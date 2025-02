Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/2)

Logo cedo, a Lua ingressa em Touro, signo em que se sente confortável e segura. Essa energia estimula a busca por mais estabilidade, aconchego e sensações prazerosas. Pouco depois, Vênus — regente de Touro — sai de Peixes e entra em Áries. Se em Peixes ela estava mais sonhadora e delicada, agora em Áries a energia é de ação imediata e iniciativa. Vênus em Áries não deixa ninguém ficar na vontade: é o momento de ir atrás do que você realmente deseja e de expressar seus afetos de forma mais direta e corajosa.

Ao mesmo tempo, Júpiter se prepara para sair do movimento retrógrado. Quando um planeta estaciona, costuma trazer aquele “clique” de entendimento ou de virada de chave. Questões que você vinha analisando podem começar a fazer mais sentido — e, principalmente, pedir um posicionamento. É hora de decidir como vai lidar com o que descobriu ou compreendeu.

A Lua, firme em Touro, pode provocar Mercúrio (planeta das ideias e da comunicação) e levantar a pergunta: “Você ainda está apegado(a) a uma ideia fixa?” Esse aspecto sugere avaliar se suas opiniões ou planos não estão cristalizados demais, impedindo que algo novo floresça. Com a Lua em Touro, há uma tendência a segurar firme o que parece seguro — mas a provocação de Mercúrio convida a flexibilizar, ouvir outros pontos de vista e se abrir para novas possibilidades.

Áries

Vênus no seu signo destaca sua individualidade e magnetismo pessoal.

É hora de tomar a dianteira em projetos e romances, com mais coragem e intensidade. Aproveite para reafirmar quem você é e o que deseja — sem medo de ousar.

Touro

Com Áries no seu setor de introspecção, você se sente mais inclinado(a) a rever desejos secretos. Vênus em Áries pode despertar paixões ocultas e reflexões sobre autoestima. Respeite o seu tempo de recolhimento para depois agir de forma mais assertiva.

Gêmeos

Em seu setor de amizades e grupos, Áries impulsiona conexões mais vibrantes. Você pode assumir a liderança em projetos coletivos ou expandir sua rede de contatos. Busque aliados que compartilhem suas ideias e invista em parcerias que acelerem seus planos.

Câncer

Áries energiza sua área de carreira e reputação, chamando você a protagonizar seu caminho profissional. Vênus nesse ponto inspira ousadia para assumir novos desafios e mostrar seu valor. Foque em metas claras, pois este é o momento de brilhar e receber reconhecimento.

Leão

A presença de Áries agita sua casa de expansão, estudos e viagens.

Vênus aí reforça o desejo de explorar além do óbvio, ampliando horizontes mentais e culturais. Se puder, invista em cursos, experiências e aventuras que alimentem seu espírito livre.

Virgem

Em seu setor de transformações e intimidade, Áries traz necessidade de renovação profunda. Vênus impulsiona a conexão emocional e a coragem para encarar tabus ou medos. É tempo de desapegar do que não serve mais e abrir espaço para vivências mais autênticas.

Libra

Áries habita sua casa de relacionamentos, despertando uma nova dinâmica de trocas. Vênus aí aquece a paixão, mas também pode trazer confrontos que pedem mais assertividade. Invista em parcerias saudáveis, sem deixar de afirmar suas próprias necessidades.

Escorpião

Com Áries ativando seu setor de rotina e saúde, surge vontade de mudar hábitos. Vênus nessa área incentiva mais prazer e criatividade no dia a dia, fugindo da mesmice. Discipline-se sem perder a motivação: reorganize sua agenda visando bem-estar e produtividade.

Sagitário

Capricórnio

No setor familiar e das raízes, Áries pode trazer desejo de reformular o ambiente doméstico. Vênus aí convida a harmonizar relações em casa, mas com atitude e iniciativa próprias. Tome a liderança na organização do lar e fortaleça vínculos baseados em carinho e respeito.

Aquário

Áries dinamiza sua área de comunicação e aprendizado, inflamando sua curiosidade. Vênus nessa posição sugere conversas mais apaixonadas e ideias ousadas. É hora de expressar-se sem rodeios, mas lembre de ouvir o outro para enriquecer o diálogo.

Peixes

Com Áries em seu setor financeiro e de valores, surge um impulso de ganhar e gastar com mais coragem. Vênus pode inspirar investimentos em algo que reflita sua identidade e desejos. Avalie prioridades e busque segurança material, mas sem deixar de lado a paixão pelo que faz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.