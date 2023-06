Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (27/6)

Escorpião

A terça-feira será um dia mais calmo, depois do alvoroço dos últimos dias. A Lua segue seu curso por Libra e chega ao Quarto Crescente, fazendo com que os relacionamentos dêem a tônica da semana a partir de hoje. Será necessário reconhecermos nossas fragilidades nas relações, quais limites são importantes colocar, o quanto fazemos (ou deixamos de fazer) apenas para agradar o outro e onde mora a nossa vulnerabilidade. Com a entrada de Mercúrio no signo de Câncer, vamos encontrar pessoas mais sensíveis, com maior risco de se magoarem por mal-entendidos. É um ótimo momento para falarmos sobre o que sentimos sobre tudo, e essa expressão emotiva é exatamente o que pode gerar conflitos. Olhe para o outro, enxergue o outro, entenda as suas necessidades. Estenda a mão e saiba que juntos é possível ir bem mais longe. Alguma fragilidade de saúde pode afetar, em especial, os nativos de Câncer, Libra, Capricórnio e Áries.Muitas coisas boas estão a caminho para você, Escorpiano, coisas essas que vão trazer satisfação pessoal, orgulho e ganhos financeiros. Expresse o que sente com cuidado, escolha bem as palavras, mas saiba que tudo aquilo que disser nesse período será ouvido e levado em consideração.Com a entrada de Mercúrio em Câncer, você perde um pouco o controle das coisas no trabalho e tende a se isolar de eventos sociais. O conforto que você busca está no lar, na família, naqueles amigos mais próximos, em lugares e sabores conhecidos. Abra o seu coração para essa temporada de acolhimento, amor e empatia.As cobranças emocionais tendem a aumentar para você, e é importante dar o braço a torcer. Sim, dê ouvidos ao que as pessoas ao seu redor estão dizendo antes que essa “falta” deixe de incomodar, ou você pode se arrepender. Ainda que soe como “chantagem emocional” e até atrapalhe o seu foco no trabalho, ter esse cuidado faz parte da manutenção das relações, além de reforçar os laços e trazer ainda mais estabilidade.A Lua em Libra te ajuda a ver o que há de melhor nas pessoas com quem você convive. Faça disso uma oportunidade para reconhecer o valor de cada uma delas, e as deixe saber de sua gratidão e sentimentos. A sensação hoje é de bem-estar, apesar das discussões e tensões que podem acontecer no relacionamento.Mercúrio em Câncer te ajuda a lidar com seus sentimentos, em especial na parte em que precisa expressá-los. Sim, Virginiano, não basta amar, é preciso dizer (seja por atos ou palavras) que ama, assim como o porquê de sentir isso em seu coração. Esse reconhecimento do amor é chave para o bem-estar das pessoas envolvidas.A Casa 4 e a Lua estão em seu signo, Libriano. Isso te leva a buscar apoio entre aquelas pessoas que fazem parte da sua história, que conhecem você de verdade e sempre estiveram ali, nos bons e maus momentos. Também dialoga com a necessidade de formar uma família - Vênus em Leão pode aumentar ainda mais esse desejo de ter um lar, de deixar um legado.Se você agir com calma e tranquilidade, buscando formar parcerias e evitar grandes mudanças, é bem possível que tenha uma terça-feira incrível para o profissional. No amor, continua com a necessidade de equilibrar a balança entre desejo e amor. Deixe a sua generosidade falar mais alto e doe um pouco do seu tempo a alguém que está precisando de você.O sextil de Vênus com a Lua te afeta de maneira deliciosa, Taurino, trazendo harmonia, tranquilidade e equilíbrio. Pode ser um dia excelente para você ter um primeiro encontro ou então para se reconectar com a pessoa amada, pois há vibrações de desejo intenso, bem-estar e conexão emocional ao seu redor. Entregue-se aos prazeres que batem à sua porta.O Quarto Crescente te traz energia renovada, mas a oposição entre Lua e Quíron pode abalar a sua saúde, pois favorece crises emocionais e dores de cabeça. Respire fundo e deixe tudo seguir seu fluxo, aproveitando os bons aspectos com Marte e Vênus, que conferem oportunidades no trabalho e destaque social. Dê atenção ao seu relacionamento, mas também se pergunte o que te faz manter-se nele.A Lua está oposta a Quíron, o asteroide que fala das feridas que nunca se fecham, Ariano. Além de uma possível sensação física de cansaço e mal-estar, você pode ser confrontado com problemas relacionados à sua maturidade, independência e autonomia. Como há um sextil entre a Lua e Marte, a dica é que você aproveite essa energia, e tome decisões baseadas em ponderação e equilíbrio de forças.Você deveria reservar algum tempo do seu dia para planejar algo. Talvez um novo curso, uma viagem, uma reforma em sua casa. Ainda é um dia complexo, mas bem mais leve do que foi ontem. Pisciano, você sente uma criatividade maior, e é capaz de executar mais tarefas em menos tempo. A dica para otimizar ainda mais essa fase é priorizar sua agenda de atividades diárias pelas entregas que te dão mais prazer - é preciso curtir, se sentir bem, colocar seus sonhos no papel, empenhar-se por aquilo que acredita.