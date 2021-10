Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (26/10)

Ontem à tarde a Lua ingressou em Câncer, que é um signo de água, assim como Escorpião. O ingresso do Sol em Escorpião no último sábado (23) faz com que a nossa percepção esteja mais aguçada, tanto no sentido emocional, fazendo com que seja mais fácil entender seus sentimentos e perceber os sinais que as pessoas que estão ao redor; quando no sentido prático, o que é benéfico para o trabalho e ajuda a desenvolver novas ideias.

Porém, a influência das energias cancerianas podem fazer com que a sensibilidade emocional seja um pouco problemática, já que tendemos a nos afetar com mais facilidade por tudo o que acontece ao redor e acabar agindo de forma vitimista.

Além disso, Vênus (o planeta do amor) está formando um aspecto desarmônico com Netuno (regente do inconsciente), indicando confusões nos relacionamentos, que podem ser causados pelos traumas que cada um de nós carregamos.

Capricórnio

Como Câncer é o signo oposto complementar de Capricórnio, as energias cancerianas que são evidenciadas pelo trânsito lunar fazem com que você se sinta desconfortável emocionalmente. Isso acontece principalmente porque evidencia o fato de que não é possível ter controle sobre suas emoções, o que costuma ser uma das metas dos capricornianos.

Sagitário

A quadratura que está se formando entre Netuno e Vênus pode fazer com que você sabote seus relacionamentos, pensando demais sobre situações que poderiam ser conversadas e resolvidas com facilidade. Muitas vezes, o medo de compromisso faz com que você crie motivos para se afastar de pessoas que você gosta muito.

Câncer

O seu lado romântico se torna ainda mais aflorado quando a Lua está transitando pelo seu signo, mas, ao mesmo tempo, você pode agir de forma ciumenta e controladora. Mesmo quando você acredita que sabe o que é melhor para a outra pessoa, a liberdade dentro de um relacionamento é um fator primordial. Busque dialogar sobre isso.

Aquário

Os aquarianos são propensos a um posicionamento crítico em relação a si mesmos e às pessoas que convivem. Essa tendência é evidenciada pela quadratura que a Lua está formando com Urano (seu planeta regente) nesse momento, por isso, tenha cuidado para não desconsiderar os sentimentos das outras pessoas.

Gêmeos

A Lua em Câncer pode fazer com que pequenos problemas e sentimentos pareçam ter uma proporção muito maior do que realmente têm. É preciso perceber que tudo aquilo que não sai conforme o esperado te ajuda a evoluir e a desenvolver novas habilidades para lidar com imprevistos. Tente não fazer tempestade em copo d’água.

Escorpião

O ciúmes tende a ser um desafio hoje, principalmente porque a quadratura que está se formando entre Vênus e Netuno pode te levar a enxergar coisas que não são realmente compatíveis com a verdade. Lembre-se que tudo tem um ponto de vista diferente para pessoas diferentes. Por isso, o diálogo é essencial para alinhar suas ideias com quem você se relaciona.

Leão

A passagem da Lua por Câncer te ajuda a se expressar de forma mais carinhosa, além de ter mais cuidado para falar ou fazer algo. Porém, é necessário ter cuidado para não esperar muito das pessoas com quem você se relaciona e acabar se sentindo frustrado caso você não receba a atenção que desejava. Seja sua própria prioridade e espere isso dos outros também.

Peixes

A quadratura tensa que está se formando entre a Lua em Câncer e Urano em Aquário te influencia diretamente. Esse aspecto impulsiona certo vitimismo e egocentrismo da sua parte e você deve ter cuidado para não pensar de forma egocêntrica e acabar magoando alguém com suas palavras. Lembre-se de ter empatia para conversar.

Touro

A Lua em Câncer faz com que os taurinos se sintam mais emotivos e pode levar você a se fechar para se sentir mais seguro, em vez de expressar seus sentimentos para as pessoas com quem se relaciona. É preciso desvincular a ideia de que expressar sua sensibilidade é algo que te deixa mais vulnerável. Na verdade, isso requer muita coragem e maturidade.

Virgem

A Lua em Câncer pode fazer com que os nativos de Virgem se sintam muito vulneráveis, já que evidencia os sentimentos e faz com que você perceba que não é possível controlá-los como você costuma acreditar que consegue. Tente não se fechar, mas sim refletir sobre as percepções que vem à tona nesse momento e, posteriormente, dialogar sobre isso.

Áries

A presença da Lua em Câncer pode fazer com que você seja mais carinhoso com as pessoas que ama, mas será preciso ter cuidado para não começar brigas por motivos desnecessários. É preciso desenvolver mais autocontrole para que você perceba que nos momentos em que as emoções estiverem intensas, não é interessante conversar.

Libra

Os nativos de Libra apreciam o clima mais cuidadoso despertado pelo posicionamento da Lua em Câncer. Por outro lado, caso você esteja vivendo conflitos emocionais, eles podem ser amplificados nesse momento. Você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada ao que te incomodar e acabar gerando discussões.