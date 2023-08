Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (29/8)

Logo no início da manhã, a Lua em aquário e Vênus em leão, se encontram frente a frente e o duelo está formado. De um lado, você se sente livre para ser você mesmo. E do outro lado, existe a opinião do outro. E se você se sente inadequado, aproveite a Lua crescente em aquário e busque se libertar dessa emoção que esse outro está despertando em você.

Respire! Observe seus sentimentos. O dia será marcado por essa sensação de insegurança emocional. E tudo que você precisa fazer é conciliar os seus desejos com os desejos do outro, ou seja, saber ceder, mas sem deixar de lado o que faz teu coração vibrar.

E nesse clima de insegurança, muito cuidado com os excessos, já que essa Lua também vai entrar em conflito com Júpiter, provocando muitas expectativas. As coisas não vão se resolver como num passe de mágica.

Áries

Pode ser que hoje você se sinta deixado de lado ou mal compreendido, isso acontece porque você não está reconhecendo o seu valor. Não se feche para o convívio social, busque amigos, crie um espaço que lhe acolha, pois expressar o seu jeito de ser ou se envolver afetivamente com uma atividade vai te ajudar a conduzir com maturidade os relacionamentos.

Touro

Você foi tão pressionado pelo Universo, teve que renovar a vida por uma questão de sobrevivência. Mas agora precisa de acolhimento. De um lado você é convidado a buscar conforto interno. E do outro lado existe uma lua em Aquário.

Gêmeos

Você está sedento por conhecimento. Sua curiosidade está mais aguçada do que nunca, mas cuidado com as idealizações e excesso de expectativas, pois você pode acabar se frustrando. É importante que você encontre seu próprio valor, pois só assim você não permitirá que as crenças às quais a família está identificada. Chegou a hora de atualizar seus valores.

Câncer

Você precisa de uma motivação para recomeçar, pois as transformações são inevitáveis. De um lado, a Lua te convida a viver novas emoções, enfrentar as mudanças, mas do outro lado você está se prendendo a segurança material.

Leão

Se liberte da dependência emocional do outro e muito cuidado com as expectativas em relação ao seu par, pois pode ser que você não seja correspondido. Você não precisa agradar ninguém, mas aproveite o dia de hoje e faça algo por você. Cuide da sua aparência e autoestima.

Virgem

Reconheça seu valor. Chegou a hora de olhar para suas emoções e conquistar ou lapidar seu espaço interno. Olhe para as barreiras que ainda estão aí e que acabam separando você do outro.

Libra

Acolha seus desejos mais íntimos. Cuide de si. Se permita amar e ser amado. Organize seus sentimentos e seus próprios valores. Não se perca numa rotina exaustiva.

Escorpião

Você estará mais sensível, preso em algumas memórias do passado e vai buscar abrigo e acolhimento, mas do outro lado o Universo te convida a encontrar caminhos que afinam com suas qualificações. As suas habilidades darão mais chance de reconhecimento e sucesso na carreira.

Sagitário

Muito cuidado com as mensagens que circulam e com as informações que você compartilha. Pode ser um dia super movimentado. Você está sujeito ao que fala e ao que escuta. Em oposição temos Vênus que está buscando um caminho, um guia ou uma direção. Cuidado para não se perder no excesso de informações.

Capricórnio

O segredo é nutrir-se emocionalmente, pois só assim você será capaz de produzir com qualidade. Transforme essas angústia e libere as pressões internas.

Aquário

Cuide do seu bem-estar físico, da sua aparência. Coragem para seguir. Não permita que os relacionamentos te deixem paralisados.

Peixes

Mergulhe nos seus medos, busque momentos de reclusão, pois a solidão tem muito o que lhe ensinar. Torne o espaço cotidiano mais agradável possível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.