Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/12)

A noite vai ter Lua cheia... E até o dia 10 de janeiro, muitas águas vão passar por debaixo dessa ponte. Deixa o teu coração falar, a emoção fluir e o amor entrar. É Lua cheia no signo de Câncer, olha para tua história, faz as pazes com teu passado, pois só assim você consegue mudar o teu futuro. As águas que levam, lavam as mágoas e contornam os obstáculos. É lunação de sagitário e Mercúrio também está lá, retrógrado, revivendo, recordando, desobstruindo os caminhos e as emoções. Nunca esqueça que de onde você vem reflete para onde você vai.

Áries

Vai ser difícil desgrudar da família nos próximos dias. A Lua cheia em Câncer traz uma clima aconchegante para o seu lar e muita harmonia para os encontros. E Júpiter ainda pode te surpreender positivamente, especialmente no mundo das finanças.

Touro

A Lua Cheia em Câncer vai te deixar super inspirado(a). Fale, converse, pois você será a estrela dos bate-papos! Você está com o dom sensibilizar e tocar no coração do outro. Deixe a sensação de expansão e autoconfiança crescer dentro de você.

Gêmeos

A Lua Cheia em Câncer ilumina suas finanças, geminiano(a). Não desperdice essa oportunidade, pois o seu potencial de ganhos está super ativado. Nos próximos 15 dias, o universo pode trazer uma surpresa agradável para a sua conta bancária ou uma solução criativas para aumentar sua renda.

Câncer

Prepare-se para receber as bênçãos da Lua Cheia em Câncer. Sua autoconfiança será sua maior aliada e sua presença será marcante. Nas próximas duas semanas se abra para momentos alegres, tente se divertir mais com seus amigos ou viaje. Tudo isso vai te fazer muito bem.

Leão

Muito cuidado com os exageros, leonino(a)! Nas duas próximas semanas, aproveite para descansar sempre que puder. Tente dormir mais cedo e se preocupar menos. Tudo que você precisa agora é manter sua energia equilibrada. Lembre-se de cuidar dos seus pensamentos.

Virgem

A Lua Cheia, que culmina em Câncer, ilumina suas amizades e

projetos em grupo. Durante as próximas duas semanas busque seus amigos. Este é um daqueles momentos em que você percebe quem realmente está ao seu lado. Essas conexões vão trazer muita expansão.

Libra

A Lua Cheia em Câncer vai iluminar suas conquistas e você vai enxergar um potencial para crescimento. Nos próximos dias, você pode receber reconhecimento pelo seu trabalho ou até uma proposta nova. Suas decisões e escolhas vão render bons frutos.

Escorpião

Você vai ter um fim de ano super iluminado, escorpiano(a). Chegou a hora de tomar decisões importantes para 2024, que podem incluir um novo estilo de vida, uma nova fase na relação ou o impulso de fazer algo em prol do seu

crescimento e estabilidade.

Sagitário

Tudo isso que você está vivendo não foi em vão. Você passou por muitos desafios e mudanças e está muito mais forte do que antes. Lembre-se que você não está sozinho(a). Não deixe de pedir ajuda quando precisar.

Capricórnio

O momento é de unir forças, conectar e se abrir às pessoas que são importantes na sua vida. Não se sinta sozinho(a), pois nas próximas semanas você pode viver momentos agradáveis com seu par. O momento vai trazer

estabilidade e alegria nessas conexões.

Aquário

A Lua Cheia em Câncer traz um foco para sua saúde e rotina diária, incentivando você a equilibrar trabalho e vida pessoal. Nas próximas duas semanas, você também poderá sentir uma conexão mais forte com sua casa e família. Tente descansar, mais dormir bem, além de organizar a casa ou o espaço de trabalho.

Peixes

E hoje, a Lua Cheia em Câncer abre as portas para um mundo de

criatividade e paixão. Essa lunação, abençoada por Saturno, traz uma energia de compromisso e estrutura para seus desejos. Tanto que as duas próximas semanas se comprometa com seu planejamento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.