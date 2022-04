Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (5/4)

Câncer

Hoje Vênus, o planeta do amor, ingressa em Peixes. Apesar de a sensibilidade pisciana fazer com que você se sinta mais vulnerável, ela também tem o potencial de aproximar, conciliar e criar conexões verdadeiras dentro dos relacionamentos. Sendo assim, o mês de abril pode ser marcado por muita empatia, carinho e paciência; ou por muitas discussões por motivos "bobos" - você escolhe! Analise a forma como vai você agir no ambiente em que está, e a maneira como irá re-agir ao que acontece com você. Além disso, a lunação Ariana vem pedindo movimento e ação da sua parte, e quando você não aceita esse chamado, pode acabar sentindo essa energia em forma de ansiedade ou situações desafiadoras. Lembre que isso se aplica não necessariamente em termos de trabalho, mas pode ser um chamado para cuidar melhor da sua saúde, por exemplo.A Lua é o astro que rege o seu signo e, por isso, todas as movimentações dela são sentidas por você. A entrada desse planeta em Gêmeos hoje faz com que você sinta dificuldade em dialogar sem verbalizar demais as suas emoções. Então, procure não ter discussões sobre assuntos sensíveis hoje. Está tudo bem se sentir confuso nesse momento, seja paciente.A forma de ver o mundo com mais sensibilidade é uma característica da influência pisciana que é desafiadora para você. Com as emoções afloradas, você pode acabar se irritando com muita facilidade, por levar tudo para o lado pessoal.Para os aquarianos, a entrada da Lua em Gêmeos hoje é positiva para que você consiga se expressar melhor, mas, ao mesmo tempo, o fluxo de sentimentos se intensifica e você pode expressar emoções momentâneas, que não farão sentido posteriormente. Por isso, seja cauteloso e não gere discussões sobre assuntos que ainda não estão esclarecidos internamente.A entrada da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Leão mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.Para os geminianos, a entrada da Lua no seu signo hoje te deixa mais imaginativo e engenhoso, o que é propício para ter novas ideias no campo profissional, enxergar soluções para situações desafiadoras e se adaptar e cenários inesperados. Por outro lado, você é acometido por uma forte inquietação emocional e deve ter cuidado para não gerar discussões com pessoas amadas.A mente dos escorpianos está inquieta hoje, e é importante que você ordene suas prioridades, para que essa agitação não te atrapalhe a cumprir seus compromissos. Além disso, você pode sentir vontade de debater assuntos que estão te afligindo, mas esse pode não ser um bom momento. Suas emoções tendem a estar instáveis, e é mais interessante focar em compreendê-las primeiro.Como durante as próximas semanas Vênus (seu planeta regente) estará transitando por Peixes, esse tende a ser um bom momento no amor. Aproveite para fazer dates mais caseiros (como um jantar ou filme e pipoca) ou simplesmente curtir programas com a sua família.Os nativos de Touro tendem a sentir dificuldade em acalmar a mente quando a Lua está transitando por Gêmeos. Você pode direcionar toda essa energia fazendo as coisas habituais do seu dia a dia, porque tentar algo novo hoje pode ser frustrante. Tenha momentos sozinho para digerir o que está sentindo e pensando.Os piscianos são sensíveis por natureza e tendem a se sentir sobrecarregados com as emoções inquietantes causadas pela entrada da Lua em Gêmeos hoje, além do ingresso de Vênus no seu signo. Por outro lado, é interessante aproveitar esse momento para exercitar sua capacidade de manter a serenidade em momentos de tensão emocional e encontrar pontos de equilíbrio.Apesar da tendência de ficar mais aberta emocionalmente, podem acontecer algumas discussões intensas. Isso acontece porque a presença do Sol em Áries até o dia 19 faz com que você perca um pouco o 'filtro' sobre aquilo que está te magoando - tenha cuidado para que a franqueza não se torne arrogância ou vitimismo.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Áries agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela entrada de Vênus em Peixes.Como Peixes é o signo oposto à Virgem, a entrada de Vênus em Peixes indica que você tende a sentir dificuldade para lidar com toda a sensibilidade que vem à tona neste momento. É preciso ter cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, e também para não invalidar o sentimento do outro.