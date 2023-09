Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/9)

E a Lua segue revolucionária no signo de aquário. Estamos numa semana acelerada, com muita vontade de fazer acontecer, mas cuidado, pois Mercúrio em Virgem não vai te deixar fazer de qualquer jeito.

Ao longo do dia a Lua vai interagir com vários planetas. E logo no início da manhã ela bate um papo tranquilo com Marte, que quando está no signo de Libra não quer guerra com ninguém. E esse diálogo harmonioso aumenta o desejo de unir pessoas, colaborar, cooperar. As relações ganham uma dose extra de diplomacia e você não vai precisar impor para conquistar seus objetivos.

Mas logo em seguida, a Lua se opõe a Vênus e a receptividade não será muito boa. O segredo é não se deixar afetar por um comportamento desagradável. Mantenha a classe e reflita sobre seu papel nos grupos, você quer poder? Não tente controlar, competir, não queira se destacar sozinho(a), apenas desempenhe o seu papel e continue focado(a) no seu trabalho. Não desperdice sua energia.

E na metade da manhã a Lua encontra Urano e fica mais inquieta. Acalme-se e tente ser mais maleável no momento de aflição. E no fim do dia, depois de tanta impaciência, a Lua chega no signo de Peixes, ela senta pra conversar com Saturno e conta como foi o seu dia. E saturno chama para responsabilidade. Sabe aquele dia puxado, parece que você carregou toneladas nas costas? E a única coisa que você pode fazer é esquecer os problemas e tentar uma noite de sono revigorante. Como eu sempre digo, amanhã vai ser outro dia.

Áries

O equilíbrio das emoções e a serenidade são indispensáveis nesse momento, ariano(a). Evite os julgamentos excessivamente rígidos, de si mesmo e dos demais. Você está numa semana de altos e baixos. Se mantenha firme, aberto(a) às novidades e não deixe de agir.

Biscoito da sorte: "O equilíbrio é a chave da felicidade”.

Touro

Mergulhe em uma jornada de reencontro consigo mesmo(a). Sensibilidade e intuição estão potentes no momento, e são estes dons que devem guiar suas ações, como forma de trazer à tona a sabedoria espiritual. Mas deve-se evitar o risco da passividade e de uma postura excessivamente interiorizada, sem relação com o mundo exterior.

Biscoito da sorte: "Equilibre o dar e o receber."

Gêmeos

A semana pede renovação no seu lar e criatividade nas suas palavras! Você precisa se sentir livre para realizar. Os últimos dias foram puxados, mas algo está sendo finalizado, confia! Você vai alcançar seus objetivos e a sensação será de que valeu a pena. Foque nos seus objetivos.

Biscoito da sorte: "Realização e sucesso são consequência de nossas atitudes."

Câncer

A semana começa com oportunidades de fortalecer suas conexões, canceriano(a). Fique de olho nas surpresas.

O número cinco, aqui presente, é o número das mudanças que surgem para trazer crescimento e evolução, através do desenvolvimento de princípios como o altruísmo, a paciência e a serenidade.

Em seu aspecto negativo, está presente no indivíduo que usa o poder da sabedoria para ajudar os demais, sem no entanto conseguir ajudar a si mesmo.

Biscoito da sorte: "Utilize sua sabedoria para ajudar a si mesmo."

Leão

Esteja preparada para se adaptar e usar sua criatividade diante de qualquer contratempo, leonino(a)! Os ciclos da vida, que se sucedem ininterruptamente, alternando alegrias e vitórias com as tristezas e desafios.Mas não importa para que lado a roda gire, seu eixo continua firme e é essa a lição que temos a aprender: manter a estabilidade interna quando as mudanças ocorrem.

Biscoito da sorte: "Procure manter a estabilidade interna diante dos imprevistos."

Virgem

Que tal expandir seus horizontes e mergulhar em assuntos mais profundos? Faça uma análise detalhada e prática dos desafios que surgirem. Sua intuição e imaginação estarão em alta, mas não deixe que os medos e as emoções em conflito, te paralisem. Logo a tempestade emocional vai passar, tente ficar tranquilo.

Biscoito da sorte: "A paz só pode ser alcançada através de atitudes conscientes."

Libra

Não tenha medo de tomar iniciativas, seja para aprender algo novo ou para dar aquele empurrãozinho nos seus projetos. Se concentre em harmonizar seus relacionamentos e não deixe de nutrir seu próprio coração e entrar em contato com os seus desejos sexuais. Mantenha o equilíbrio, pois a semana promete ser de crescimento e descobertas emocionantes!

Biscoito da sorte: "Não confunda desejo com necessidade."

Escorpião

Está em suas mãos a chave para abrir as portas do sucesso e do bem-estar. Confie em sua intuição e siga seu caminho com determinação. Coloque em prática o seu potencial de planejamento, organização e concretização de projetos.

Biscoito da sorte "Aja para alcançar a estabilidade que deseja."

Sagitário

Continue abrindo caminhos, sagitariano(a)! Vá em busca dos seus sonhos mais audaciosos. Você só precisa acreditar nos seus próprios talentos para empreender as ações que se quer realizar. É hora de adaptar-se às circunstâncias que estão mudando. colocar as ideias em ordem e achar o caminho certo a seguir.

Biscoito da sorte: "Utilize seus talentos e conquistará tudo o que sonhar."

Capricórnio

Prepare-se para um tempo de crescimento e oportunidades de explorar territórios novos. Cuide do seu lar e das suas relações, mantendo um olho aberto para oportunidades criativas e inovadoras que irão surgir. A sensibilidade está latente hoje e é esse dom que deve guiar as suas ações.

Biscoito da sorte: "Equilibre o dar e o receber."

Aquário

Muitas emoções e descobertas na sua semana, hein aquariano(a)!? O melhor a fazer hoje é olhar para os seus padrões de comportamento, de emoções e sentimentos em relacionamentos passados para ter uma visão mais ampla se está tomando o caminho certo. A relação com o passado está presente, mas não deixe de encarar os desafios de frente. Nada de se isolar.

Biscoito da sorte: "Suas ações no presente determinam seu futuro."

Peixes

As energias estão fluindo de todos os lados, pedindo que você se mantenha equilibrado(a) e fiel a si mesmo(a). E não esqueça que as mudanças surgem para trazer crescimento e evolução, através do desenvolvimento de princípios como o altruísmo, a paciência e a serenidade. Não tente ajudar os demais, sem conseguir ajudar a si mesmo(a).

Biscoito da sorte: "Utilize sua sabedoria para ajudar a si mesmo."

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.