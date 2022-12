Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (27/12)

Escorpião

Capricórnio

Libra

Áries

Aquário

Virgem

Peixes

Câncer

Gêmeos

Sagitário

Touro

Leão

Hoje a Lua entra em Peixes, enfatizando a necessidade de nos dedicar aos nossos sonhos e metas, para construí-los de 'grão em grão'. É preciso se atentar aos detalhes e dar um passo de cada vez. A Lua em Peixes forma sextil com Sol em Capricórnio durante a tarde, nos mostrando que precisamos ter uma visão a longo prazo. É importante perceber que tudo que aprendemos e tudo que direcionamos nossa energia traz resultados, mesmo que, muitas vezes, sequer reconhecemos nossas próprias conquistas. Aproveite o dia para refletir tudo o que conquistou até aqui e, então, planejar-se e colocar no papel quais são seus sonhos e metas para 2023.A entrada da Lua em Peixes desperta um lado mais intuitivo e sensível, fazendo com que você, escorpiano, desenvolva melhor seus projetos profissionais. Aproveite essa energia para buscar novos conhecimentos e desenvolver sua espiritualidade. Esse movimento pode ajudar a minimizar os impulsos destrutivos.A entrada da Lua em Peixes traz um ar mais sonhador para as pessoas de Capricórnio. As energias piscianas trazem brilho para seu planejamento, lembrando que precisamos ter momentos de descontração e autocuidado.O Sol em Capricórnio pode trazer muitas inseguranças para você, libriano, já que a necessidade de ordem e disciplina exige mais controle sobre suas ações. Aproveite a entrada da Lua em Peixes para se conectar com suas prioridades emocionais. Você pode usar estratégias como a música e a arte, para descontrair e não se cobrar de estar sempre sob controle de tudo.A presença da Lua em Peixes é um lembrete de que muitas vezes você, ariano, pode estar deixando de lado seus sonhos por medo ou por impaciência. Aproveite esse dia para ficar mais 'off', ao menos no período da noite. Escutar uma música que você gosta pode te ajudar a se conectar aos seus sentimentos, para compreendê-los melhor.A Lua em Peixes evidencia seus sentimentos, gerando desafios durante o dia, já que você tende a fugir dos seus sentimentos. Aproveite essa energia para olhar para seus planos com mais atenção e cuidado, priorizando a busca por autocuidado.Com a chegada da virada de ano, muitas dúvidas podem vir à tona, principalmente sobre sua vida profissional e amorosa. Você pode estar aceitando algumas situações que não te satisfazem, por achar mais fácil e seguro que as coisas permaneçam assim. É importante permitir-se entrar em movimento, para ir em busca do que deseja.A entrada da Lua no seu signo desperta um clima de renovação e mudanças para o próximo ano. Você pode sentir a necessidade de falar sobre seus sentimentos com quem ama. Aproveite esse momento para se conectar com a sua fé e definir suas metas de ano novo, mas mantendo os pés no chão.A entrada da Lua em Peixes afeta diretamente suas emoções, deixando você mais sensível e sonhador. É importante dar atenção aos pequenos detalhes do dia, já que muitas ideias podem surgir. Cuidado com os excessos, você pode acabar dramatizando situações do dia a dia, por estar mais sensível.A entrada da Lua em Peixes pode trazer um desafio para os geminianos, já que seus pensamentos, que já costumam ser mais acelerados, podem acabar te levando para o 'mundo da lua'. Tente tirar um tempo para organizar suas prioridades do dia, para não acabar esquecendo de algo.A presença da Lua em Peixes potencializa o lado mais leve dos sagitarianos, tirando o foco dos desafios e problemas que vem vivendo, direcionando-se ao seu desenvolvimento pessoal. É importante entender que muitas coisas, mesmo as mais difíceis, nos ajudam a evoluir e ir em busca da sua melhor versão.Você, taurino, tende a buscar muito por estabilidade e consistência na vida. Porém, a Lua em Peixes pode despertar um desejo de buscar mais fluidez, contrário do que você costuma seguir. Muitas ideias criativas podem surgir no trabalho, e é importante dar atenção para elas. Busque ter pessoas à sua volta que te incentivam a ir além.O trânsito do Sol por Capricórnio enfatiza sua necessidade de se organizar e distribuir sua energia no que realmente deseja levar para o ano que vem. Em conjunto com esse movimento, a Lua em Peixes traz um brilho maior para seus desejos e sonhos. Busque se apoiar neles para que possa crescer.