Hoje a Lua continua em Aquário, despertando a criatividade e configurando um contexto propício para demonstrar todo o seu valor no trabalho.

Por outro lado, é importante lembrar de ter mais tato ao se expressar, porque as energias aquarianas e a quadratura que está se formando entre o Sol e Saturno pode fazer com sejamos diretos demais, o que acaba gerando discussões.

Além disso, a Lua está formando um aspecto tenso com Vênus, que é o astro regente das nossas relações afetivas, o que faz com que tenhamos dificuldade em demonstrar nossos sentimentos, além de nos deixar mais irritados e angustiados.

Nesse momento, desilusões amorosas podem vir à tona, como a descoberta de alguma mentira ou a ocorrência de conflitos graves, envolvendo algum assunto que te faça questionar o futuro do seu relacionamento.

Para os solteiros, esse não é um bom momento para se aproximar de alguém, porque além das quadraturas tensas que marcam os próximos dias, o movimento de Plutão retrógrado que se iniciou semana passada marca um período de transformações intensas, e você pode aprender mais sobre si mesmo caso não tenha que se preocupar com outra pessoa.

Veja o seu signo de hoje (4/5)

Áries

Para evitar discussões com as pessoas que você ama, é interessante iniciar a semana com mais foco no trabalho, direcionando suas energias para desenvolver novas ideias, o que é favorecido pelo posicionamento da Lua em Aquário. Hoje é um bom dia para desafiar-se a fazer algo fora da sua zona de conforto.

Touro

Além do posicionamento da Lua em Aquário, a quadratura que o Sol está fazendo com Saturno hoje pode dificultar as relações do dia a dia. Isso acontece porque você tende a se sentir irritado demais com os pequenos imprevistos do dia a dia, por isso, é necessário se esforçar para manter a calma nessas situações.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos tendem a se sentir bem com a presença da Lua em Aquário, mas como o Sol está fazendo uma quadratura com Saturno, você pode estar impaciente com as pessoas com quem convive, principalmente caso se sinta pressionado. Tenha cuidado com a forma com que você expressa esses sentimentos.

Câncer

Para os nativos de Câncer, a dica de hoje é não levar tudo o que foi dito para o lado pessoal, porque a quadratura que o Sol está fazendo com Saturno hoje faz com que as pessoas tenham menos tato para se comunicar. Saiba expressar suas emoções sem vitimizar-se, para não gerar conflitos desnecessários.

Leão

O posicionamento da Lua em Aquário te ajuda a encontrar soluções inovadoras para os problemas cotidianos que surgem no seu trabalho. Porém, a quadratura que o Sol está formando com Saturno hoje pode fazer com que você fique crítico demais, e focar nos problemas dificulta a sua resolução.

Virgem

O posicionamento da Lua em Aquário te auxilia a ter uma visão de futuro mais clara, principalmente em se tratando dos seus objetivos profissionais. Por isso, aproveite esse momento para refletir sobre quais os próximos passos que você deve tomar, para alcançar o que almeja. Lembre-se de ter cuidado com grosserias.

Libra

Os nativos de Libra são pessoas que harmonizam o lugar em que estão, principalmente porque dependem disso para o seu equilíbrio emocional. A quadratura que o Sol está fazendo com Saturno pode nos deixar mais estressados, e você deve ter cuidado para não permitir que os imprevistos diários te desestabilizem.

Escorpião

Para os escorpianos, o posicionamento da Lua em Aquário pode ser benéfico, conferindo mais estabilidade emocional. Por outro lado, como o Sol está formando um aspecto tenso com Saturno, você está propenso a ter explosões emocionais ao se deparar com situações que não ocorram de acordo com suas expectativas.

Sagitário

A presença da Lua em Aquário evidencia a sua capacidade intelectual, e você pode aproveitar esse momento para organizar melhor seus compromissos e seus objetivos. A responsabilidade pode ser um ponto fraco para os nativos de Sagitário, e as energias aquarianas podem te ajudar nesse sentido.

Capricórnio

Os capricornianos tendem a ser exigentes demais consigo mesmos. Porém, quando focamos demais nos problemas, torna-se mais difícil solucioná-los. A presença da Lua em Aquário te ajuda a ter mais resiliência para identificar suas falhas e usá-las como fonte de aprendizado para evoluir.

Aquário

O posicionamento da Lua no seu signo é benéfico para o trabalho, mas lembre-se de ter cuidado para não tratar seus colegas com arrogância. Essa dica também é válida para as suas relações afetivas, porque a quadratura que o Sol está fazendo com Saturno hoje pode fazer com que você não tenha paciência para ouvir a outra pessoa.

Peixes

A sensibilidade extrema dos nativos de Peixes podem fazer com que se magoem facilmente, especialmente hoje, devido à quadratura que o Sol está fazendo com Saturno. É muito importante saber expressar aquilo que te incomodou, mas saiba discernir quais discussões valem a pena o gasto de energia.

