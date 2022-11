Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (29/11)

Sagitário

Libra

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Aquário

Áries

Escorpião

Capricórnio

Peixes

Virgem

Hoje o dia começa já com a Lua fora do curso, de 4h da manhã às 21h da noite. Esse movimento durante todo o dia acaba trazendo uma instabilidade, gerando um momento mais delicado para realização das tarefas obrigatórias. Além disso, Mercúrio em Sagitário, planeta da comunicação, forma uma oposição com Marte em Gêmeos, planeta que pode estar despertando agressividade neste momento. Esse trânsito causa um desgaste na forma de se comunicar, podendo gerar atrito entre você e as pessoas ao seu redor, já que você pode agir de forma ríspida e impaciente. Cuidado para não acabar jogando as coisas que não vem te agradando em cima das outras pessoas, tente pensar antes de falar e agir. Uma forma de expressar o que está te incomodando sem ser agressivo é falar sobre você e como vem se sentindo, de que forma as coisas vem te afetando. Apesar deste clima mais tenso, Mercúrio está fazendo sextil com com Saturno em Aquário, o que traz um clima mais fluido e favorável para tomada de decisões. Quando deixamos as coisas fluírem, muitas ideias podem surgir, trazendo grandes inspirações e soluções. No final do dia, a Lua entra na fase crescente em Peixes, ampliando ainda mais essa fluidez para a tomada de decisões, e aliviando um pouco de toda a tensão.O posicionamento da Lua em Aquário, em conjunto com Mercúrio em Sagitário formando um sextil com com Saturno em Aquário, acaba gerando mais urgência para realizar mudanças em sua vida. Você, sagitariano, pode se sentir incomodado com pequenos detalhes do dia-a-dia e agir de forma precipitada. É preciso se atentar a seus sentimentos e entender como as coisas funcionam e o que realmente pode ser mudado.A presença da Lua em Aquário fora de curso pode deixar suas emoções mais intensas e acabar afetando a sua forma de socialização. Essa angústia que vem sentindo pode diminuir com a entrada da Lua em Peixes durante a noite, fazendo com que seja mais fácil para você, libriano, expressar seus sentimentos com empatia.A Lua fora de curso durante todo o dia pode acabar trazendo imprevistos que modifiquem sua rotina. É preciso ter paciência e entender que nem tudo está sob seu controle. Além disso, no final do dia a Lua fica crescente em Peixes, ajudando as pessoas de Touro a se conectarem com seu lado mais sensível e sonhador, que muitas vezes é deixado de lado por conta das obrigações.Mercúrio, seu planeta regente, está formando aspectos desafiadores e fluidos ao longo do dia. A oposição com Marte traz uma agressividade para sua forma de se comunicar, dificultando seu posicionamento no trabalho e nas relações amorosas. Já o sextil com Saturno, gera uma fluidez para suas tomadas de decisão, o ideal é buscar manter um equilíbrio entre essas energias para que nenhuma domine definitivamente suas ações.A Lua em Aquário fora de curso pode ampliar sua sensibilidade e acabar deixando você, canceriano, mais melancólico ao longo do dia. Contudo, a entrada da Lua crescente em Peixes, signo de água assim como Câncer, faz com que você se sinta mais preparado para expandir seus sonhos e crenças, confiando mais em si mesmo.A presença do Sol, seu planeta regente, em Saturno evidencia sua busca por leveza e movimento em relação àquilo que vem te incomodando. É preciso ter cuidado com esse impulso durante o dia de hoje, em que a Lua se encontra fora de curso, já que muitos imprevistos podem acontecer. Mesmo que muitas coisas não estejam como você deseja, lembre que sempre temos outra oportunidade de mudança.A passagem da Lua pelo seu signo vem trazendo questionamento acerca das suas escolhas e metas. Seus pensamentos podem estar tumultuados e conflituosos sobre como se sente e como deve agir. Não se cobre tanto durante o dia, já que a Lua fica fora de curso, o que pode acabar aumentando a agitação.O trânsito de Mercúrio em oposição a Marte, seu planeta regente, pode acabar deixando você, ariano, mais estressado, podendo gerar um desgaste nas suas relações, principalmente no trabalho. É preciso trabalhar sua forma de agir e se expressar para que essa agressividade, característica do seu signo, não seja intensificada pelos movimentos do dia.O movimento da Lua pode afetar sua forma de se expressar, tanto em relação aos seus sentimentos quanto na sua comunicação, que pode acabar sendo falha pela influência da oposição entre Mercúrio e Marte. Além disso, a entrada da Lua em Peixes desperta uma energia especial para você, escorpiano, despertando mais paixão e motivação para realizar suas tarefas.A presença da Lua em Aquário traz a necessidade de entender aquilo que precisa ser mudado, tanto em relação às suas crenças e valores, quanto ao seu modo de pensar. Esse processo pode ser desafiador para você, capricorniano. Contudo, as energias de Aquário podem ajudar a impulsionar transformações necessárias.A presença da Lua em Aquário pode trazer muitos insights, aumentando sua criatividade e a forma de se movimentar diante dos imprevistos do dia. A entrada da Lua em seu signo no final do dia faz com que se sinta mais autoconfiante, e direcione seus pensamentos para aquilo que realmente deseja construir.O trânsito da Lua ao longo do dia vai fazer com que você, virginiano, se sinta angustiado e perdido em meio aos imprevistos e falta de organização que podem surgir. Além disso, a personalidade disciplinada e controladora características das pessoas de Virgem vai ser desafiada com a entrada da Lua crescente durante essa noite, já que Peixes é seu signo oposto.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.