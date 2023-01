Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (3/1)

Câncer

A entrada da Lua em Gêmeos, no fim do dia ontem, possibilita que hoje seja um dia com muitas trocas, ideias e diversão. Durante a tarde, a Lua se encontrará Marte, gerando movimento interno e externo, despertando uma energia mais agitada, com muitas conversas e muitos pensamentos. Além disso, com a entrada de Vênus em Aquário, muitas perspectivas sobre o futuro podem surgir, modificando padrões antigos, trazendo praticidade para suas ações e para aprender coisas novas que possam ajudar em seus relacionamentos e no trabalho. Aproveite a Lua em Gêmeos para fazer coisas que não tem feito ultimamente, como retomar atividades físicas, cultivar momentos de autocuidado, sair para lugares que não costuma ir ou criar novos hábitos com as pessoas que gosta.A entrada da Lua, seu planeta regente, em Gêmeos evidencia a necessidade de desenvolver trocas e estar em contato com outras pessoas. Você pode começar o ano buscando desenvolver sua autoconfiança, aproveitar sua própria companhia e se conhecer melhor.A entrada da Lua em seu signo enfatiza sua necessidade emocional de troca e comunicação. Você, geminiano, pode se sentir mais disposto a se relacionar e se expressar com as pessoas a sua volta. Contudo, atente-se à forma como vai expressar seu ponto de vista, tomando cuidado com a rispidez e necessidade de estar sempre com a razão.A presença da Lua em Gêmeos, enfatiza seu lado racional, possibilitando que suas trocas sejam feitas de uma forma mais elaborada e sem se posicionar dramaticamente. Aproveite essa influência para ampliar seu ponto de vista, principalmente em relação a sua vida profissional.A entrada da Lua em Gêmeos, signo de ar assim como Aquário, amplifica sua necessidade de estar em constante movimento, buscando sempre sua melhor versão. Além disso, você, aquariano, pode se sentir mais inspirado ao longo do dia, mostrando para as pessoas a sua volta novos pontos de vista.O movimento retrógrado de Mercúrio, planeta da comunicação, pode trazer desafios para as pessoas de Escorpião, já que acabam se estressando com maior facilidade, iniciando discussões. Além disso, tome cuidado com a impulsividade que a Lua em Gêmeos pode acabar trazendo para seu dia.A entrada de Vênus em Aquário, signo oposto ao seu, traz alguns desafios em relação a suas trocas, principalmente no que diz respeito à necessidade de liberdade e desapego. Busque identificar o que é essencial para você, e o que poderia ser reavaliado dentro dos seus relacionamentos.Vênus em Aquário forma um sextil com Júpiter em seu signo, potencializando seu lado mais corajoso e intuitivo. É um ótimo dia para você, ariano, buscar expandir suas atividades, já que muitas inspirações podem surgir. Se permita estar em movimento, se atente às pequenas mudanças que são possíveis agora.Mercúrio, seu planeta regente, está em movimento retrógrado, convidando você a encontrar um equilíbrio entre seus sentimentos, intuição e auto cobranças. Além disso, busque se conectar com você mesmo e o que te traz inspiração, já que seu lado mais leve e criativo está mais aflorado.Vênus está formando sextil com Júpiter , aumentando a sua coragem e busca por movimento. Tenha cuidado com a vontade repentina de fazer mudanças, principalmente em relação ao seu visual ou ao estilo de vida. Não tome decisões precipitadas, já que Mercúrio está retrógrado e pode acabar trazendo imprevistos.A presença da Lua em Gêmeos pode trazer um momento desafiador para você pisciano, já que te deixa mais ansioso, aumentando seu fluxo de pensamentos. Uma dica é buscar se movimentar e fazer uma atividade física no começo do dia, para amenizar a agitação e ter mais foco.A presença de Vênus em Aquário, diz muito sobre a necessidade de expansão pessoal. Você, taurino, pode se sentir desafiado a buscar mais mobilidade e leveza na sua forma de estabelecer prioridades. Mesmo que muitas vezes opte pela segurança e estabilidade na rotina, existem muitas ideias e formas de criar novos hábitos que podem te ajudar a começar o ano de uma forma diferente.A presença da Lua em Gêmeos te ajuda a entrar em equilíbrio com o lado mais intuitivo e mutável, característico das pessoas de Sagitário. No trabalho, você pode acabar se sentindo mais inspirado e agitado para colocar novas ideias em ação, além de estar mais comunicativo.