Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (27/7)

Hoje a Lua em Peixes forma uma conjunção com Netuno, que é o planeta regente deste signo, às 17 horas. Um pouco mais tarde, a Lua também forma um sextil com Plutão em Capricórnio, favorecendo um posicionamento mais responsável.

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas.

Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Desde a última sexta-feira (23), quando aconteceu a Lua cheia em Aquário, algumas situações estão se evidenciando e demandando maior atenção.

Tente não ficar racionalizando demais os pensamentos que estão surgindo, porque tentar prever todos os cenários possíveis apenas faz com que você que perdido em meio a dúvidas e não tome atitudes assertivas, em relação ao que você deseja conquistar.

Áries

A presença da Lua em Peixes te deixa mais sensível. Por isso, tenha cuidado para não dramatizar demais as situações. É preciso se permitir sentir, mas também é necessário identificar se você não está focando em sentimentos difíceis por tempo demais, deixando que isso tome um espaço maior em sua vida do que o necessário.

Touro

Tenha coragem de se movimentar seguindo a sua intuição, sem se prender a preconceitos sociais ou aqueles que partem de si mesmo(a) acerca de onde você quer chegar profissionalmente. Está tudo bem mudar de ideia, desde que você esteja sendo fiel a si mesmo(a) e tenha um planejamento para fazer essas transformações de forma responsável.

Gêmeos

Hoje à noite Mercúrio (planeta regente de Gêmeos) ingressa em Leão, despertando sua criatividade e disposição para fazer as coisas acontecerem. Por isso, é importante dar ouvidos à sua intuição e ter coragem para colocar em prática as ideias inovadoras que estão vindo à tona. Não deixe que o medo de julgamentos te impeça de seguir seus sonhos.

Câncer

Saiba que existe uma razão para tudo aquilo que você sonha. Essas vontades que parecem não ser controláveis merecem sua atenção, para que você seja mais fiel a si mesmo e proporcione a sua melhor versão para as pessoas que encontra em sua vida (pessoal e profissional). Aproveite a inspiração que vem com a Lua em Peixes para colocar esse potencial em prática.

Leão

Hoje a noite Mercúrio ingressa em Leão fazendo com que você se sinta mais comunicativo e confiante para expor suas ideias. Isso pode ser muito bem aproveitado principalmente no trabalho, para que você apresente propostas de melhorias que podem ser feitas para que a equipe tenha um melhor desempenho.

Virgem

A criatividade que está reverberando nos próximos dias, devido à entrada de Mercúrio em Leão que acontece hoje a noite, configura um bom momento para criar coragem de seguir sua intuição, percebendo que manter-se apenas no pensamento racional faz com que você perca a conexão consigo mesmo(a).

Libra

A presença da lua em peixes faz com que você, libriano(a), se sinta mais emotivo(a) e tenha dificuldade em manter a imparcialidade. Por isso tenha cuidado com discussões, principalmente no ambiente de trabalho, porque você pode acabar levando as coisas para o lado pessoal. Não tire conclusões precipitadas.

Escorpião

Assim como Escorpião, Peixes também é um signo regido pelo elemento água. Por isso, a presença da Lua em Peixes faz com que você se sinta mais vulnerável ao que acontece ao seu redor. Tenha cuidado para não interpretar de forma errada atitude de alguém e acabar gerando discussões sem fundamento.

Sagitário

A presença da Lua em Peixes te convida a dar espaço aos seus sentimentos e a expressá-los para as pessoas que você ama. Além disso, as energias piscianas também te desafiam a integrar em seu cotidiano profissional algo que verdadeiramente te inspira e te motiva, dando mais sentido para o seu trabalho.

Capricórnio

O trânsito da Lua por Peixes faz com que você tenha mais consciência do que está se passando internamente, tornando mais difícil ‘engolir’ suas emoções. Como o Mercúrio entrará em Leão à noite, você se sentirá mais confiante para expor o que está sentindo e deve aproveitar isso para conversar com quem confia.

Aquário

Racionalizar tudo e refletir excessivamente sobre os seus problemas tende a ser algo comum para você, aquariano(a). A presença da Lua em Peixes, porém, te convida a ter mais serenidade para compreender que é preciso também dar lugar ao lado emocional, para haver equilíbrio. Ignorar os sentimentos apenas gera barreiras em suas relações.

Peixes

A presença da Lua no seu signo faz com que você esteja mais sensível a tudo que acontece ao seu redor. Tenha cuidado para não deixar com que qualquer desentendimento ou frustração acabe com o seu dia. Lembre-se que você não tem controle sobre as coisas que acontecem com você, mas pode aprender a mediar suas reações à elas.

