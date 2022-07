Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/7)

Hoje a Lua, planeta que se relaciona com a forma como lidamos com nossas emoções, está em Câncer. Esse posicionamento faz com que todos fiquemos mais sensíveis e cuidadosos com quem amamos, mas também pode impulsionar um comportamento vitimista.

Sabendo disso, tenha cautela para não levar tudo para o lado pessoal e acabar criando um desentendimento que pode ser evitado - principalmente porque a tensão entre a Lua e Urano hoje nos deixa mais ‘estressadinhos’.

Em relação aos desafios que você está vivendo, especialmente na vida profissional, não se permita desanimar ao se deparar com obstáculos que surgirem pelo caminho, porque apenas quando precisamos enfrentar situações difíceis conseguimos perceber a força que temos.

Sendo assim, é mais interessante que você olhe para os desafios como uma poderosa fonte de aprendizado, que te ajuda a desenvolver toda a sua capacidade intelectual e também sua maturidade emocional.

Horóscopo de hoje

Aquário

Como os aquarianos são regidos por Urano, a quadratura que esse planeta forma com a Lua nesse momento te afeta diretamente. Você deve ter cuidado para não desconsiderar a opinião e mesmo o sentimento dos outros, porque você tende a adotar uma visão egocêntrica, que pode magoar quem convive com você.

Capricórnio

A presença da Lua em Câncer não lhe é agradável, porque este é o signo oposto ao seu, o que significa que você pode não integrar muito bem as energias despertadas por esse signo. Para transmutar essa tendência, tente não focar naquilo que te incomoda e faça o esforço de ser compreensivo com o outro.

Escorpião

Os nativos de Escorpião são muito afetados pela quadratura tensa que está se formando entre a Lua e Urano hoje. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.

Câncer

Como a Lua é o planeta regente de Câncer, a quadratura tensa que esse astro está formando com Urano te influencia diretamente. Esse aspecto impulsiona certo vitimismo e egocentrismo da sua parte e você deve ter cuidado para não incitar discussões sem fundamentos. Lembre-se de ter empatia para conversar.

Gêmeos

Além da tensão entre Marte e Mercúrio, a Lua está transitando por Câncer, e a soma da influência desses aspectos pode impulsionar um comportamento egocêntrico. Por isso, tenha cautela ao dialogar com as pessoas que você convive, lembrando de tentar compreender o lado do outro.

Leão

A tensão entre Marte e Mercúrio pode fazer com que você se sinta confuso emocionalmente, dividido entre sentimentos intensos e uma cobrança racional. Assim, tenha cuidado para não colocar peso demais em si mesmo, porque isso gera inseguranças. Saiba reconhecer aquilo que precisa de atenção e leve como aprendizado.

Peixes

Os nativos de Peixes são beneficiados pela serenidade despertada pelo posicionamento da Lua em Câncer. Por outro lado, caso você esteja vivendo conflitos emocionais, eles podem ser amplificados nesse momento e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada ao que te incomodar, e acabar gerando discussões.

Libra

A tensão entre Marte e Mercúrio faz com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Essa tendência é evidenciada pela quadratura que a Lua está fazendo com Urano, e você deve ter cuidado para não criar conflitos externos por não conseguir compreender os internos. É um bom momento para dedicar-se ao autoconhecimento.

Sagitário

Os sagitarianos tendem a ter uma personalidade mais independente, sendo apegado a poucas pessoas. O aspecto que está se formando entre a Lua e Urano nesse momento pode fazer com que você precise de mais espaço em seus relacionamentos, então, tente comunicar isso para não magoar a outra pessoa.

Áries

A quadratura que está se formando entre Marte e Mercúrio pode ser conflitante, caso você não tenha sensibilidade para se expressar. Por outro lado, esse posicionamento te faz sentir mais motivado profissionalmente, mas você deve se lembrar que descansar também é necessário para sua saúde mental.

Virgem

Os virginianos são propensos a um posicionamento crítico em relação a si mesmos e às pessoas que convivem. Essa tendência é evidenciada pela quadratura que a Lua está formando com Urano nesse momento, por isso, tenha cuidado para não desconsiderar os sentimentos das outras pessoas.

Touro

Para os nativos de Touro, a quadratura que está se formando entre Marte e Mercúrio pode despertar uma postura crítica que magoa pessoas ao seu redor. Porém, nos próximos dias, toda essa tensão emocional começa a se aliviar aos poucos.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.