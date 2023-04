Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/4)

Gêmeos

Hoje a Lua começa o dia em Virgem formando uma oposição com Netuno em Peixes logo cedo, sendo um dia para ter mais calma e não acelerar tanto suas tarefas. É preciso deixar fluir, principalmente porque a Lua vai ficar fora de curso grande parte do dia (de 11h às 19h). Além disso, Sol forma uma conjunção com Quíron trazendo à tona algumas feridas que permanecem afetando sua vida, sendo um momento para buscar cura para suas inseguranças, autoconfiança, coragem, que vão te levar a tomar decisões por si mesmo. No fim do dia, aproveite a entrada da Lua em Libra para dar mais atenção para suas emoções mais intensas, e se abrir com as pessoas que você ama.Os trânsitos do dia pedem que tenha mais clareza na sua comunicação, tomando cuidado com a forma de expressar suas opiniões e ideias. Além disso, a entrada da Lua em Libra traz a necessidade de maior equilíbrio e justiça em sua vida, e desperta mudanças positivas.A entrada da Lua em Libra traz uma necessidade de compreender seu lado mais sensível e emocional, levando a uma busca por cooperação e harmonia em suas relações. Busque se expressar de forma autônoma, permitindo ter trocas mais profundas com as outras pessoas.Os trânsitos do dia enfatizam a necessidade de ser mais diplomático e manter a calma diante de pequenos imprevistos e conflitos nas relações. Aproveite a Lua fora de curso para se organizar e refletir sobre o que é mais importante dentro da sua rotina.O trígono entre a Lua e Plutão em seu signo traz uma energia muito poderosa, levando a explorar seus sentimentos com mais profundidade, mesmo que isso signifique enfrentar velhas emoções. Busque se conectar com outras pessoas de forma mais autônoma e profunda.A Lua fora de curso em Virgem pela manhã pode gerar uma confusão ou desentendimento em sua rotina, tirando o foco da sua saúde e bem-estar. Tenha calma e busque fazer atividades que não desgastam tanto seu lado emocional, amenizando o estresse.A Lua em seu signo pela manhã fazendo oposição a Netuno pode levar a um sentimento de sobrecarga, especialmente em relação ao seu trabalho e à saúde. Tente não se estressar tanto ao longo do dia e aproveite a entrada da Lua em Libra para buscar um equilíbrio para sua rotina.Os trânsitos do dia podem gerar um movimento de cura emocional, levando a necessidade de lidar com questões profundas e antigas de sua vida. É um momento para se conectar com sua espiritualidade e com pessoas que te apoiem nesta busca por transformação.A entrada da Lua em Libra pode trazer uma energia mais suave e equilibrada para suas emoções, levando a uma busca por responsabilidade afetiva sem deixar de lado suas necessidades emocionais. É um bom momento para fortalecer os laços com seus amigos e parceiros.A entrada da Lua em seu signo pode trazer uma sensação de bem-estar e equilíbrio emocional. É um bom momento para se conectar com os outros e buscar harmonia entre as áreas da sua vida. Lembre-se que muitas transformações em sua identidade podem surgir, levando a uma maior autenticidade.A Lua em Libra pode trazer a necessidade de se conectar emocionalmente com as pessoas à sua volta, sendo um ótimo momento para estabelecer relações mais profundas em sua vida. Mas lembre-se de se concentrar no que é importante para você, para estabelecer uma base forte em suas relações.O trígono entre Lua e Plutão pode trazer uma certa intensidade emocional e transformação, levando a uma renovação de suas relações, especialmente amigos e grupos sociais. É um momento para se conectar com pessoas que têm uma visão e valores semelhantes aos seus.A Lua em Virgem em oposição com Netuno pode gerar uma certa confusão em seus relacionamentos, sendo muito importante ser mais claro e comunicativo sobre suas necessidades e expectativas. Aproveite a entrada da Lua em Libra para se conectar de maneira mais profunda e autônoma.