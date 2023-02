Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (28/2)

Aquário

Escorpião

Peixes

Câncer

Capricórnio

Touro

Leão

Libra

Sagitário

Virgem

Gêmeos

Áries

Hoje a Lua crescente continua em Gêmeos, mas entrará em Câncer no fim do dia, despertando um clima mais sensível e cheio de empatia, perfeito para cuidar de você e das pessoas ao redor com mais amor e acolhimento (principalmente amanhã). Enquanto a influência geminiana continua forte, aproveite para conversar seus sentimentos, limites, preocupações e planos - a troca de ideias é muito facilitada por esse momento lunar. O cuidado neste momento é para não ser direto e sincero ‘demais’, sem medir suas palavras e a forma como elas vão afetar as pessoas ao redor. A empatia e a compreensão são essenciais para ter conversas construtivas.A Lua em Gêmeos pode ajudar a iluminar áreas da sua vida que precisam de mais clareza ou entendimento. Você pode se sentir mais inclinado a explorar novos interesses e aprender coisas novas.Com a Lua Crescente em Gêmeos, é importante se comunicar de forma clara e direta. Certifique-se de que suas mensagens estejam sendo compreendidas corretamente e evite qualquer mal entendido. A clareza é a chave para uma comunicação eficaz.Enquanto o Sol em Peixes pode trazer emoções profundas e intensas, a Lua em Gêmeos pode ajudar a trazer uma sensação de leveza e humor para lidar com essas emoções. Aproveite esta energia combinada para encontrar um equilíbrio entre a mente e as emoções, e para explorar sua criatividade e aprendizado.Com a Lua crescente em Gêmeos, é importante se comunicar com os outros. Escreva, fale, ouça e troque ideias. Você pode encontrar novas informações ou perspectivas interessantes nessas trocas.A energia da Lua em Gêmeos é comunicativa, curiosa e adaptável, enquanto a energia do Sol em Peixes é intuitiva, sensível e emocional. Aproveite a junção dessas influências para ter conversas importantes e sensatas.A Lua em Gêmeos traz uma energia comunicativa, curiosa e adaptável. Enquanto o Sol em Peixes mostra que esse é um bom momento para se concentrar em seu lado mais compassivo e altruísta. Você pode sentir um forte desejo de ajudar os outros, e pode fazer isso sendo acolhedor e compreensivo para dialogar.A Lua crescente em Gêmeos te convida a se abrir para o novo, buscando vivências diferentes. Aproveite esta energia para se inscrever em um curso ou aprender algo novo por conta própria. Aprender pode ser uma experiência emocionante e gratificante.A Lua em Gêmeos pode ser bastante criativa e expressiva. Então, aproveite esta energia para explorar sua criatividade. Escreva, desenhe, cante ou dance - qualquer coisa que permita que você se expresse de forma mais criativa.A Lua Crescente em Gêmeos é uma boa época para planejar o futuro. Analise seus objetivos e pense em maneiras de alcançá-los. Faça planos concretos e estabeleça metas específicas.A energia da Lua Crescente em Gêmeos pode ser bastante adaptável. Então, tente ser flexível e aberto a novas situações. Se você está enfrentando uma situação desafiadora, tente ver isso como uma oportunidade para crescer e aprender.A Lua crescente no seu signo pede que você se lembre de quem era antes de te dizerem quem você deveria ser. No entanto, é importante lembrar que a energia do Sol em Peixes pode ser um pouco ilusória e nebulosa às vezes, e você pode se sentir mais propenso a se perder em seus próprios pensamentos ou fantasias.Áries é um signo que gosta de liderar, mas a Lua crescente da lunação de Peixes te convida a ser mais parceiro (e menos ditador), prezando pela harmonia e pelo crescimento. Aprenda a ouvir outras pessoas e a trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.