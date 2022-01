Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (25/1)

Hoje é um dia muito poderoso, que movimenta muitas energias. No início da madrugada a Lua ingressa em Escorpião, signo conhecido por ser um dos mais intensos do zodíaco, e logo depois entra na fase minguante. É interessante prestar atenção nos sonhos desta noite e nos insights que estão vindo à tona, porque as energias escorpianas evidenciam o poder da intuição.

Neste momento, as situações que se desenrolarem te direcionam a perceber aquilo que precisa ser liberado e superado em sua vida, para que você se purifique dessas coisas que estão dificultando o seu processo de evolução - pessoal e profissional. Essas adaptações de hábitos diários requerem determinação e perseverança.

Capricórnio

A Lua minguante que acontece em Escorpião no início desta semana nos desafia a desacelerar e refletir sobre aquilo que aconteceu durante este ciclo lunar. Com o fim da primeira lunação do ano, que aconteceu em Capricórnio, esse é um momento propício para analisar os primeiros resultados dos hábitos e projetos que você começou a cultivar no mês de janeiro.

Câncer

Aqueles pontos que você vem repensando nos últimos dias tendem a se evidenciar neste momento, com a influência da Lua minguante em Escorpião que acontece hoje. Como este é um signo de água assim como Câncer, você tende a se sentir mais sensível a tudo que acontece ao seu redor - por isso, é importante se manter mais reservado hoje.

Escorpião

A Lua minguante no seu signo indica um momento de muita sensibilidade, em que você pode se sentir afetado por tudo aquilo que está acontecendo no ambiente ao seu redor. Por isso, é muito importante respeitar suas necessidades e buscar mais reclusão, para cuidar da sua mente e do seu corpo de forma consciente.

Gêmeos

Além da influência de Escorpião, as energias capricornianas também serão marcantes durante os próximos dias devido ao trânsito de Marte e de Mercúrio retrógrado. Precisamos ter cuidado para não acabar agindo de forma arrogante com as pessoas que nos relacionamos, acreditando que elas precisam se adequar às nossas vontades.

Aquário

A influência da entrada de Marte, que ingressou em Capricórnio ontem, te ajuda a harmonizar a forma com quem você tem lidado com suas finanças. É importante tirar um tempo para pensar sobre os seus gastos essenciais e secundários e, assim, perceber com o que é possível economizar.

Leão

A influência da Lua minguante em Escorpião faz com que você se sinta um pouco desanimado, com a energia baixinha. Por isso, é importante aproveitar o início da última fase lunar para descansar um pouco, manter-se mais reservado e acolher os sentimentos que se evidenciam neste momento.

Sagitário

A Lua minguante em Escorpião te leva a analisar as situações que estavam fazendo com que você se sinta mentalmente sobrecarregado. Muitas vezes, sabemos exatamente aquilo que precisa ser transformado, mas acabamos nos contentando com a zona de conforto. Desafie-se a mudar esse padrão.

Touro

As energias escorpianas despertam emoções intensas que podem acabar nos levando a enxergar as coisas apenas pelo lado negativo. Por isso, é preciso ter cuidado para não acabar nos apegando aos pensamentos intrusivos, que apenas dificultam a tarefa de aprender o que for necessário com as situações que não aconteceram de acordo com as expectativas para, então, alinhar novamente os planos.

Libra

Hoje Marte ingressa no signo de Capricórnio e desperta mais energia e determinação para ‘fazer acontecer’. Durante a retrogradação de Mercúrio, que acontece até o fim de janeiro, precisamos reavaliar e reestruturar nossas ideias e, então, as energias capricornianas que vão prevalecer nos ajudarão a colocar os projetos em prática.

Peixes

A Lua minguante em Escorpião, que acontece logo depois da entrada de Marte em Capricórnio, te direciona a refletir sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio maior entre dar e receber. Os nativos de Peixes, que são empatas por natureza, tendem a acabar abdicando das suas próprias vontades (e até da sua personalidade) para agradar as pessoas com que se relacionam.

Virgem

A Lua minguante em Escorpião evidencia alguns sentimentos que estavam nebulosos. Porém, as energias deste signo também podem fazer com que você acabe se colocando como vítima das situações que está vivendo. É importante aprender a acolher seus sentimentos sem tentar encontrar culpados para eles.

Áries

O recolhimento pode ser necessário neste momento e é preciso ter cuidado para não buscar distrações externas que apenas fazem com que você gaste ainda mais energia. A Lua minguante em Escorpião nos leva a perceber aquilo que precisa ser transformado, mas não adianta meter os pés pelas mãos - é preciso refletir com cuidado antes de começar as mudanças.



