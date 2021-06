Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (29)

Ontem à tarde a Lua ingressou no signo de Peixes, indicando que, nessa semana, precisaremos ter mais calma e serenidade.

As energias desse signo indicam que é preciso nos manter mais introspectivos e respeitar o nosso próprio ritmo (mental e físico) para cumprir com as tarefas diárias.

Nesse momento de pandemia, uma das principais queixas tem sido a diminuição da produtividade e de motivação de forma geral (em casa, no trabalho, nos relacionamentos afetivos…).

Muitas vezes, acabamos insistindo em ‘empurrar as coisas com a barriga’ sem dar atenção para o que realmente precisamos para melhorar a rotina, seja incluir um exercício físico, diminuir a carga de trabalho (dividindo melhor as tarefas domésticas, por exemplo) ou até mesmo buscando ajuda profissional (com médicos, psicólogos ou qualquer tipo de cuidado que seja válido para você).

A Lua forma um sextil com Urano em Touro hoje e, como esse signo é ligado a todos os prazeres táteis, uma dica interessante é se dar um momento de spa hoje.

O QUE SEU SIGNO REVELA PARA HOJE, TERÇA-FEIRA (29)

Áries

Os nativos de Áries costumam viver como se estivessem sempre atrasados e não houvesse tempo suficiente para fazer tudo o que desejam. As energias piscianas te convidam a repensar essa postura, percebendo que essa ansiedade faz com que você nunca esteja verdadeiramente presente, porque a sua mente está preocupada com o futuro.

Touro

Os taurinos podem dramatizar as situações quando a Lua se encontra em Peixes, não sabendo lidar bem com a intensidade emocional. Lembre-se que tudo que você está vivendo foi permitido por você mesmo em algum nível. Por isso, não direcione ao outro toda a culpa e a responsabilidade de mudar o que não te agrada em sua vida.

Gêmeos

As energias piscianas podem despertar as inseguranças dos nativos de Gêmeos. Apesar de isso ser considerado uma coisa ruim, é preciso identificar os seus ‘pontos fracos’ para melhorá-los. Além disso, é necessário aprender a confiar que fazer o seu melhor de acordo com o que está ao seu alcance é o suficiente.

Câncer

Assim como Câncer, Peixes é regido pelo elemento água, que é ligado às flutuações emocionais. Por isso, nesse momento em que o seu planeta regente está transitando por Peixes, é preciso ter cuidado para não deixar a razão em segundo plano e tomar atitudes apenas impulsionado(a) pelos seus sentimentos.

Leão

Os nativos de Leão podem ficar mais dramáticos e até mesmo manipuladores quando a Lua está transitando por Peixes. As suas emoções são amplificadas e, combinadas à empatia (que é evidenciada pelas energias piscianas), você tende a acreditar que pode interferir na vida de quem ama. Saiba respeitar o espaço do outro, mesmo que tenha boas intenções.

Virgem

Peixes é o signo oposto complementar de Virgem, o que significa que a influência desse signo desperta aqueles sentimentos que você não sabe lidar muito bem e que costuma reprimir. É importante não ceder ao escapismo e encarar suas emoções, porque só assim é possível compreendê-las e, então, aprender a lidar melhor com elas.

Libra

Os nativos de Libra estão em contato com os seus sentimentos mais profundos, devido à influência de Peixes. Você tende a projetar toda a sua atenção nas outras pessoas, tentando agradá-las e também tentando evitar os seus conflitos internos. Porém, isso não é uma solução, apenas um band-aid em uma ferida que ficará cada vez mais exposta.

Escorpião

Assim como Escorpião, Peixes é regido pelo elemento água, que é ligado às flutuações emocionais. Por isso, o trânsito da Lua por Peixes representa um momento em que você terá menos controle emocional. É preciso ter cuidado para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor. Lembre-se que a atenção deve ser voltada para si mesmo.

Sagitário

Para os nativos de Sagitário, a influência do trânsito da Lua por Peixes desperta uma intensidade emocional que não lhe é usual. Apesar de isso não ser bem visto por você, o contato direto com seus sentimentos é muito importante para o processo de autoconhecimento, e te ajudar a aprender a lidar melhor com eles sem ignorá-los.

Capricórnio

A sensibilidade de Peixes faz com que os capricornianos se sintam desconfortáveis, porque a sua mente funciona com base na racionalidade, que está em segundo plano nesse momento. É importante não reprimir suas emoções, porque isso dá espaço para comportamentos impulsivos quando elas não puderem ser controladas.

Aquário

Nesse momento, os nativos de Aquário são convidados a encontrar brechas na sua rotina para colocar atividades que te proporcionem relaxar e clarear a mente. É importante ter em mente que ver um filme, conversar com um amigo ou fazer algo que envolva esforço mental não se configura como forma de descanso mental.

Peixes

Os piscianos se sentem mais confortáveis quando a Lua está transitando pelo seu signo, mas precisam ter cuidado para não ‘voar’ longe demais. A influência de Peixes desperta a sua imaginação e intuição, mas também pode te desconectar da realidade. Tenha cuidado para manter os pés no chão e se lembrar de cuidar das suas emoções sem dramatizá-las.

