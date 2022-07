Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (5/7)

Capricórnio

Hoje o Sol, que está em Câncer há algumas semanas, está formando um trígono com Netuno em Peixes. Esse aspecto é considerado como muito favorável na Astrologia e desperta o lado mais sensível de todos nós, tendo em vista que Peixes e Câncer são signos de água que competem entre si no quesito emotividade. Como essa angulação estará nos influenciando durante toda essa semana, podemos aproveitar essas energias de sensibilidade para nos conectar às pessoas amadas, expressando carinho e reservando um tempo de qualidade para dividir com elas. Porém, como Netuno é o planeta relacionado à idealização e as ilusões, quando ele está influenciando diretamente o Sol, que representa a nossa energia vital, podemos ser afetados por uma espécie de “penumbra” que afeta a nossa percepção da realidade. Além disso, a Lua está transitando por Virgem desde ontem, o que aguça nosso senso de responsabilidade e também evidencia o criticismo.A presença do Sol em Câncer tem dificultado o raciocínio lógico e feito com que você se sinta frustrado. Você se sente vulnerável por não conseguir controlar as emoções sem que elas afetem a sua produtividade e outros aspectos da vida cotidiana. Isso apenas evidencia a necessidade de dar mais atenção aos seus sentimentos, que são aflorados pelas energias cancerianas.Você tende a se sentir incomodado pela forte influência dos signos de água. É preciso ter cuidado para não ceder ao hábito que lhe é costumeiro e tentar reprimir suas emoções, porque isso apenas dá espaço para que elas venham à tona em momentos inesperados, quando algo ‘engatilha’ sentimentos específicos.É preciso ter muita calma nesse momento, em que a influência de Netuno faz com que os seus desejos inconscientes direcionem a sua percepção de mundo. Isso faz com que você acredite que tudo que é feito e dito ao seu entorno é especificamente dirigido a você, o que te leva a agir de forma egocêntrica e vitimista.Assim como Peixes e Câncer, Escorpião também é um signo de água, relacionado à intensidade emocional. Por isso, a conjuntura astrológica atual pode fazer com que você apele à manipulação para garantir que as pessoas com que você se relaciona vão agir de acordo com as suas vontades. Perceba que a falta de honestidade em suas intenções apenas atrapalha os relacionamentos.Para os nativos de Gêmeos, que são muito movidos pelo âmbito mental, o trígono entre o Sol e Netuno se configura como um convite para equilibrar melhor seus sentimentos e a razão. Porém, é preciso ter cuidado para não agir de forma impulsiva, porque as emoções estão amplificadas e você pode ficar ainda mais ansioso do que é de costume.A presença do Sol e de Mercúrio em Câncer durante os próximos dias faz com que você esteja mais sensível. Tenha cuidado para não escolher de forma seletiva aquilo que você leva em consideração, deixando de perceber alguns sinais que a outra pessoa está dando. Isso faz com que você acabe se decepcionando posteriormente.Hoje é o último dia em que Vênus e Marte estão transitando lado a lado no seu signo. É preciso tomar muito cuidado para não achar que tudo precisa girar em torno das suas vontades, tendo em vista que esse aspecto evidencia o seu ego e a presença do Sol em Câncer faz com que você dramatize as situações.A influência dos signos de água te leva a absorver facilmente tudo que está acontecendo ao seu redor, bem como a energia das pessoas envolvidas, te fazendo sentir sobrecarregado. A sua capacidade de raciocínio lógico é afetada negativamente pela sensibilidade canceriana, que faz com que você tome atitudes com base em motivações inconscientes.A influência das energias cancerianas sobre o Sol e sobre Mercúrio pode fazer com que você acredite que tudo o que acontece ao seu redor é feito diretamente para te afetar. É preciso trabalhar essa tendência e rever a ideia de que você é um alvo constante para outras pessoas, porque isso faz com que você se sinta constantemente inseguro.Os taurinos são pessoas que apreciam o pensamento racional e a estabilidade. Por isso, quando o raciocínio está sendo muito afetado pelas emoções, devido à influência de Câncer e Peixes, você pode se sentir mais irritado e agir de forma ‘descontrolada’. Por isso, é muito importante interiorizar e refletir sobre seus sentimentos antes de tomar decisões ou mesmo conversar sobre eles.O movimento dos astros pode ter despertado alguns momentos tensos em seus relacionamentos afetivos nos últimos dias, porque o seu temperamento estava mais instável e você pode ter se irritado por motivos frívolos. Reflita sobre a necessidade de pedir desculpas e de dialogar para conciliar essas discussões.Você tende a não reagir muito bem à sensibilidade que é evidenciada nesse momento. É muito importante ter cuidado para não reprimir inconscientemente e instintivamente as suas emoções, porque como elas estão afloradas, você tende a não controlá-las tão bem quanto de costume. Acolha seus sentimentos para que eles não influenciam suas atitudes sem que você perceba.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. 