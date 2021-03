Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (23/3)

Mercúrio e Marte recomendam calma



Nós estamos sob o efeito da quadratura que Mercúrio, em Peixes, forma com Marte, que transita sobre o signo de Gêmeos. Esses planetas assinalam uma fase em que devemos manter a calma e pesar com muito cuidado a consequência de nossos atos e palavras. Convém a gente não agir impulsivamente nem dizer nada sem pensar. É importante evitarmos as discussões e fazermos vista grossa a tudo o que soar como provocação. Também é essencial que a gente não se precipite, evite a pressa e não se impaciente com as pessoas a sua volta. Devemos relaxar, meditar e manter o equilíbrio emocional. Felizmente, em sua passagem pelo signo de Câncer, a Lua acentua nossa capacidade de empatia e possibilita que a gente entenda muito mais facilmente o ponto de vista alheio. Nosso satélite harmoniza-se com Netuno e nos estimula a agir com maior habilidade e delicadeza. Como a Lua tensiona Plutão, convém a gente não alimentar ilusões nem esperar demais das pessoas à nossa volta.



Áries

O aspecto desarmonioso de Mercúrio com seu planeta Marte aconselha você a fazer de "concentração" a sua palavra de ordem. Faça uma coisa por vez e esteja alerta para não se dispersar em atividades totalmente acessórias. DICA: evite situações que lhe pareçam nebulosas e procure poupar-se ao máximo, para prevenir o estresse.



Touro

O fato de Marte estar em desacordo com Mercúrio aconselha você a não pedir nem conceder empréstimos. Evite extravagâncias nos gastos e seja especialmente prudente nos investimentos a médio e longo prazo. DICA: a Lua aconselha você a desacelerar o ritmo e dar maior atenção às suas necessidades íntimas.



Gêmeos

Agora seu planeta Mercúrio está em desacordo com Marte, que está em seu signo, portanto supere a propensão para a inquietude e não se disperse em atividades demais. É importante que você não exija muito dos outros nem se envolva em discussões. DICA: Vênus acentua seu senso prático e promete bons momentos com a família.



Câncer

Em desacordo com Mercúrio, Marte aconselha você a ser mais realista do que nunca e a não se envolver impulsivamente em aventuras indesejáveis. Mantenha o espírito prático e sobretudo não se iluda, para não sofrer em vão. DICA: Júpiter continua facilitando os processos de transformação e lhe dá condições de ver além das aparências.



Leão

Os planetas Marte e Mercúrio, em desarmonia, aconselham você a precaver-se contra todo tipo de desperdício. Você deve administrar bem todas as suas potencialidades e até mesmo suas energias físicas e psíquicas, seu tempo e dinheiro. DICA: esteja alerta para que a rotina não afete negativamente sua vida amorosa.



Virgem

O fato de seu planeta Mercúrio e Marte estarem em tensão assinala um período em que você deve pisar em ovos ao relacionar-se com todos. Evite envolver-se em situações de disputa e lembre-se de que realmente a união faz a força. DICA: aproveite o período principalmente para descansar e repor suas forças.



Libra

O contato tenso de Marte com Mercúrio aconselha você a ser mais realista do que nunca e a não se envolver impulsivamente em aventuras indesejáveis. Mantenha o espírito prático e sobretudo não se iluda, para não sofrer em vão. DICA: Júpiter continua facilitando seus relacionamentos e lhe ajuda a ver o lado bom das pessoas.



Escorpião

Para que tudo vá bem em seus relacionamentos afetivos e pessoais, que agora Netuno favorece, convém você ser especialmente tolerante e não pegar no pé dos outros por motivos bobos. Aceite as pessoas como elas são, com suas humanas imperfeições. DICA: não fale sem pensar e evite que a franqueza excessiva magoe os outros.



Sagitário

Marte, no signo oposto ao seu, agora está em tensão com Mercúrio, portanto meça bem suas palavras e atue no sentido de manter um bom entendimento com todos, mas especialmente com os familiares. Não faça nem aceite provocações e preserve um clima de harmonia em casa. DICA: os assuntos do coração estão em alta.



Capricórnio

Em sua casa do trabalho, agora Marte está em desacordo com Mercúrio, que aconselha você a agir com muito tato nos assuntos do coração. Supere certa tendência para a possessividade, não sufoque quem você ama com cenas de ciúme e evite discussões. DICA: os papos a dois serão muito agradáveis e estimulantes e unirão vocês.



Aquário

A quadratura de Mercúrio com Marte aconselha você a não especular e a ser mais prudente do que nunca nos negócios e finanças, para não sofrer perdas. Mais do que nunca você deve preferir o pouco certo ao muito duvidoso. DICA: não provoque rupturas e tenha muitíssimo tato ao lidar com quem você mais gosta.



Peixes

O planeta Mercúrio, que está em seu signo, agora tensiona Marte, portanto mantenha a tranquilidade e o bom humor em todas as situações e não alimente encucações de espécie alguma. Ao mesmo tempo evite atritos e não discuta com os outros. DICA: felizmente Júpiter continua elevando seu astral e torna sua fé mais poderosa.