excessivas e do perfeccionismo, podemos reduzir o estresse em nossas vidas. Isso não significa que devemos parar de nos esforçar ou buscar a excelência, mas sim que não devemos nos torturar com expectativas irrealistas. Cultivar relacionamentos: passar tempo com entes queridos e amigos, desfrutando de momentos de alegria juntos, fortalece os laços afetivos e cria relacionamentos mais profundos e saudáveis.

Câncer

Nos relacionamentos, o desapego nos permite amar de forma mais genuína e saudável. Não se trata de se afastar emocionalmente, mas de não sufocar ou controlar o outro. Permite que cada pessoa tenha sua própria liberdade e espaço. Além disso, o rompimento de crenças pode levar a um maior entendimento e empatia em relação aos outros. Quando alguém deixa de ver o mundo por meio de uma única lente de crença, torna-se mais capaz de compreender e respeitar as diferentes visões de mundo das outras pessoas. Isso pode contribuir para uma sociedade mais tolerante e inclusiva.

Leão

Foque na sua essência, leonino (a). Ao desapegar-se das distrações e superficialidades da vida, podemos nos concentrar mais nas coisas que realmente importam, como relacionamentos significativos, propósito e crescimento pessoal. Renovar seus valores é um sinal de crescimento pessoal e amadurecimento. Isso implica em deixar para trás valores obsoletos que já não nos servem e abraçar novos princípios que nos ajudem a evoluir.

Virgem

Em resumo, o rompimento de crenças é um processo desafiador, porém necessário, que pode levar a um crescimento pessoal significativo e a uma compreensão mais profunda do mundo. É um lembrete de que estamos em constante evolução como seres humanos e que a busca pela verdade e pelo autoconhecimento é uma jornada em constante transformação.

Libra

Relações mais saudáveis, libriano (a). Nos relacionamentos, o desapego nos permite amar de forma mais genuína e saudável. Não se trata de se afastar emocionalmente, mas de não sufocar ou controlar o outro. Permite que cada pessoa tenha sua própria liberdade e espaço. À medida que renovamos nossos valores, podemos melhorar nossos relacionamentos com os outros. Isso ocorre porque nossos valores moldam nossas interações com os amigos, familiares e colegas, e alinhar nossos valores com os deles pode fortalecer esses laços.

Escorpião

Aceite o fluxo, escorpiano (a), a vida está em constante mudança, e o desapego nos ajuda a aceitar essa realidade. Quando nos apegamos rigidamente a algo, sofremos quando isso muda. Mas ao abraçar o fluxo da vida e a impermanência de todas as coisas, podemos encontrar maior equilíbrio e serenidade.

Sagitário

Desapegar não é negar a vida, mas é uma maneira de viver mais conscientemente e em paz com as complexidades da existência. Ao praticar o desapego, podemos experimentar uma maior liberdade interior e uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. É uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal que pode enriquecer nossas vidas de maneiras surpreendentes.

Capricórnio

Desapegar dos excessos de compromissos e buscar os prazeres pode ser uma jornada de redescoberta pessoal e de equilíbrio na vida, capricorniano (a). Muitas vezes, nos encontramos presos em uma rotina de obrigações e responsabilidades que nos consomem, deixando pouco espaço para a alegria e o prazer. No entanto, é importante lembrar que a busca pelo prazer não deve ser confundida com irresponsabilidade, mas sim com a busca de um equilíbrio saudável entre os deveres e o bem-estar.

Aquário

Desapegar-se das crenças familiares e alcançar o desapego emocional é um desafio significativo no momento, mas também pode ser uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal gratificante. Muitas vezes, nossas crenças e emoções são moldadas pelas influências familiares desde muito jovens, e é fundamental aprender a encontrar sua própria identidade e bem-estar emocional.

Peixes

Você parece determinado (a) a encontrar novas maneiras de ser prático (a). E a única saída é acessar sua fonte inata e começar de novo. Mente Calma, pisciano (a)! O desapego frequentemente envolve práticas de meditação e mindfulness, que ajudam a acalmar a mente e a desenvolver a consciência plena do momento presente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.