Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (28/11)

A Lua cheia é aquela que nossos desejos e medos se misturam, principalmente quando estamos no ápice da lunação de Escorpião, tendo que lidar com crises profundas, transformando as emoções do passado, virando páginas, revisando e reescrevendo. Mas uma confusão paira no ar, pois tudo isso está acontecendo sob o signo de Gêmeos e assim como a Lua Cheia, a nossa mente está transbordando de ideias distorcidas, pois Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, está meio confuso.

A melhor coisa que você pode fazer por você hoje (até os próximos 15 dias) é tentar silenciar sua mente, que está veloz, inquieta e sempre perguntando “por quê?”, “como?”. E nessa busca desenfreada, a dificuldade de concentração toma de conta, mas finalmente cai a ficha e você está pronto(a) para enxergar que a realidade que nunca correspondeu às suas expectativas.

Quando tudo desaba, existe um propósito. Novos caminhos se abrem. Aproveite para ver o que está acontecendo do outro lado, busque as recordações do passado, enxergue o que você está vivendo no presente e será possível buscar uma saída, mudar suas ações e tomar consciência desse futuro com maravilhosas possibilidades.

Áries

Procure inspiração ao seu redor. Este é um momento propício para buscar fontes de motivação e de energia positiva em sua vida. O universo lhe promete um novo começo após um período difícil. Deixe o passado para trás e foque no presente e no futuro com um coração aberto.

Touro

Falar sobre suas preocupações com amigos, familiares ou um profissional pode ser benéfico. Às vezes, compartilhar o que está em sua mente pode aliviar o peso emocional. Busque as origens das suas culpas, mas para isso você precisa acalmar sua mente que está bem agitada.

Gêmeos

Faça uma pausa para refletir e buscar por respostas dentro de si mesmo(a). Essa necessidade de se retirar temporariamente do mundo exterior para ganhar perspectiva sobre uma situação específica é super válida. Aproveite também para buscar alguma prática que te ajude a clarear as ideias.

Câncer

Esteja atento às possibilidades que se aproximam e se prepare para aproveitá-las. Fortaleça laços com grupos e amigos para alcançar objetivos comuns. Existe uma promessa de expansão, mas se prepare cuidadosamente para os desafios que podem surgir.

Leão

Leonino(a), não deixe de cultivar a empatia em suas interações com os outros. O segredo é manter a calma em situações desafiadoras, agindo com sabedoria e equilíbrio. Confie em sua intuição e insights emocionais ao tomar decisões importantes.

Virgem

Chegou a hora de encontrar harmonia nas diferentes áreas da sua vida. Explore e expresse a sua criatividade, principalmente na carreira. Foque no autocuidado, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Seja grato(a), reconheça suas bênçãos.

Libra

Enfrente a realidade, mesmo que seja desconfortável. Expresse seus pensamentos e sentimentos com clareza, evitando mal-entendido. E proteja sua energia, evitando pensamentos obsessivos ou preocupações excessivas que possam prejudicar seu bem-estar mental.

Escorpião

O dia pede para você explorar e expressar sua criatividade, seja através das artes, da escrita ou de outras formas de expressão. Pensamentos prejudiciais podem te deixar nada produtivo(a), e cultivar uma mentalidade mais positiva. Busque alegrias e cuide do seu bem-estar emocional.

Sagitário

Avalie o que você aprendeu e como cresceu durante esse ano. Celebre suas conquistas e reconheça o trabalho árduo que fez você chegar até aqui. Cuidado para não se deixar levar por extremos, busque a harmonia em diferentes áreas da sua vida.

Capricórnio

Busque a verdade em situações complexas e tente comunicar suas ideias de maneira eficaz, evitando mal-entendido. Chegou a hora de assumir a liderança com sabedoria, sendo justo e considerando as perspectivas de todos os envolvidos. Avalie as consequências a longo prazo de suas decisões e ações.

Aquário

Abundância não tem nada a ver com ganância. E ganância também não tem nada a ver com aquariano(a). Esteja atento a comportamentos gananciosos ou excessivamente possessivos. Não se apegue tanto. São os apegos e as resistências que tornam as vias mais complicadas.

Peixes

O conselho pode ser dar-se permissão para descansar, relaxar e recarregar energias. Refletir sobre sua vida e as situações que o cercam. Aproveite para planejar com sabedoria, considerando suas metas e estratégias futuras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.