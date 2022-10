Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/10)

Libra

O dia se inicia com Lua fora de curso entre 1 hora e 7:22 da manhã, e, logo em seguida, ela ingressa em Aquário. A presença da Lua e do Sol em signos de água indica um momento para ir além e buscar coisas novas. Acredite que coisas melhores estão por vir, trabalhe nas trocas de ideias ao longo do dia e fale sobre as coisas que quer construir. Um toque de autenticidade pode ser o que você precisa para que muitos insights surjam. Além disso, no meio do dia a Lua formará um sextil com Júpiter em Áries, e mais tarde um trígono com Vênus em Libra. Todos esses aspectos te desafiam a abrir os olhos, para ver que muitas coisas são possíveis. Acredite no futuro que quer construir e foque suas energias nas pequenas coisas que você precisa para buscá-lo. No âmbito do trabalho, hoje é um ótimo dia para reuniões e conversas importantes, se for fechar algum negócio ou investir, faça-os durante o período de 11 às 13 horas (enquanto ocorre o sextil entre a Lua e Júpiter). Já nos relacionamentos, o trígono com Vênus em Libra torna o dia perfeito para um date. Aproveite a noite mais romântica do mês para celebrar o amor. Saia para comer algo que goste, assistir um filme com o crush ou mesmo desfrutar da sua companhia de uma forma relaxante.A entrada da Lua em Aquário pode trazer sua atenção para novas metas pessoais, tanto no seu trabalho como nos seus relacionamentos. Esteja disposto a correr riscos e se desafiar ao novo. Acredite no futuro que quer construir e foque suas energias nas pequenas coisas que precisa para buscá-lo. Busque um equilíbrio entre suas metas profissionais e pessoais.Os trânsitos do dia podem ser muito benéficos para vocês, capricornianos. Seu autocontrole e inteligência para finanças pode ser potencializado durante o sextil da Lua com Júpiter. Utilize do meio do dia para propor novas ideias e projetos, isso pode trazer grandes resultados.Com o fim do Mercúrio retrógrado, sua mente está mais leve, possibilitando que possa focar em novas metas. Deixe o passado para trás e pense no que deseja conquistar. Tudo é possível, até o que no momento é inimaginável. Aproveite a influência da Lua em Aquário para criar coisas diferentes.A força da Lua em seu signo faz com que as pessoas de Aquário se sintam mais energizadas para buscar novas ideias e metas. Não estacione, esteja disposto a novos desafios. Além disso, a influência de Vênus em Libra pode ajudá-los a não fugir do seu lado emocional, trazendo um foco para o diálogo em seus relacionamentos.A Lua em Aquário vai demandar uma atenção especial para suas metas, te desafiando a deixar o passado para trás e dar espaço às possibilidades. No trabalho, você pode se sentir mais confortável em expressar suas ideias. Além disso, o dia de hoje pode trazer muitas sensações boas, porque você consegue enxergar as coisas por outros ângulos.A Lua em Aquário pode potencializar sua intuição para produzir coisas novas. Aproveite o dia para sair um pouco da rotina. Além disso, sua sensibilidade e afeto vão estar à flor da pele, já que a Lua forma um trígono com Vênus em Libra hoje. Pode ser um ótimo dia para sair com alguém que goste e confie. Dialogar sobre suas metas e perspectivas pode ajudar a construir novos projetos.A entrada da Lua em Aquário traz um foco para suas novas ideias e projetos. Essa característica dos signos de ar pode ser muito útil no seu dia, aumentando sua criatividade e sua força de liderança, principalmente no trabalho. Mostre seu ponto de vista e busque por novas inspirações. A comunicação pode ser sua forte aliada.A Lua em Aquário traz alguns questionamentos sobre o que estamos vivendo, focando na busca por novos caminhos. É preciso ter sabedoria e compreender suas dúvidas e incertezas, porque elas são o caminho que levará a ter mais clareza sobre o que você realmente gostaria de desenvolver nos próximos capítulos da sua vida.A presença do Sol em Libra vem evidenciando a intensidade dos seus sentimentos e pensamentos. Esse aspecto pode ser potencializado hoje pelo trígono da Lua com Vênus em Libra. Tire um momento para falar sobre seus sentimentos e como eles tem afetado seus planos e relacionamentos.O dia de hoje te convida a potencializar a sua iniciativa para novos projetos. Aproveite a influência da Lua em Aquário e esteja aberto a ideias inovadoras que possam surgir. Às vezes pensamos muito que a vida é difícil demais, mas precisamos quebrar esse ciclo. Faça as coisas de forma diferente, defina suas metas, agradeça, dance, ria e dê o primeiro passo em direção ao que você deseja.O Sol em Libra vem influenciando seus relacionamentos afetivos, fazendo com que sinta a necessidade de entender sobre as coisas que te incomodam. Aproveite a influência de Vênus e desfrute de um momento romântico com quem ama, esteja disposto a ouvir o outro e refletir sobre seus sentimentos.O trígono da Lua com Vênus em Libra traz um ar muito romântico para o dia. Os taurinos podem se sentir mais carentes e com a necessidade de atenção. Aproveite esse clima para conversar com aqueles que você ama. Tire o dia para se produzir, comer algo que goste e conversar sobre suas conquistas e sonhos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.