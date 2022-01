Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (4/1)

A primeira semana de 2022 é marcada pelas energias da Lua nova em Capricórnio, que aconteceu já no segundo dia do ano. O Sol, Plutão e Vênus retrógrada também estão transitando por esse signo, o que faz com que as energias capricornianas sejam predominantes neste momento. O mau humor e a inflexibilidade tendem a ser efeitos desafiadores causados pela presença de vários astros em Capricórnio, mas como a Lua ingressou em Aquário ontem no fim do dia, também nos sentimos mais criativos e determinados. Considerando todo o contexto astrológico, esse é um momento propício para colocar as coisas em ordem, tirar as ideias da cabeça, montar planilhas e definir metas a longo, médio e curto prazo. A disciplina e a organização são características capricornianas que nos ajudam a começar o ano de forma mais disciplinada, enquanto o trânsito da Lua por Aquário hoje nos ajuda a pensar ‘fora da caixa’, para que essas metas não se tornem muito pesadas antes mesmo de serem colocadas em prática.

Capricórnio

O ego dos capricornianos está evidenciado neste momento, devido aos astros que estão transitando pelo seu signo. Por isso, é preciso ter cuidado para não agir com arrogância e para não tentar controlar tudo o que acontece ao seu redor, criando um clima tenso. Também é preciso ter cuidado para não focar apenas no trabalho nos próximos dias, deixando as outras coisas de lado.

Aquário

A entrada de Mercúrio em Aquário no último domingo (02) faz com que esse seja um ótimo momento para pensar em formas alternativas de fazer o seu trabalho. Muitas vezes, aqueles compromissos que são mais cansativos podem ser feitos de outra forma, em outro horário ou com algumas pausas. Busque se conhecer melhor para adequar seus compromissos em sua rotina.

Escorpião

Há alguns dias Plutão, planeta regente de Capricórnio, está se aproximando de Vênus retrógrada. Algum assunto ou situação que mexe com sentimentos que você estava guardando podem estar vindo à tona e é muito importante não continuar reprimindo essas emoções. Comece 2022 se libertando de tudo o que está sendo um fardo.

Câncer

As energias da Lua nova em Capricórnio tendem a deixar os cancerianos mais tensos e apreensivos, já que este é o signo oposto complementar de Câncer. Porém, a entrada da Lua em Aquário faz com que você se sinta um pouco mais leve. Aproveite esse momento para fazer uma lista daquilo que você quer conquistar em cada mês do ano.

Gêmeos

O trânsito do seu planeta regente por Aquário, onde também se encontra a Lua neste momento, pode fazer com que você tome atitudes precipitadas, por estar com vontade de transformar as coisas ao seu redor. Porém, devido à influência capricorniana, as consequências de suas atitudes tendem a ser mais pesadas neste momento. Seja cauteloso.

Leão

A influência da Lua em Aquário faz com que você sinta uma maior necessidade de manter sua privacidade, o que vale para o espaço físico em que você se encontra e também para as relações afetivas. Porém, é muito importante ter cuidado com a forma que você expressa isso, já que você tende a se expressar de forma um pouco insensível neste momento.

Peixes

Os trânsitos astrológicos tendem a causar muita inquietação nos piscianos neste momento, já que Júpiter ingressou no seu signo na última semana, te levando a questionar alguns padrões. Com a Lua em Aquário, esse é um bom momento para refletir sobre os limites que você precisa traçar em seus relacionamentos, para que eles sejam mais saudáveis.

Libra

O trânsito de vários astros por Capricórnio nesses últimos dias pode ser benéfico para os nativos de Libra. Como Capricórnio é um signo de terra, relacionado à estabilidade e à sabedoria, esse é um bom momento para refletir sobre todos os assuntos que geram uma grande incógnita na sua cabeça. Porém, não é indicado fazer transformações importantes agora.

Virgem

No último domingo (02) Mercúrio, planeta regente de Virgem, ingressou em Aquário e desafia os virginianos a abrir o olhar para novos pontos de vista. Os traços mais revolucionários e rebeldes da personalidade são evidenciados pelas energias aquarianas, que te levam a perceber a necessidade de quebrar paradigmas e renovar os princípios que têm embasado suas escolhas.

Touro

Vênus retrógrada em Capricórnio promete ‘causar’ na sua vida nos próximos dias, porque esse astro está cada vez mais próximo do Sol. Por isso, é importante ter discernimento para manter o equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal, evitando tomar decisões importantes nos próximos dias.

Sagitário

O trânsito de Júpiter por Peixes, somada à força de Vênus retrógrada, pode fazer com que você viva reviravoltas em se tratando de relacionamentos afetivos. É importante ter cuidado para não querer tomar decisões definitivas quando os sentimentos estiverem à flor da pele.

Áries

Aproveite as energias da Lua nova para refletir sobre as áreas da sua vida que precisam de mais atenção, responsabilidade e organização. Aquilo que você está ‘empurrando com a barriga’ pode acabar atrapalhando coisas que você nem imagina, como o seu humor, sua autoestima e a forma que você trata as pessoas no dia a dia.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.