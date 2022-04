Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/4)

Capricórnio

Aquário

Câncer

Peixes

Gêmeos

Escorpião

Libra

Leão

Sagitário

Touro

Virgem

Áries

Ontem pela manhã a Lua ingressou no signo de Peixes, indicando que, precisaremos ter mais calma e serenidade nesse momento. As energias desse signo indicam que é preciso nos manter mais introspectivos e respeitar o nosso próprio ritmo (mental e físico) para cumprir com as tarefas diárias. Nesse momento de pandemia, uma das principais queixas tem sido a diminuição da produtividade e de motivação de forma geral (em casa, no trabalho, nos relacionamentos afetivos…). Muitas vezes, acabamos insistindo em 'empurrar as coisas com a barriga' sem dar atenção para o que realmente precisamos para melhorar a rotina, seja incluir um exercício físico, diminuir a carga de trabalho (dividindo melhor as tarefas domésticas, por exemplo) ou até mesmo buscando ajuda profissional (com médicos, psicólogos ou qualquer tipo de cuidado que seja válido para você). A Lua forma um sextil com Urano em Touro hoje e, como esse signo é ligado a todos os prazeres táteis, uma dica interessante é se dar um momento de spa hoje.A sensibilidade de Peixes faz com que os capricornianos se sintam desconfortáveis, porque a sua mente funciona com base na racionalidade, que está em segundo plano nesse momento. É importante não reprimir suas emoções, porque isso dá espaço para comportamentos impulsivos quando elas não puderem ser controladas.A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.Assim como Câncer, Peixes é regido pelo elemento água, que é ligado às flutuações emocionais. Por isso, nesse momento em que o seu planeta regente está transitando por Peixes, é preciso ter cuidado para não deixar a razão em segundo plano, tomar atitudes impulsivas e usar palavras amargas.A passagem da Lua por Peixes hoje pode fazer com que você se sinta muito apaixonada (por alguém, pela vida..) ou extremamente triste, porque a influência desse trânsito evidencia seus sentimentos mais profundos. Sabendo disso, tenha cuidado para não levar tudo o que você sente como uma verdade absoluta.Os nativos de Gêmeos costumam viver como se estivessem sempre atrasados e não houvesse tempo suficiente para fazer tudo o que desejam. As energias piscianas te convidam a repensar essa postura, percebendo que essa ansiedade faz com que você nunca esteja verdadeiramente presente, porque a sua mente está preocupada com o futuro.A presença do gera uma tensão do Sol em Touro e da Lua em Peixes gera uma tensão entre a intuição e os instintos, e a necessidade de estabilidade e segurança em sua vida. No trabalho, você pode querer mudar a dinâmica das coisas para ter mais controle sobre as tarefas dos seus colegas, mas tende a agir de forma passiva agressiva - e pode acabar irritando alguém.Os nativos de Libra devem ter cuidado para não deixar que a ingenuidade pisciana fale mais alto que a razão nesse momento. Mesmo que você queira agradar quem ama, é preciso saber dialogar e chegar a um acordo sobre o que deve ser feito. Você não precisa (e nem deve) abrir mão das suas necessidades e vontades por outras pessoas.É preciso ter cuidado para não ser inflexível e arrogante, principalmente com seus colegas de trabalho. Lembre-se que impor algo a alguém apenas gera um distanciamento entre vocês, saiba dialogar com paciência.A presença da Lua em Peixes aflora uma sensibilidade que pode gerar insegurança. Quando esse sentimento vier à tona, tente conscientizá-lo e descobrir suas origens. Tenha cuidado para não projetar esse incômodo interno nas pessoas ao seu redor, porque culpar os outros tende a ser uma saída mais fácil do que encarar sua própria responsabilidade.A passagem da Lua por Peixes, enquanto o Sol se encontra no seu signo, indica que você terá mais clareza para identificar qual situação ou relacionamento está te impedindo de atingir todo o seu potencial. Porém, a influência pisciana pode fazer com que você dramatize o que foi percebido.A presença da Lua em Peixes, enquanto o Sol está posicionado em Touro (que é um signo de terra assim como Virgem), gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade em sua vida. Você pode querer colocar em prática algo que está planejando há algum tempo, mas é necessário ter cuidado para não fazer uma mudança radical nesse momento.A presença da Lua em Peixes e do Sol em Touro gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade. As mudanças são bem vindas, mas são melhores quando bem estruturadas. Tenha cuidado para não permitir que as suas emoções guiem as decisões profissionais.