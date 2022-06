Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (28/6)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Sagitário

Leão

Gêmeos

Áries

Peixes

Câncer

Libra

Virgem

Touro

Hoje a Lua se torna nova em Câncer, o que é um dos momentos mais esperados do mês, já que essa fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades que trarão resultados a longo prazo. Para a maioria de nós, essa lunação representa uma ‘luz no fim do túnel’, que nos ajuda a renovar nossas energias e nos impulsiona a criar novos projetos. Essa possibilidade se torna ainda mais evidente devido ao sextil que a Lua está formando com Urano, que traz transformações intensas e inesperadas, mas que serão positivas para o crescimento pessoal. Porém, é preciso lembrar que tudo depende do ponto de vista e, caso você seja resistente a tais mudanças, pode ter dificuldade para enxergar como elas podem beneficiar a sua vida. A única certeza que podemos ter é da inconstância de todas as coisas, então é necessário aprender a lidar com esse fato sem tanto sofrimento.Sua vida profissional será altamente favorecida pela lunação que acontece hoje, que desencadeará um novo projeto. Você se sentirá um pouco pressionada a produzir, mas não demorará muito para ver os resultados de todo o seu esforço. Lembre-se que você também precisa descansar e se dedicar à quem ama.A lunação que acontece hoje indica que a relação que está em evidência na esfera afetiva pode assumir um novo nível. Além disso, esse também é o momento certo para negociar e oficializar acordos comerciais, bem como fazer investimentos que trarão bons frutos. Porém, lembre-se de não focar apenas na vida profissional.Os nativos de Escorpião estão passando por um momento estressante em sua vida profissional. A lunação que acontece hoje traz um pouco da tranquilidade que você tanto tem almejado. Os próximos dias são ideais para fazer aquela viagem em que você pode se desligar dos aparelhos remotos sem se preocupar com as notícias que virão.A lunação que acontece hoje favorecerá a sua oitava casa, também conhecida como a área de finanças conjuntas. Os investimentos que fizer hoje tendem a trazer resultados muito bons, mas você precisa ter cuidado para dividir seu tempo entre a vida profissional e pessoal. Lembre-se de expor seus sentimentos para quem ama.A lunação que acontece hoje se configura como um convite para sonhar e planejar mais. Seja uma viagem, mudanças de residência ou renovação em qualquer outra área, qualquer tipo de transformação será benéfica. No primeiro momento, pode parecer que esses passos sejam pequenos, mas serão de grande valia para o futuro.Sua vida financeira está sendo iluminada pela lunação que acontece hoje. Esse é um bom momento para pedir um aumento ou fazer investimentos que lhe trarão um grande retorno. Exponha suas ideias, ainda que não acreditem na sua ascensão ou no valor de suas propostas. Um resultado futuro mostrará o quanto estavam errados.A lunação que acontece hoje despertará sentimentos amorosos e calorosos em você, o que te levará a estar mais voltada para família e relacionamentos. Aproveite os momentos juntos para se divertir, seja por meio de jogos caseiros ou de uma boa conversa. Suas habilidades na cozinha serão favorecidas.Sua casa de amor verdadeiro está sendo totalmente influenciada por essa lunação. Preste atenção nos sinais que está recebendo das pessoas que se relaciona, porque elas deixarão claro o que sentem por você (sejam amigos, namorados(as) ou possíveis pretendentes). Esse é um ótimo momento para fazer uma pequena viagem para descansar.A lunação que acontece no seu signo indica que sua vida tomará um rumo diferente, principalmente na área de relacionamentos. Uma pessoa amada estar te impedindo de realizar seus próprios sonhos para o futuro, o que tem te deixado um tanto quanto confuso sobre se manter dentro desta relação ou não. Escute sua intuição e o conselho de amigos.A lunação que acontece hoje indica a possibilidade de que você vá assumir um novo cargo ou ingressar em um novo emprego. Abuse de sua criatividade, que estará muito aflorada neste período, e mostre os seus talentos sem medo de ser julgado. Você precisará ter sabedoria para conciliar casa e trabalho.A lunação que acontece hoje te convida a encarar a vida com mais leveza. Você sempre está cercada de responsabilidades, mas precisa lembrar-se que essa não é sua única prioridade na vida. Aproveite o momento para se reconectar com seus amigos e familiares. Nos relacionamentos afetivos, você precisa expor melhor seus sentimentos.Você tem se dedicado muito ao seu trabalho, o que tem te deixado extremamente cansada. Essa lunação garantirá a oportunidade de tirar um tempo para si mesmo(a) nos próximos dias. Ir para um lugar diferente e recluso é algo que te ajuda a desconectar dos problemas, mas é preciso respeitar as diretrizes de segurança.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.