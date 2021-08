Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (3/8)

Ontem a Lua ingressou em Gêmeos, o que nos levou a começar a semana de forma mais agitada. Os nossos pensamentos estarão acelerados e podem ser influenciados pelos sentimentos com mais facilidade.

Por isso, é muito importante estar atento para não reagir de forma explosiva quando ficar triste ou quando estiver estressado. É mais inteligente manter-se reservado(a) nesses momentos.

Como o Sol está caminhando ao lado de Mercúrio pelo signo de Leão, a criatividade estará evidenciada, assim como a necessidade de socializar com as pessoas com quem você se relaciona.

Tente fazer isso, aproveitando a tecnologia e lembrando-se de manter as diretrizes de isolamento social. Esse é um momento muito bom para dar atenção às ideias e insights que vão surgir no trabalho, ao longo do dia.

O lado intelectual e criativo está em evidência, propiciando conversas mais profundas e até mesmo atividades artísticas.

Capricórnio

As trocas e diálogos são muito favorecidos quando a Lua está transitando por Gêmeos. Aproveite esse momento para marcar reuniões ou para buscar opiniões com colegas ou outros profissionais, para resolver aquela questão no trabalho que está tirando a sua paz. Lembre-se de usar a criatividade.

Aquário

Em seus relacionamentos afetivos, alguma discussão pode gerar sentimentos de cobrança. Tenha cuidado com a forma com que expressa isso, porque você tende a reagir mal quando se sentir pressionado, devido à oposição que está se formando entre o Sol em Gêmeos e Saturno em Aquário.

Câncer

A passagem do Sol e de Mercúrio por Leão pode fazer com que você se sinta mais confiante e orgulhoso(a). É preciso ter cuidado para não deixar que esse sentimento faça com que você tome atitudes egoístas, achando que sabe o que é melhor para todas as pessoas com quem convive.

Gêmeos

Com a Lua transitando pelo seu signo, geminiano(a), seu humor fica ainda mais variável e você pode acabar magoando alguém amado, por reagir de forma excessiva quando estiver estressado(a). Procure focar mais no trabalho, porque você tende a ter boas ideias que lhe trarão um bom retorno financeiro.

Escorpião

Lembre-se que tentar fazer tudo ao mesmo tempo é algo que apenas gera frustração e cansaço excessivo ainda no começo da semana. É preciso saber dividir seu tempo entre a sua carreira e a vida pessoal e, para isso, suas prioridades devem ser claras para você. Manter uma agenda pode te ajudar.

Libra

A oposição que está se formando entre o Sol e Saturno pode despertar muitas cobranças em sua vida pessoal e profissional. Tenha cuidado para não se desesperar e colocar tudo a perder. Lembre-se que você tem o poder de se organizar e resolver seus problemas, caso tenha paciência e disposição.

Sagitário

A presença da Lua em Gêmeos deixa claro a necessidade do convívio com as pessoas que você ama, mas também evidencia que você precisa do seu espaço e de reconhecer seus limites. Talvez esse seja o motivo das suas últimas discussões. Conversar com um amigo que te conheça bem pode te ajudar a enxergar as coisas por outra perspectiva.

Leão

Desde a última semana, o Sol em Leão está formando uma oposição com Saturno em Aquário, o que pode estar despertando alguma tensão ou uma ansiedade. Por isso, tenha cuidado para não dar ouvidos àqueles pensamentos negativos que não são embasados em fatos, mas apenas em suas inseguranças.

Peixes

O sentimento de que você não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa e deseja pode fazer com que você fique muito estressado(a) e desconte isso nas pessoas com quem convive. Faça um planejamento da semana, do mês e até mesmo do dia, caso você esteja com a agenda muito cheia.

Áries

Quando a Lua está transitando por Gêmeos, você tende a querer fazer muitas coisas de uma vez, e acaba se perdendo com tantas tarefas. É muito importante fazer uma lista com suas prioridades e tentar cumprir uma delas por vez. Assim, você evita a frustração e a sobrecarga mental.

Virgem

Ontem a Lua em Gêmeos formou uma quadratura com Marte em Virgem, o que pode ter causado alguma discussão, principalmente no trabalho. Tenha cuidado com a tendência de ser inflexível e não considerar outros pontos de vista. A ambição pode fazer com que você perca a oportunidade de evoluir com a ajuda de outras pessoas.

Touro

Aproveite as trocas de ideias que são favorecidas pela presença da Lua em Gêmeos para ter conversas produtivas no trabalho. Marcar reuniões, colocar suas ideias no papel e conversar com outros profissionais são possibilidades de desenvolver novos projetos que trarão bons resultados. Não tenha medo de ser criativo(a).

