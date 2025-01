Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (28/1)

Mercúrio chegou em Aquário e está se sentindo em casa. A partir de agora, as ideias tendem a fluir melhor, trazendo insights e perspectivas novas. Hoje, a Lua em Capricórnio se opõe a Marte, pedindo maturidade emocional. Por mais que surjam conflitos, escolha preservar sua serenidade. Lembre-se: muitas vezes o outro age a partir de suas próprias inseguranças, não das suas.



A Lua interage com Urano, Netuno e Vênus, somando forças para essa fase de finalizações. É tempo de deixar para trás modelos obsoletos que já não funcionam mais. Urano aponta novos caminhos, trazendo possibilidades e novidades. Pegue uma nova estrada, abra-se para novas ideias. Talvez essa segurança que você tanto se agarra não esteja mais fazendo bem.



Tente. Tente outra vez. Se movimente. Liberte suas ideias. Onde você não via oportunidades antes, agora pode enxergar novas possibilidades. O céu de hoje é um convite à inovação e ao recomeço, sempre com maturidade e coragem.

Áries

Solte as rédeas da sua mente e deixe as ideias fluírem sem censura. Mercúrio em Aquário traz inspiração para pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas. Permita-se ousar. A Lua em trígono com Urano sugere que você explore novas formas de expressar sua autenticidade.

Touro

Urano continua impactando sua maneira de encarar o mundo, e hoje, com o apoio da Lua, é um excelente momento para questionar velhas estruturas. Que tal experimentar algo diferente em sua rotina ou trabalho? Mercúrio em Aquário ajuda você a pensar em estratégias mais modernas e eficazes.

Gêmeos

Com seu regente, Mercúrio, em Aquário, sua criatividade e visão ampla ganham destaque. Aproveite o momento para se conectar com grupos ou compartilhar suas ideias. A Lua em trígono com Urano pede que você busque aprendizados e experiências que expandam sua mente e tragam inovação.

Câncer

Hoje, sua intuição está afiada, mas a Lua em Capricórnio pede equilíbrio entre emoção e razão. Use Mercúrio em Aquário para explorar novas abordagens para seus problemas. Urano pode surpreendê-lo com insights que ajudam a desapegar de padrões antigos e trazer mais leveza.

Leão

As interações e parcerias ganham força. Mercúrio em Aquário ilumina seus relacionamentos, ajudando a trazer clareza e inovação para dinâmicas antigas. A Lua em trígono com Urano sugere que uma conversa pode mudar tudo. Seja flexível e aberto ao inesperado.

Virgem

O dia favorece mudanças na rotina e no trabalho. Mercúrio em Aquário convida você a pensar em maneiras inovadoras de melhorar sua produtividade. Com a Lua em trígono com Urano, pequenas alterações podem gerar grandes resultados. Teste algo novo!

Libra

A energia de Mercúrio em Aquário é perfeita para você explorar sua criatividade e se expressar de forma única. A Lua em trígono com Urano traz um impulso para romper com bloqueios e se divertir de maneira espontânea. Dê espaço para aquilo que faz seu coração vibrar.

Escorpião

Mercúrio em Aquário ilumina suas questões familiares e emocionais, ajudando a encontrar novas soluções para antigos problemas. A Lua em trígono com Urano indica que mudanças no lar ou no ambiente familiar podem ser libertadoras. Abrace o novo com coragem.

Sagitário

Hoje, as palavras têm poder. Mercúrio em Aquário estimula sua capacidade de comunicação e networking. A Lua em trígono com Urano pede que você saia do óbvio e explore novas formas de dialogar ou compartilhar ideias. Uma conversa inesperada pode abrir portas.

Capricórnio

Com a Lua em seu signo, você está mais sensível, mas o trígono com Urano sugere que é hora de mudar sua relação com o dinheiro ou o valor que dá a certas coisas. Mercúrio em Aquário ajuda você a ser mais estratégico e a pensar em alternativas inovadoras para seus ganhos.

Aquário

Mercúrio em seu signo traz brilho mental e facilidade para explorar novas possibilidades. A Lua em trígono com Urano reforça a necessidade de agir com autenticidade e leveza. Confie nas ideias que surgem hoje, mesmo que pareçam ousadas. Elas podem ser o início de algo incrível.

Peixes

Hoje é um ótimo dia para refletir e soltar o que já não faz sentido. Mercúrio em Aquário ajuda você a enxergar além das aparências, enquanto a Lua em trígono com Urano pode trazer insights inesperados sobre como se libertar de velhos padrões. O novo começa dentro de você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.