Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (31/1)

Hoje a Lua passa o dia todo em Gêmeos e sem tantos fluxos intensos. A energia do dia é mais fluida, com muitas trocas, aprendizados e novos conhecimentos. Para ajudar nesse processo, Marte em Gêmeos começa a engatar realmente em seu movimento direto (após meses de retrogradação), colocando as coisas em seus devidos lugares. Aquilo que foi repensado durante o movimento retrógrado pode estar pedindo sua atenção, para ser realmente melhorado a partir de agora. Trabalhe sua assertividade, a forma de agir e a capacidade de transmitir conhecimento. As próximas semanas vão ser mais aceleradas, e você pode acabar dispersando sua energia se tentar começar muitos projetos ao mesmo tempo.Marte em Gêmeos te convida a dar mais atenção aos seus pensamentos internos. Você pode sentir um turbilhão de emoções, fazendo com que muitos questionamentos surjam. Busque se conectar com a sua espiritualidade, para que você possa ter mais clareza sobre seus sonhos.A Lua em seu signo potencializa sua forma de se expressar e ter iniciativa. É um momento de se aventurar, ter novas trocas ou estabelecer novos projetos com quem ama. Aproveite para se conectar com a natureza e com tudo aquilo que te ajuda a refletir sobre seus planos.A energia de Gêmeos traz um momento de muita comunicação para você, libriano. Aproveite sua criatividade e mostre sua visão às outras pessoas, de forma clara e objetiva. Esteja aberto, também, para ouvir opiniões diferentes e expandir seus horizontes.Os trânsitos te convidam a cuidar do seu corpo e mente, buscando ter coragem para encarar seus limites. Todos nós precisamos de cuidado e atenção. Ajuste sua rotina de forma a estabelecer momentos para seu desenvolvimento profissional e cuidados pessoais.Aproveite a energia de Gêmeos para se conectar com seu lado mais criativo, possibilitando muita auto expressão. É um momento de se conectar com a sua essência. Busque se divertir e movimentar seu corpo em atividades que possam ter trocas com outras pessoas.A energia de Gêmeos gera um momento muito legal para impulsionar suas amizades, proporcionando trocas importantes. Você pode se sentir mais à vontade trabalhando em equipe e com meios tecnológicos. Apesar disso, se atente a briga e discordâncias, é preciso se expressar mas saber escutar também.A Lua em Gêmeos te convida a ter mais coragem para fazer transformações. É preciso estabelecer suas escolhas, para que você se movimente a favor delas. Além disso, aproveite para ter trocas mais íntimas com quem ama, é um bom momento para se conectar e trabalhar sua forma de dar e receber prazer.Os trânsitos atuais indicam um ótimo momento para se organizar financeiramente e se dedicar a novos projetos. Dedique-se para receber novas recompensas. Você pode se sentir mais inspirado, possibilitando trocas mais produtivas e que possam ajudar seu crescimento pessoal e profissional.A Lua em Gêmeos te convida a se movimentar, buscando força e coragem para voar. Muitas inspirações, possibilidades e ideias inovadoras podem surgir. É preciso se impor, criar e se comprometer com suas escolhas.A Lua em Gêmeos pode gerar muita impulsividade. É preciso escolher como vai lidar com as possibilidades, deixando de lado as brigas e atritos. Use toda essa energia a favor da sua causa, mas lembrando que assertividade e agressividade são coisas diferentes.A energia de Gêmeos te convida a curar algo relacionado à família. Ter mais coragem de se conectar com suas raízes é um movimento que pode gerar boas mudanças em casa. Aproveite para cuidar do seu corpo e mente, evitando conflitos ou brigas.Marte em Gêmeos te convida a ter mais coragem em relação a sua forma de se relacionar, buscando se envolver ou conhecer pessoas novas. É um momento de trabalhar parcerias. Desbrave possibilidades diferentes, coisas rápidas que possam te ajudar a sair da rotina.