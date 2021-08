Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (24/8)

Nesta terça-feira a Lua continua transitando por Peixes até as 16 horas, quando ingressa em Áries. Porém, ela estará fora de curso até esse horário, fazendo com que nos sintamos mais ‘aéreos’, como se a nossa mente estivesse muito distante.

Não se culpe se não conseguir focar tanto nas coisas como gostaria, porque é natural que você esteja mais distraído(a) hoje e é preciso aprender a respeitar os limites da nossa mente.

Mercúrio em Virgem está formando uma oposição com Netuno em Peixes, o que faz com que o seu lado racional gere certa cobrança em relação aos compromissos que você tem que cumprir.

Para lidar com essa dualidade entre razão e emoção, faça uma lista das suas principais tarefas para hoje e limite suas distrações (ficar longe do celular, da TV e até mesmo de outras pessoas) enquanto não tiver terminado.

Porém, é igualmente importante reservar um momento para que você possa desacelerar e apenas prestar atenção nos seus sentimentos e pensamentos.

Apenas quando tomamos consciência dos nossos sentimentos podemos compreender o que está verdadeiramente motivando nossas ações.

Câncer

A Lua cheia em Peixes pode estar te deixando mais sensível que o normal e até mesmo mais irritado(a), devido ao posicionamento do Sol em Virgem. É preciso ter cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas que você convive. Você pode causar discussões e depois perceber que não valeu a pena.

Escorpião

Assim como Escorpião, Peixes também é um signo regido pelo elemento água. Por isso, a presença da Lua em Peixes faz com que você se sinta mais vulnerável ao que acontece ao seu redor. Tenha cuidado para não interpretar de forma errada atitude de alguém e acabar gerando discussões sem fundamento.

Libra

Saiba que existe uma razão para tudo aquilo que você sonha. Essas vontades que parecem não ser controláveis merecem sua atenção, para que você seja mais fiel a si mesmo e proporcione a sua melhor versão para as pessoas que encontra em sua vida. Aproveite a inspiração que vem com a Lua em Peixes para colocar esse potencial em prática.

Aquário

A presença da Lua em Peixes te convida a dar espaço aos seus sentimentos e a expressá-los para as pessoas que você ama. Além disso, as energias piscianas também te desafiam a integrar em seu cotidiano profissional algo que verdadeiramente te inspira e te motiva, dando mais sentido para o seu trabalho.

Gêmeos

O sentimento de cobrança despertado pelo posicionamento do Sol e de Mercúrio (seu planeta regente) em Virgem pode abalar sua auto confiança, fazendo com que você se sinta culpado(a) por não ser tão produtivo(a) como de costume. Nesses momentos, é preciso respirar fundo e lembrar que não é possível manter um ritmo constante.

Peixes

A presença da Lua em Peixes te deixa mais sensível. Por isso, tenha cuidado para não dramatizar demais as situações. É preciso se permitir sentir, mas também é necessário identificar se você não está focando em sentimentos difíceis por tempo demais, deixando que isso tome um espaço maior em sua vida do que o necessário.

Sagitário

A presença da lua em peixes faz com que você, sagitariano(a), se sinta mais emotivo(a) e tenha dificuldade em manter a imparcialidade. Por isso tenha cuidado com discussões, principalmente no ambiente de trabalho, porque você pode acabar levando as coisas para o lado pessoal. Não tire conclusões precipitadas.

Virgem

A presença de Mercúrio e do Sol no seu signo pode fazer com que você se volte muito para a vida prática, esquecendo de olhar para dentro, considerar suas emoções e os sentimentos das pessoas à sua volta. A presença da Lua em Peixes ajuda a aflorar sua sensibilidade para que você consiga se expressar melhor.

Touro

O ingresso do Sol em Virgem faz com que você, taurino(a), se sinta mais ansioso para organizar as coisas. Isso pode te levar a agir de forma automática, apenas focado em cumprir as tarefas. Porém, é necessário respirar fundo e entender que só é possível sentir que tudo está em ordem quando você fizer uma limpeza interna.

Capricórnio

Racionalizar tudo e refletir excessivamente sobre os seus problemas tende a ser algo comum para você, capricorniano(a). A presença da Lua em Peixes, porém, te convida a ter mais serenidade para compreender que é preciso também dar lugar ao lado emocional, para haver equilíbrio. Ignorar os sentimentos apenas gera barreiras em suas relações.

Leão

É importante aprender a olhar para dentro com paciência e compreensão, e essa é a lição que a Lua em Peixes traz para você, leonino(a). Mostre a você mesmo(a) o acolhimento que você mostraria a um amigo, aprendendo a escutar e validar seus próprios sentimentos. Não se julgue pensando que você não deveria estar se sentindo assim.

Áries

Desacelerar é uma das tarefas mais difíceis para o nativo de Áries, que costuma viver como se não houvesse tempo para fazer tudo o que deseja. É exatamente por isso que essa pausa é tão necessária. Você tem questionado o que é verdadeiramente importante para você e o que mais merece sua atenção?

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.