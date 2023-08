Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (30/8)

Hoje a Lua atinge o auge do seu ciclo e se perde no signo oceânico de Peixes. Falam por aí de uma superlua azul, mas é inútil procurarmos uma explicação desse raro fenômeno fora dele mesmo. Em Peixes temos que lidar com o incompreensível. Apenas, não se distraia! Silencie e contemple, pois sem estresse e sem pressão, algo será revelado. Fique disponível para ver, ouvir ou sentir o que a lua tem a dizer, fique disponível para você mesmo.

A Lua cheia no signo de Peixes acontece hoje, exatamente, às 22:35, mas pode ser que você já venha sentindo esse alinhamento. Sono, insônia, tensão, ansiedade, emoções à flor da pele, tudo transborda. E a saída é soltar as bordas e mergulhar profundo. Sem medo de ir lá no fundo, existe algo a ser dissolvido. Não tenha medo, Saturno está junto da Lua segurando a onda.

E como a mesma água que dissolve é a água que fecunda. Seus sonhos ganham vida, tire-os do papel. Saturno mostra os limites entre o imaginar e o realizar. Céu e Terra se unem em prol do coletivo. As diferenças se fundem. Estamos falando de fim, começo; de tudo e nada ao mesmo tempo.

Áries

Lua Cheia te pede um descanso, ariano! Pode ser que você se sinta um pouco desanimado, carente ou sobrecarregado. Cuide da saúde, se alimente melhor e tome uma dose extra de cálcio, porque Saturno não deixa passar nada. Pegue leve com você mesmo. Se recolha, pois essa lua tem algo a lhe dizer, poupe a sua energia, cuidado com o excesso de demandas e compromissos. Logo esse desânimo vai passar. Anote seus sonhos e suas ideias.

Touro

A Lua Cheia em Peixes pode trazer algumas preocupações ao longo dos próximos 15 dias. Você está tendo dificuldades em lidar com uma situação da vida íntima, emocional ou familiar que começou na Lua Nova (por volta do dia 16/08). De qualquer forma, esse momento também pode trazer ajuda e apoio de um dos seus amigos. É agora que você vê com quem realmente pode contar, pode ser que você descubra o quanto é amado e valorizado por quem está ao seu lado.

Gêmeos

A Lua, que chega ao ápice de mais um ciclo, vem acompanhada de Saturno, revelando as consequências das suas escolhas e o peso da responsabilidade, Saturno faz questão que você cumpra suas promessas, então se algo ficou pendente, este é o momento em que você deve se dedicar, até porque você será cobrado por resultados. O universo parece estar organizando as coisas para você.

Câncer

A Lua cheia em Peixes chega junto com Saturno e promete não facilitar as coisas. Saturno não existe apenas para nos punir, ele cria obstáculos que nos levam ao amadurecimento. Então preste bem atenção para não deixar pontas soltas em situações que envolvem diplomas, ensino superior, intercâmbio, viagem internacional, publicação e concursos. Se você lida com esses assuntos ou trabalha em uma dessas áreas, provavelmente receberá uma tarefa desafiadora, mas essa experiência lhe trará reconhecimento.

Leão

A Lua Cheia, junto com o rigoroso Saturno, pede cautela em relação às finanças. Consulte um especialista, leia sobre assuntos financeiros e, se possível, espere até depois do dia 15/09 para tomar qualquer decisão. Mas não deixe que os desafios te abalem. Esse sentimento de pressão financeira passará em alguns dias, e você tem muito a seu favor, principalmente quando se trata de carreira e dinheiro.

Virgem

A Lua cheia chega junto com Saturno, o que exigirá sua atenção nas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Pode ser o momento de dar um passo sério com seu parceiro, firmar um compromisso. Não deixe de revisar contratos e deixar tudo em ordem, alguma coisa está chegando ao ápice, tudo deve estar funcionando bem. A tomada de consciência é o primeiro passo para a cura.

Libra

A Lua chega à sua fase cheia em Peixes, trazendo Saturno, o que é também um chamado para que você veja seu dia a dia e sua saúde com um olhar mais pragmático. Imagine que é hora de uma revisão médica ou de organizar as gavetas. Cuidado com o estresse e a sobrecarga. Busque ser produtivo, mas com foco na qualidade de vida.

Escorpião

Esta lua cheia, em conjunto com Saturno, reforça o tom sério em questões que envolvem amor e criatividade. Se você está infeliz no namoro, por exemplo, talvez seja a hora de decidir se vai ou fica. E aquele projeto criativo que você tanto ama? Pode exigir mais tempo e dinheiro do que o planejado. Meu conselho é que mantenha a saúde em dia e durma bem para não se prejudicar por conta do estresse.

Sagitário

Esta lua cheia, em conjunto com Saturno, também pode trazer à tona questões familiares. Se houver desentendimentos, uma resolução pode estar próxima, embora você possa não ficar entusiasmada com o resultado. Saturno, o professor severo, pede realismo e responsabilidade. Será um momento para estar perto de casa e da família.

Capricórnio

A Lua Cheia faz conjunção com Saturno, seu planeta regente. E isso vai mexer com seus pensamentos e comunicação. Fique atento às suas palavras e à forma como você se expressa, pois o que você disser terá peso e consequência. Uma conversa importante ou a conclusão de um contrato podem surgir. Lembre-se que com Saturno na jogada, além de Mercúrio em retrogradação até dia 15/09 você precisa pensar mil vezes antes de falar ou assinar alguma coisa.

Aquário

Segure firme, aquariano! A Lua Cheia em Peixes está mexendo com o seu bolso. Saturno não deixa passar nada, e pode ser que você tenha que encarar uma despesa que já era esperada. Você pode ficar um pouco apertada de dinheiro, mas lembre-se, é algo passageiro, e logo setembro trará alívio. Esse momento exige praticidade com as finanças.

Peixes

A Lua Cheia em Peixes, intensificada por Saturno, requer um olhar cuidadoso para sua saúde. Nestes próximos dias, pode ser que você se sinta um pouco cansado, sensível e até meio melancólico. Cuide-se, e alimente-se e durma bem, porque esse momento tenso passa rápido, deixando você renovada e pronta para outra logo, logo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.