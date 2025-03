Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/3)

Março chegou prometendo transformações! Iniciamos o mês mais importante do ano ainda no clima de Carnaval, com a energia ariana esquentando as águas piscianas e trazendo um chamado para agir e dar novos passos. Mas antes, a Lua segue sua dança em Touro, ativando Vênus, seu planeta regente, que já está retrogradando em Áries. Mercúrio também em Áries pede revisão nos seus acordos, relacionamentos e parcerias.



Touro pede prazer, descanso e conforto. Como diz Gal Costa no Bloco do Prazer: "Pra libertar meu coração. Eu quero muito mais. Que o som da marcha lenta..." Então, o que te dá prazer? O que faz seu corpo relaxar e sua alma sorrir? Entre no ritmo, mas não esqueça de respeitar o seu tempo e as suas vontades.



Que a energia de hoje te ajude a encontrar mais prazer no caminho!

Áries

O desejo de agir está forte, mas há algo que precisa ser revisto antes de seguir adiante. Escute seu corpo e respeite seu ritmo. A energia ariana te impulsiona, mas será que você já sabe exatamente para onde quer ir?

Touro

A Lua ilumina seu signo, trazendo um chamado para o autocuidado e para o prazer. Conecte-se com o que realmente te nutre. Seu desejo por conforto está forte, então permita-se desacelerar e aproveitar os pequenos prazeres do dia.

Gêmeos

Sua mente fervilha com ideias, mas será que você está dando espaço para descansar? Aproveite o dia para reavaliar suas prioridades. Algumas conversas podem trazer insights importantes, então fique atento ao que as pessoas ao seu redor estão dizendo.

Câncer

Amigos e redes de apoio podem ser um refúgio agora. O que precisa ser ajustado nas suas relações para haver mais leveza? Uma conversa sincera pode clarear sentimentos e ajudar a fortalecer laços importantes.

Leão

A energia de Áries te impulsiona para novas conquistas, mas a Lua em Touro pede cautela. Siga com estratégia e sem pressa. Se for possível, reserve um momento para se conectar com algo que te inspira e te lembra do seu brilho.

Virgem

Há um desejo de expansão e aprendizado, mas também a necessidade de revisar planos. Você está seguindo um caminho alinhado com seus valores? Revisar algumas escolhas pode te ajudar a encontrar soluções mais práticas para suas ambições.

Libra

Revisões em relações e acordos estão na pauta. O que precisa ser reequilibrado? Dê atenção às trocas que realmente valem a pena. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, então tenha paciência para entender o que realmente faz sentido.

Escorpião

Parcerias e conexões pedem um olhar mais profundo. O que você pode fazer para tornar suas relações mais autênticas? Se perceber algo desalinhado, esse é um bom momento para ajustar expectativas e esclarecer intenções.

Sagitário

Sua rotina precisa de ajustes. É um bom momento para revisar hábitos e trazer mais conforto para o seu dia a dia. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados, então observe o que pode ser melhorado sem complicação.

Capricórnio

Criatividade, prazer e diversão são essenciais para o seu bem-estar. Não subestime a importância de se permitir aproveitar. Fazer algo que te traga satisfação pode ser o melhor remédio para aliviar o peso das responsabilidades.

Aquário

O desejo de independência pode esbarrar em questões emocionais. Como você pode criar um espaço seguro para si mesmo? Reavaliar o que significa segurança para você pode te ajudar a encontrar novas formas de se sentir mais estável.

Peixes

Sua intuição está forte, mas será que você está ouvindo? Dê um tempo da correria para se conectar com seus sentimentos. Se sentir necessidade, escreva sobre suas emoções ou busque um momento de silêncio para se escutar melhor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.