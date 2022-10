Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (25/10)

Escorpião

Essa terça-feira (25/10) é marcada por um Eclipse Solar em Escorpião. Neste momento, a Lua e o Sol estão se alinhando do ponto de vista da Terra, e esse alinhamento ocorre em conjunção com o Nodo Sul que está em Escorpião, formando um Eclipse Solar Muito poderoso. O encontro da Lua com o Sol e Vênus, em um contexto de Eclipse, promete mexer com nossos sentimentos e relacionamentos. Esse trânsito marca um momento muito importante do ano, e pode trazer questões do passado à tona, além de evidenciar a necessidade de desapego. A vida está te convidando a abrir espaço para o novo, tanto nas coisas materiais quanto em se tratando de relacionamentos que não fazem mais sentido. É preciso tirar um momento para se recolher e perceber as coisas que precisam de mudanças. Reconheça seu valor e o merecimento de tudo aquilo que você tem conquistado, e se permita desfrutar da vida. A temporada escorpiana é muito intensa, e nos relembra da necessidade de cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade.O Eclipse ocorre em seu signo, potencializando todas as características mais de Escorpião. Você pode se sentir mais intuitivo e sensível, o que faz com que você se sinta vulnerável aos imprevistos que podem surgir nos próximos dias. Seja paciente para trabalhar os seus sentimentos, focando na autocompreensão para entender quais são os próximos passos que você deseja tomar.O Eclipse Solar que ocorre hoje pela manhã direciona o olhar para aquilo que necessita de mudanças, tanto na rotina, quanto nas relações pessoais e profissionais. Para os leoninos, é preciso tomar cuidado para não perder o controle, já que muitos imprevistos e contratempos podem surgir. Tenha cuidado para não agir com ignorância.O Eclipse em Escorpião pode ser desafiador para os aquarianos, já que ele desperta uma necessidade de perceber seus sentimentos e como eles moldam suas ações. Isso pode despertar inseguranças, já que as pessoas de aquário tendem a se reprimir emocionalmente. Permita-se sentir, e entender o que está alimentando os sentimentos mais desafiadores.A influência do Eclipse convida as pessoas de Peixes a concentrarem suas energias no processo de se desprender de velhos hábitos - físicos, mentais e espirituais. É preciso entender o que vem adicionando coisas positivas e aquilo que não está sendo construtivo na sua caminhada.O Eclipse Solar em Escorpião indica, para as pessoas de Áries, um momento para encarar as coisas que precisam ser finalizadas definitivamente. Assim, é preciso estar aberto para enxergar aquilo que necessita de mudanças, e ter mais flexibilidade e acolhimento para lidar com esses processos de transformação.O Eclipse em Escorpião pode fazer com que as pessoas de Câncer tenham pensamentos mais intrusivos ao longo do dia, por conta da emotividade gerada pelo fenômeno. Cuidado para não agir de forma impulsiva e tente sempre dialogar sobre o que você vem sentindo ou te afetando.As pessoas de Capricórnio, que sentem uma maior necessidade de estabilidade no trabalho, podem sentir- se sentir inseguras com mudanças na rotina essa semana. O Eclipse pode levar a sair da zona de conforto e a perceber mudanças necessárias para aquilo que não vem fazendo mais sentido. Lembre-se que nem sempre conseguimos estar no controle de tudo.O Eclipse Solar tem como característica despertar temas mal resolvidos, sejam do passado ou do presente. Você, taurino, pode sentir a necessidade de olhar mais para si mesmo e entender quais são as questões que estão te incomodando e te impedindo de evoluir. Elas podem aparecer de uma forma mais forte, já que Escorpião é seu signo oposto. Será preciso ter sabedoria para não reagir mal.O Eclipse em Escorpião pode deixar os geminianos mais irritados, já que por serem pessoas mais racionais, não costumam lidar bem com seus sentimentos. Apesar da dificuldade em lidar com essa emotividade, é preciso estar disposto a trabalhar as questões que surgirem ao longo dos próximos dias e buscar mudanças.Para as pessoas de Libra, o Eclipse em Escorpião pode fazer com que muitos sentimentos se tornem mais evidentes, despertando grandes questionamentos. Você pode se sentir perdido em relação ao que realmente deseja e sente por um momento, e é importante se lembrar que essa sensação é normal. O ideal é olhar para si mesmo e se permitir viver sem tanto controle de tudo.Durante o dia, as pessoas de Virgem vão precisar ter muita paciência para lidar com as mudanças e com as pessoas à sua volta. O Eclipse vai fazer com que sua intuição e percepção estejam mais aguçadas. Tire um tempo para entender seus sentimentos e o que você realmente deseja.O Eclipse Solar em Escorpião te direciona a pensar questões do passado, e a se movimentar em busca de novas ideias e soluções. O Eclipse Solar em Escorpião te direciona a pensar questões do passado, e a se movimentar em busca de novas ideias e soluções. É preciso se atentar à impulsividade e tentar identificar aquilo que está influenciando suas ações e emoções. Esse é um ótimo momento para quebrar ciclos e seguir em frente.